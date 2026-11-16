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Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στην Πλατεία Κέννεντυ, η εκδήλωση που διοργάνωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Πάφου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων από Τροχαία Δυστυχήματα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου και την Κοινοτική Αστυνόμευση, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και ιδιαίτερα της νεολαίας γύρω από το σοβαρό πρόβλημα των τροχαίων δυστυχημάτων, που εξακολουθούν να στερούν ανθρώπινες ζωές και να σκορπούν πόνο σε οικογένειες και κοινότητες.

Η βραδιά ξεκίνησε με σιωπηλή πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Πάφου, ενώ ακολούθησε στην Πλατεία Κέννεντυ τελετή αφής κεριών, ως ένδειξη τιμής και σεβασμού προς τα θύματα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι τοπικών αρχών, οργανωμένων συνόλων, της αστυνομίας, αλλά και πλήθος δημοτών, με ιδιαίτερη συμμετοχή νέων ανθρώπων.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Πάφου Αντώνης Χριστοδούλου τόνισε ότι κάθε τροχαίο δυστύχημα δεν είναι απλώς ένας αριθμός σε μια στατιστική. Είναι μια ανθρώπινη ζωή που διακόπτεται απότομα. Είναι μια οικογένεια που αλλάζει για πάντα. Είναι μια θέση που μένει κενή στο οικογενειακό τραπέζι, ένα όνειρο που δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί, μια αγκαλιά που δεν θα δοθεί ξανά, είπε χαρακτηριστικά.

Κάλεσεδε τη νεολαία και όλους τους δημότες να σταθούν με υπευθυνότητα και ευαισθησία απέναντι στο φαινόμενο των τροχαίων, σημειώνοντας ότι η οδική ασφάλεια είναι στάση ζωής και σεβασμός προς τον συνάνθρωπο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Πάφου εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το Τμήμα Τροχαίας Πάφου, την Κοινοτική Αστυνόμευση, το Πρόγραμμα “ΑΓΟ – Αθλητισμός για Γυναίκα” τον Ερυθρό Σταυρό Πάφου, το Round Table, Inner Whell, Ladies Circle το Σώμα Προσκόπων και όλες τις οργανώσεις-μέλη του Συμβουλίου, για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Με τη δράση αυτή, η νεολαία της Πάφου έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα ζωής και ευθύνης, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων και ανανεώνοντας τη συλλογική δέσμευση όλων για ασφαλέστερους δρόμους, περισσότερη παιδεία και σεβασμό στη ζωή.