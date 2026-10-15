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Υπέκυψε στα τραύματά της η 32χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από όχημα στις 2 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό.

Η άτυχη γυναίκα νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όπου είχε μεταφερθεί μετά το τροχαίο, φέροντας τραύματα στο κεφάλι. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηριζόταν σοβαρή, ωστόσο χθες άφησε την τελευταία της πνοή.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Αισώπου, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η 32χρονη παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα που οδηγούσε 65χρονη.

Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού της αναμένεται να διενεργηθεί σήμερα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις για την υπόθεση, η οποία πλέον διερευνάται ως θανατηφόρο τροχαίο.