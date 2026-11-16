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Την αξιοποίηση της δορυφορικής τεχνολογίας Starlink για την ενίσχυση της ασφάλειας στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο ανέδειξε ο Έλον Μασκ (Elon Musk), προχωρώντας σε δημόσια παρέμβαση μέσω της πλατφόρμας X. Ο Αμερικανός επιχειρηματίας αναδημοσίευσε ανάρτηση σχετικά με το νέο σύστημα παρακολούθησης των ελληνικών σιδηροδρόμων, το οποίο αποσκοπεί στην πρόληψη ατυχημάτων, συνοδεύοντάς την με τη χαρακτηριστική φράση «Το Starlink σώζει ζωές».

Η ανάρτηση, την οποία αναδημοσίευσε ο επικεφαλής της SpaceX, αναφέρεται στο σύστημα railway.gov.gr, το οποίο αξιοποιεί το Starlink για τη συνεχή μετάδοση δεδομένων από τα τρένα προς το κέντρο ελέγχου, ακόμη και σε ορεινές περιοχές όπου δεν υπάρχει κάλυψη κινητής τηλεφωνίας.

Τι αναφέρει η ανάρτηση

«Η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποιεί το Starlink για να υποστηρίξει ένα σύστημα σιδηροδρομικής ασφάλειας που προειδοποιεί για πιθανές συγκρούσεις τρένων», αναφέρεται στην ανάρτηση του λογαριασμού DogeDesigner.

Starlink saves lives https://t.co/geX77GkNL1 — Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2026

Στην ίδια ανάρτηση επισημαίνεται ότι έχει εγκατασταθεί εξοπλισμός παρακολούθησης σε 134 μηχανές, ενώ το σύστημα εντοπισμού GNSS-HEPOS προσδιορίζει τη θέση των τρένων με ακρίβεια έως πέντε εκατοστών.

Οι θέσεις των συρμών ανανεώνονται κάθε δευτερόλεπτο και τα δεδομένα μεταδίδονται σε 24ωρη βάση στο κέντρο ελέγχου. Εφόσον εντοπιστεί κίνδυνος σύγκρουσης, δημιουργείται αυτόματη ειδοποίηση, ώστε οι χειριστές να παρέμβουν εγκαίρως.

Πώς λειτουργεί το σύστημα που παρουσιάστηκε στον Μητσοτάκη

Οι δυνατότητες της πλατφόρμας παρουσιάστηκαν στις 10 Νοεμβρίου, στο παλιό αμαξοστάσιο του Πειραιά, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, από τον τέως αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον γενικό γραμματέα Μεταφορών Στέλιο Σακαρέτσιο.

Το σύστημα επιτρέπει την παρακολούθηση της θέσης των τρένων σε πραγματικό χρόνο και την αυτόματη ανίχνευση επικίνδυνων καταστάσεων. Όπως προαναφέρθηκε, σε περίπτωση που δύο συρμοί κινηθούν σε τροχιές που δημιουργούν κίνδυνο σύγκρουσης, το Κέντρο Λειτουργίας λαμβάνει ειδοποίηση και οι αρμόδιοι επικοινωνούν με τους μηχανοδηγούς για να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες.

Καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή διαδραματίζει το Starlink, καθώς επιτρέπει την αδιάλειπτη επικοινωνία ακόμη και σε περιοχές του σιδηροδρομικού δικτύου όπου τα συμβατικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας δεν παρέχουν κάλυψη.

Για τον ακριβή εντοπισμό των συρμών χρησιμοποιείται το σύστημα HEPOS του Ελληνικού Κτηματολογίου, ενώ για τις ανάγκες του έργου χαρτογραφήθηκαν 1.650 χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών.

protothema.gr