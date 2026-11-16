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Το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ηγεσία της Nvidia εξετάζει ο Τζένσεν Χουάνγκ (Jensen Huang), λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του στον απόηχο αποκαλύψεων για εξωσυζυγικές σχέσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και σχέση με γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, γεγονός που έχει προκαλέσει ερωτήματα για ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο συνιδρυτής της εταιρείας έχει συζητήσει την προοπτική με έμπιστους συνεργάτες του, ενώ ισχυροί παράγοντες της Silicon Valley οργανώνουν εκστρατεία για την επαναφορά του, επιδιώκοντας ακόμη και την υποστήριξη του Λευκού Οίκου. Ειδικότερα, ο Ίλον Μασκ και πλήθος άλλων στελεχών του τεχνολογικού κλάδου συγκαταλέγονται στους περισσότερους από 165.000 υπογράφοντες μιας ανοιχτής επιστολής, με την οποία ζητείται η επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του επικεφαλής της Nvidia, λίγες μόλις ημέρες αφότου παραιτήθηκε από την ηγεσία της εταιρείας κολοσσού στον κλάδο των ημιαγωγών, η χρηματιστηριακή αξία της οποίας ανέρχεται σε αρκετά τρισεκατομμύρια δολάρια.

Στην επιστολή ζητείται από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας να «επαναφέρουν τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του, έως ότου ολοκληρωθεί ανεξάρτητη έρευνα που θα διαλευκάνει την υπόθεση».

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές διεργασίες, ο Χουάνγκ εξετάζει σοβαρά την επιστροφή του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, από την οποία αποχώρησε την περασμένη Πέμπτη.

Στενός συνεργάτης του αποκάλυψε στους Financial Times ότι συγκροτείται μια «αίθουσα επιχειρήσεων» με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών της Silicon Valley, με στόχο να ασκηθούν πιέσεις για την επαναφορά του.

Οι υποστηρικτές του επιδιώκουν παράλληλα να εξασφαλίσουν τη στήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης.

«Όλοι όσοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον τεχνολογικό κλάδο (…) λατρεύουν τον Τζένσεν», ανέφερε ο συνεργάτης του, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες πραγματοποιούνται με τη στήριξη του ίδιου του Χουάνγκ.

Εκπρόσωπος του Χουάνγκ αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα των Financial Times.



Η αναζήτηση διαδόχου και ο ρόλος του Χουάνγκ στη Nvidia

Οι κινήσεις για την επιστροφή του εξελίσσονται ενώ η Nvidia αναζητεί νέο επικεφαλής.

Οι Financial Times είχαν αποκαλύψει λίγες ημέρες νωρίτερα ότι το διοικητικό συμβούλιο προσέγγισε τον Ρενέ Χάας, διευθύνοντα σύμβουλο της βρετανικής Arm Holdings, εξετάζοντάς τον ως πιθανό διάδοχο.

Ο Χουάνγκ υπήρξε συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia από το 1993, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στη μετατροπή της σε έναν από τους σημαντικότερους προμηθευτές επεξεργαστών για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η αιφνίδια αποχώρησή του προκάλεσε σοβαρή αναταραχή στην εταιρεία και στον ευρύτερο τεχνολογικό κλάδο, ενώ η υποστήριξη που εξακολουθεί να διαθέτει μεταξύ ισχυρών επιχειρηματιών ενισχύει τις συζητήσεις για πιθανή επάνοδό του.

Το σκάνδαλο με την Άλις Χουάνγκ και οι υποψίες για κατασκοπεία

Η παραίτηση του πρώην επικεφαλής της Nvidia ακολούθησε τις αποκαλύψεις ότι φέρεται να διατηρούσε εξωσυζυγικές σχέσεις με δύο γυναίκες, μία εργαζόμενη της εταιρείας και την Άλις Χουάνγκ, η οποία θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, χωρίς οι σχετικές υποψίες να έχουν αποδειχθεί.

Η Άλις Χουάνγκ είχε διατελέσει στέλεχος της Megaspeed, εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο αγοραστή τσιπ Nvidia στη Νοτιοανατολική Ασία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της επιχείρησης, είχε αποχωρήσει από τη θέση της τον Αύγουστο του 2025.

Η υπόθεση έχει εγείρει ερωτήματα για το ενδεχόμενο προηγμένοι επεξεργαστές Τεχνητής Νοημοσύνης να κατέληξαν σε κινεζικές επιχειρήσεις, παρακάμπτοντας τους αμερικανικούς εξαγωγικούς περιορισμούς.

Ειδικότερα, εξετάζονται υποψίες ότι η Megaspeed ενδέχεται να παρείχε σε κινεζικές εταιρείες έμμεση πρόσβαση σε τσιπ της Nvidia μέσω κέντρων δεδομένων στη Μαλαισία, στην Ινδονησία και στην Ταϊλάνδη.

Η Megaspeed ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ξεκίνησε εσωτερική έρευνα, αναθέτοντάς την σε εξωτερικούς νομικούς συμβούλους. Παράλληλα, απέρριψε τους ισχυρισμούς περί παρατυπιών ως «μη υποστηριζόμενους από επαληθεύσιμα στοιχεία», διαβεβαιώνοντας ότι λειτουργεί νόμιμα και συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές.

Η Σιγκαπούρη έχει διευκρινίσει ότι δεν εφαρμόζει μονομερείς εξαγωγικές απαγορεύσεις άλλων κρατών, αναμένει ωστόσο από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο έδαφός της να σέβονται τους σχετικούς κανόνες.

Ο Χουάνγκ συμφώνησε να καταθέσει στο Κογκρέσο

Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει την παρέμβαση του αμερικανικού Κογκρέσου, με τον Χουάνγκ να συμφωνεί να καταθέσει ενώπιον τριών κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε την Κυριακή ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τζον Μούλενααρ, πρόεδρος της ειδικής επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων για την Κίνα.

Ο πρώην CEO θα καταθέσει επίσης στις Επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων και Πληροφοριών της Βουλής, σε διαδικασία που αναμένεται να πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς να έχουν οριστικοποιηθεί οι ημερομηνίες.

Οι επικεφαλής των επιτροπών είχαν προειδοποιήσει ότι θα εξέδιδαν κλητεύσεις εάν δεν συνεργαζόταν, ωστόσο, σύμφωνα με τον Μούλενααρ, αυτό τελικά δεν χρειάστηκε.

Μιλώντας στο CBS, ο βουλευτής εξήγησε ότι στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν τρίτα πρόσωπα απέκτησαν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες της Nvidia και κατά πόσο η γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία ενδέχεται να επηρέασε τις αποφάσεις της εταιρείας ή την αμερικανική πολιτική για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τους εξαγωγικούς ελέγχους.

Η σχέση με τον Τραμπ και η επιδίωξη στήριξης από τον Λευκό Οίκο

Σημαντικό στοιχείο των προσπαθειών επιστροφής του Χουάνγκ αποτελεί η σχέση που είχε αναπτύξει με τον Ντόναλντ Τραμπ τα τελευταία δύο χρόνια.

Στις αρχές της δεύτερης προεδρικής θητείας του Τραμπ, τον Ιανουάριο του 2025, ο Χουάνγκ δεν είχε στενή επαφή με το περιβάλλον του. Είχε μάλιστα απουσιάσει από την ορκωμοσία, επιλέγοντας να γιορτάσει το Σεληνιακό Νέο Έτος με εργαζομένους της Nvidia στην Ασία, σε αντίθεση με άλλους τεχνολογικούς επιχειρηματίες, όπως ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ και ο Τζεφ Μπέζος.

Ο ίδιος ο Τραμπ είχε παραδεχθεί ότι αρχικά γνώριζε ελάχιστα για τη Nvidia, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πώς τον λένε; Τι στο καλό είναι η Nvidia;».

Ωστόσο, μόλις 11 ημέρες μετά την ορκωμοσία του, συναντήθηκε με τον Χουάνγκ στον Λευκό Οίκο και στη συνέχεια τον χαρακτήρισε «εξαιρετικό κύριο» και κορυφαίο στον κόσμο στον τομέα των τσιπ.

Ακολούθησαν επανειλημμένες συναντήσεις και τηλεφωνικές επικοινωνίες, με σημαντικό ρόλο στην προσέγγιση να διαδραματίζει ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ.

Ο Χουάνγκ είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του στο podcast του Τζο Ρόγκαν τον Δεκέμβριο του 2025 ότι ο Λάτνικ τον είχε διαβεβαιώσει πως μπορούσε να επικοινωνήσει με την κυβέρνηση όποτε χρειαζόταν τον πρόεδρο, χαρακτηρίζοντας τον ίδιο και τη Nvidia «εθνικό θησαυρό».

Αυτές οι σχέσεις εξηγούν γιατί οι υποστηρικτές του Χουάνγκ επιχειρούν τώρα να εξασφαλίσουν τη στήριξη του Λευκού Οίκου για την επιστροφή του.

Η αντίδραση της Κίνας και το ανοιχτό ζήτημα της διαδοχής

Η υπόθεση εξελίσσεται ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Σεντζέν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι δεν αναμένουν να τεθεί το ζήτημα της φερόμενης κατασκοπείας στη συνάντηση, ενώ διευκρίνισαν πως η Κίνα δεν θα έχει λόγο στις αποφάσεις της Ουάσιγκτον για πιθανή αυστηροποίηση των περιορισμών στις εξαγωγές τσιπ.

Το Πεκίνο αρνείται ότι η Άλις Χουάνγκ είναι κατάσκοπος και προειδοποιεί τις ΗΠΑ να μη χρησιμοποιήσουν το σκάνδαλο ως πρόσχημα για την επιβολή «τεχνολογικού αποκλεισμού» στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στο μεταξύ, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia συνεχίζει την αναζήτηση νέου επικεφαλής, ενώ οι υποστηρικτές του Χουάνγκ επιμένουν στο σενάριο επανόδου του. Επίσημη διαδικασία επιστροφής δεν έχει ανακοινωθεί, ωστόσο οι πληροφορίες για τις συζητήσεις του ίδιου και την κινητοποίηση της Silicon Valley διατηρούν ανοιχτό το ενδεχόμενο.

protothema.gr, skai.gr