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Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφεύγει για την ώρα να κάνει νέα δημόσια παρέμβαση για τις σοβαρές αναταράξεις στην Nvidia και ευρύτερα τον κλάδο της τεχνητής νοηομοσύνης.

Την ίδια ώρα, όμως, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ζητά επίσημη ενημέρωση από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εντός δέκα ημερών, κατά πόσο η Nvidia συνεργάστηκε με την Κίνα για πωλήσεις προηγμένης τεχνολογίας μικροεπεξεργαστών σε κινεζικές επιχειρήσεις, παρ’ ότι αυτές απαγορεύονταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ισχυροί διευθυντικοί σύμβουλοι κολοσσών της τεχνητής νοημοσύνης φέρονται να συμμετέχουν σε κίνηση για άσκηση πίεσης στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, ώστε να αναλάβει πρωτοβουλίες για επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της εταιρείας.

Σχετικά δημοσιεύματα είχαν την Κυριακή οι Financial Times, το Reuters και άλλα οικονομικά ΜΜΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Έλον Μασκ φέρεται να έχει προυπρογράψει επιστολή – αίτημα προς τη διοίκηση της Nvidia για επαναπρόσληψη του Χουάνγκ.

Με την επιλογή αυτή διαφωνεί ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, ο οποίος δημόσια κάλεσε την εταιρεία να κινήσει τις διαδικασίες για εξεύρεση νέου CEO από άλλη εταιρεία.

Υπέρ της επιστροφής Χουάνγκ έχουν ταχθεί και δύο μεγαλομέτοχοι της Nvidia, οι Μπραντ Γκέρστνερ της Altimeter Capital και Γκάβιν Μπέικερ της Atreides Management, οι οποίοι, σύμφωνα με το yahoo Tech κάλεσαν το συμβούλιο με ανοιχτή επιστολή να κρατήσει «όλες τις επιλογές στο τραπέζι, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ».

Σε ό,τι αφορά τη διερευνόμενη υπόθεση κατασκοπείας εις βάρος της Nvidia, με συμμετοχή της Άλις Χουάνγκ, που διατηρούσε σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ, ο υπουργός Σκοτ Μπέσεντ διερωτήθηκε μέσω δηλώσεων του στο Fox News κατά πόσο η Nvidia προωθούσε πωλήσεις επεξεργαστών στην Κίνα, για να αυξήσει τα έσοδά της και τα κέρδη της. Είπε ακόμα ότι θέλει «απαντήσεις τις επόμενες 10 ημέρες από το διοικητικό συμβούλιο και από τους εξωτερικούς συμβούλους», σύμφωνα με το Axios. «Αν επρόκειτο για τράπεζα που δεν είχε συμμορφωθεί με αυτόν τον τρόπο, το OCC (Office of the Comptroller of the Currency) θα ήταν εκεί αυτή τη στιγμή για έρευνες και πολλά από τα στελέχη θα είχαν απολυθεί», δήλωσε ο Bessent.

Ο Μπέσεντ κατηγόρησε επίσης το Υπουργείο Εμπορίου, με επικεφαλής τον Υπουργό Χάουαρντ Λάτνικ, ότι δεν επέβαλε περιορισμούς στη Megaspeed, την εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου ως εταιρεία που αγόραζε προηγμένα τσιπ από την Nvidia και τα πωλούσε σε εταιρείες στην Κίνα, κατά παράβαση αποφάσεων της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σημαντική παράμετρος στην πολύκροτη υπόθεση αποτελεί η προγραμματισμένη για αύριο Τρίτη ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της Nvidia, σε μια περίοδο που ο κολοσσός της τεχνολογίας καταγράφει καθημερινές απώλειες στη χρηματιστηριακή της αξία.