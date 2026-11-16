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Αυτό, ομολογώ ότι δεν το περίμενα. Ήμουν με παρέα φίλων σ’ ένα ταβερνάκι στη Λεμεσό. Μια κυρία πλησίασε στο τραπέζι μας, με κοίταξε αυστηρά και μου είπε «εσύ είσαι;». Τι να είμαι, δηλαδή, της αποκρίθηκα.

Είσαι αυτός – συνέχισε – που τον καιρό της πανδημίας έγραφες υπέρ του εμβολιασμού.

Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Κανέναν δεν ενθάρρυνα να εμβολιαστεί. Απλώς απέφευγα τις … συναναστροφές. Εγώ, μια χαρούλα φορούσα τη μάσκα μου. Απολάμβανα το σπίτι μου, και τις βόλτες που έκανα στην παραλιακή.

Είχα τη σύντροφο, τα βιβλία και τις μουσικές μου. Τι άλλο να θέλει κάποιος; Για πρώτη φορά, ακούγαμε, γράφαμε, διαβάζαμε, μαθαίναμε τι είναι πανδημία, και πως θα την αντιμετωπίζαμε.

Ο περισσότερος κόσμος ακολουθούσε κατά γράμμα τις οδηγίες και συμβουλές των επιστημόνων και των ιατρών. Και πολλοί κατέφευγαν σε βιβλία και δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Αποφεύγοντας, ευτυχώς, τους κομπογιαννίτες «επιστήμονες» καθώς επίσης και τις οδηγίες μερικών πνευματικών.

«Οι πιστοί έρχονται στη Θεία Λειτουργία, και με την θέλησή τους προσέρχονται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, κατά το οποίο οι πιστοί λαμβάνουν τον καθαγιασμένο άρτο και τον οίνο (το Σώμα και το Αίμα του Χριστού) με τη λαβίδα (το ειδικό κουταλάκι) από το Άγιο Ποτήριο.

Αγαπητή φίλη. Σε θυμάμαι που μας αράδιαζες ό,τι σου σερβίριζαν διάφοροι τυχάρπαστοι.

Έχουμε πολλά πράγματα για τα οποία μπορούμε να τσακωθούμε. Όχι όμως με την Επιστήμη. Η απόρριψή της, όχι μόνο για τις πανδημίες, ισοδυναμεί με έγκλημα.

Οι επίσημα αναφερόμενοι θάνατοι από COVID-19 παγκοσμίως ανέρχονται σε περίπου 7,1 εκατομμύρια επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Ωστόσο, ερευνητές και οργανισμοί δημόσιας υγείας σημειώνουν ότι ο πραγματικός αριθμός είναι σημαντικά υψηλότερος όταν λαμβάνεται υπόψη η υπερβολική θνησιμότητα (θάνατοι που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από την πανδημία, όπως από υπερφορτωμένα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης):

Ο Παγκόσμιος Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ανακοίνωσε τεκμηριωμένα ότι στα δύο πρώτα χρόνια της πανδημίας κατεγράφησαν σχεδόν 15 εκατομμύρια θάνατοι (περισσότεροι από τους διπλάσιους από τον επίσημο αριθμό εκείνης της εποχής) και ορισμένα ενημερωμένα μοντέλα και μελέτες υποδηλώνουν ότι οι συνολικές παγκόσμιες επιπτώσεις θα μπορούσαν να κυμαίνονται από 18 εκατομμύρια έως πάνω από 20 εκατομμύρια χαμένες ζωές.

Με τους αριθμούς βεβαίως, εμείς οι «ξερόλες» δεν τα πάμε καλά. Με τους κομπογιαννίτες που έβγαιναν στην τηλεόραση και πωλούσαν μαντζούνια, μια χαρούλα τα πηγαίναμε.

Η πανδημία ήταν ένα χρήσιμο μοντέλο διαχείρισης επειγόντων περιστατικών, ιδίως από την Ιατρική και όλο το ερευνητικό της οπλοστάσιο.

Εσύ, κυρία μου, που πιστεύεις ότι το εμβόλιο θα μας ξεκάνει όλους, άσε με να το κάνω εγώ, να πάρω εγώ το … ρίσκο, το οποίο δεν είναι και κολλητικό. Δηλαδή, δεν κινδυνεύεις να πεθάνεις εσύ εάν έρθεις κοντά σε μένα που θα το έχω κάνει.

Εσύ όμως, που κατ’ επιλογήν σου δεν θα εμβολιαστείς, κανόνισε να μείνεις μακριά από τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί θα εξακολουθείς να είσαι φορέας κινδύνου. Μείνε ανεμβόλιαστη, σπίτι σου, και δέξου την ευγνωμοσύνη μου που θα δώσεις σε άλλους τη δυνατότητα να κάνουν το εμβόλιο που εσύ αρνείσαι, διότι τάχα έχεις επιστημονικά στοιχεία (τρομάρα σας, γίνατε όλοι ξαφνικά επιστήμονες, που ως τώρα δεν ξέρατε τι είναι Επιστήμη!) , που αποδεικνύουν αυτά που θέλεις να πιστεύεις…

Υπάρχουν άπειρες άλυτες, ή και αμφιλεγόμενες θεωρίες, για όσους τοκίζουν την υγεία και τις γνώσεις τους σε κομπογιαννίτες.

Ευτυχώς, τα σπουδαία ευρήματα της ιατρικής έρευνας τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν σώσει απείρως περισσότερους από εκείνους που προτίμησαν θεωρίες και μαντζούνια.

Το μοντέλο αυτό, έχει αναγωγή και σε πολλά άλλα πράγματα, που πωλούνται στην τηλεόραση από άθλιους παραματευτάδες. Ένας από αυτούς είναι βουλευτής στην Ελλάδα, ηγέτης μάλιστα ενός κόμματος. Το όνομά του «Βελόπουλος», τον ξέρουν και οι κότες. Μην εκπαλαγείτε όταν το βράδυ των εκλογών (όπου ναναι) βρεθεί σε περίοπτη θέση, και γίνει ρυθμιστής του πολιτεύματός μας!