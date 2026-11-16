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Σε αλλαγή στάσης απέναντι στους γάμους ομόφυλων ζευγαριών στη Γαλλία προχώρησε η Μαρίν Λεπέν (Marine Le Pen), παραδεχόμενη ότι έχει εγκαταλείψει την παλαιότερη θέση της υπέρ της κατάργησής τους. Η Γαλλίδα πολιτικός αναγνώρισε ότι πλέον δεν υποστηρίζει την ανατροπή της σχετικής νομοθεσίας.

Σε σημερινή συνέντευξή της στο κοινοβουλευτικό τηλεοπτικό κανάλι LCP, η επικεφαλής των βουλευτών του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN) δήλωσε ότι έχει αλλάξει ξεκάθαρα γνώμη, ενώ αναφέρθηκε και σε ένα δεύτερο ζήτημα, που αποτελούσε επί χρόνια βασικό στοιχείο της πολιτικής της ατζέντας: την απαγόρευση της διπλής υπηκοότητας.

Μάλιστα, παραδέχθηκε ότι έκανε λάθος όταν υποστήριζε το συγκεκριμένο μέτρο, εξηγώντας ότι είχε δημιουργήσει αδικαιολόγητες υποψίες απέναντι σε πολίτες που διαθέτουν δύο υπηκοότητες.

«Άλλαξα ξεκάθαρα γνώμη» για τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών

Η Λεπέν παραχώρησε τη συνέντευξη στον 15χρονο Νοά, μαθητή λυκείου από το Μπορντό και δημιουργό του λογαριασμού Le Sourire Politique («Πολιτικό χαμόγελο») στο Instagram, στο πλαίσιο της νέας εκπομπής «Brevet présidentiel» του LCP, στην οποία πολιτικοί που διεκδικούν τη γαλλική προεδρία απαντούν σε ερωτήσεις νέων.

Όταν ο μαθητής, της υπενθύμισε ότι το 2013 είχε δεσμευθεί να καταργήσει τη νομοθεσία που επιτρέπει τους γάμους μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών, η Λεπέν δεν επιχείρησε να υπερασπιστεί την παλαιότερη θέση της. «Όχι, ξεκάθαρα έχω αλλάξει γνώμη» απάντησε, αναγνωρίζοντας ότι οι πολιτικές της απόψεις έχουν εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου.

J’ai changé d’avis sur le mariage pour tous. Il n’a pas entraîné, comme j’avais pu le craindre, la gestation pour autrui.



On peut évoluer en politique, ce n’est pas une honte. pic.twitter.com/ca37R6wFT7 November 15, 2026

Όπως εξήγησε, ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους είχε αντιταχθεί στη νομιμοποίηση των γάμων ομόφυλων ζευγαριών, ήταν η ανησυχία της ότι θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για τη νομιμοποίηση της παρένθετης μητρότητας, στην οποία εξακολουθεί να αντιτίθεται.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η εξέλιξη που φοβόταν… δεν ήρθε. «Μέχρι στιγμής, ο γάμος για όλους δεν έχει οδηγήσει σε αυτή την πρόσβαση στην παρένθετη μητρότητα» δήλωσε.

Η τοποθέτησή της αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς ο Εθνικός Συναγερμός είχε αντιταχθεί έντονα στη νομοθεσία του 2013, με την οποία η Γαλλία αναγνώρισε το δικαίωμα γάμου στα ομόφυλα ζευγάρια. Η σημερινή δήλωση αποτελεί σαφή απομάκρυνση από εκείνη τη θέση, χωρίς πάντως να σημαίνει ότι η Λεπέν έχει αλλάξει άποψη για όλα τα ζητήματα που συνδέονται με την οικογένεια και την αναπαραγωγή.

Δεν λείπουν πάντως και όσοι επισημαίνουν ότι, εν όψει των προεδρικών εκλογών, τον Απρίλιο του 2027, η Λεπέν επιχειρεί να «αλιεύσει» ψήφους και από την γκέι κοινότητα.

«Έκανα λάθος» για την απαγόρευση της διπλής υπηκοότητας

Ακόμη πιο σαφής ήταν η αυτοκριτική της για την παλαιότερη πρότασή της να απαγορευτεί η διπλή υπηκοότητα.

Η συγκεκριμένη θέση αποτελούσε επί χρόνια χαρακτηριστικό στοιχείο του προγράμματος του Εθνικού Συναγερμού και είχε συμπεριληφθεί στις προεδρικές εκστρατείες της Λεπέν το 2012 και το 2017.

Όπως εξήγησε, εκείνη την περίοδο υποστήριζε ότι, όσοι είχαν δύο υπηκοότητες, θα έπρεπε να επιλέξουν ποια επιθυμούσαν να διατηρήσουν -είτε τη γαλλική είτε την υπηκοότητα άλλης χώρας.

Πλέον, θεωρεί ότι η πρόταση αυτή έστελνε λανθασμένο μήνυμα. «Άφησα να εννοηθεί σε όσους είχαν διπλή υπηκοότητα ότι έτρεφα απέναντί τους μια μορφή καχυποψίας ως προς την αγάπη τους ή την αφοσίωσή τους στη Γαλλία. Νομίζω ότι έκανα λάθος» αναγνώρισε.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να αντιμετωπίζονται με δυσπιστία οι πολίτες που διαθέτουν δύο υπηκοότητες, καθώς συχνά πρόκειται για ανθρώπους που έχουν την υπηκοότητα της χώρας στην οποία γεννήθηκαν και εκείνη της χώρας καταγωγής των γονιών τους.

Η Λεπέν είχε ήδη αποσύρει την πρόταση γενικής απαγόρευσης της διπλής υπηκοότητας από το προεδρικό της πρόγραμμα το 2022. Το ζήτημα είχε επανέλθει στο προσκήνιο κατά τις βουλευτικές εκλογές του 2024, όταν ο Εθνικός Συναγερμός είχε προτείνει να αποκλείονται κάτοχοι διπλής υπηκοότητας από ορισμένες στρατηγικές ή ευαίσθητες δημόσιες θέσεις, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Η Λεπέν παρουσίασε και σειρά προτάσεων, που απευθύνονται ειδικά στους νέους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δωρεάν απόκτηση άδειας οδήγησης, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο.

Επέμεινε, δε, σε βασικές επιλογές της μεταναστευτικής και κοινωνικής πολιτικής του Εθνικού Συναγερμού. Σε ερώτηση για τη στεγαστική κρίση, υπερασπίστηκε την αρχή της «εθνικής προτεραιότητας», υποστηρίζοντας ότι οι Γάλλοι πολίτες θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα στην πρόσβαση στην κοινωνική και φοιτητική κατοικία.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της διατήρησης των στεγαστικών επιδομάτων, με περιορισμούς όμως ως προς τους δικαιούχους. Σύμφωνα με την πρότασή της, τα επιδόματα θα πρέπει να καταβάλλονται στους Γάλλους πολίτες και στους αλλοδαπούς που έχουν συμπληρώσει πέντε χρόνια εργασίας πλήρους απασχόλησης στη Γαλλία ή τον αντίστοιχο συνολικό χρόνο εργασίας.

Επίθεση στον Μελανσόν: «Η επανάσταση καταλήγει να τρώει τα παιδιά της»

Η Λεπέν αναφέρθηκε και στην απήχηση που έχει ο ηγέτης της ριζοσπαστικής Αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν στους νεότερους ψηφοφόρους. Ερωτηθείσα για τους λόγους που ένα μέρος της νέας γενιάς υποστηρίζει την Ανυπότακτη Γαλλία, χαρακτήρισε το πολιτικό σχέδιο του Μελανσόν «αδιέξοδο».

«Η επανάσταση καταλήγει πάντα να τρώει τα ίδια της τα παιδιά» δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι οι επαναστατικές πολιτικές δεν προσφέρουν θετική προοπτική στους νέους.

protothema.gr