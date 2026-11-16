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Στο ίδιο τραπέζι αναμένεται να καθίσουν για πρώτη φορά οι ηγέτες των τριών μεγάλων δυνάμεων, ΗΠΑ, Ρωσίας και Κίνας, σε μια τριμερή σύνοδο κορυφής που προγραμματίστηκε για την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου. Την πραγματοποίηση της συνάντησης στη Σεντζέν της Κίνας επιβεβαίωσε τη Δευτέρα το Πεκίνο, ανακοινώνοντας ότι θα συμμετάσχουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν (Vladimir Putin) και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ (Xi Jinping).

Η συνάντηση των τριών ηγετών θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), με βασικά ζητήματα προς συζήτηση τον περιορισμό των πυρηνικών εξοπλισμών και τον πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Αντίθετα, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αναμένεται να θέσει το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία, για τον οποίο το Πεκίνο έχει διαμηνύσει ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση πρέπει να περιλαμβάνει και την Ευρώπη.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε επισήμως τη διεξαγωγή της συνάντησης, η οποία είχε ήδη ανακοινωθεί από τον Λευκό Οίκο και το Κρεμλίνο.

«Τη 19η Νοεμβρίου, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα οργανώσει συνάντηση των αρχηγών κρατών της Κίνας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Σεντζέν», ανέφερε η ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το Πεκίνο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη διάρκεια, το πρόγραμμα ή τη συγκεκριμένη ατζέντα της συνόδου.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της APEC, οι εργασίες της οποίας αρχίζουν την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στην Κίνα.

Ο Τραμπ θέλει να θέσει το ζήτημα της μείωσης των πυρηνικών όπλων

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ένας από τους βασικούς στόχους του Ντόναλντ Τραμπ είναι να ανοίξει τη συζήτηση για τη μείωση των πυρηνικών οπλοστασίων σε παγκόσμια κλίμακα, με τη συμμετοχή των τριών μεγάλων δυνάμεων.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη επιδίωξη συναντά μια πάγια διαφωνία από την πλευρά του Πεκίνου.

Η Κίνα υποστηρίζει εδώ και δεκαετίες ότι η ευθύνη για τη μείωση των πυρηνικών εξοπλισμών ανήκει πρωτίστως στις ΗΠΑ και τη Ρωσία, οι οποίες διαθέτουν τα δύο μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια στον κόσμο.

Το Πεκίνο δεν έχει αποδεχθεί την προοπτική να περιορίσει το δικό του οπλοστάσιο στο πλαίσιο αντίστοιχων συμφωνιών, επισημαίνοντας ότι το μέγεθός του παραμένει πολύ μικρότερο σε σύγκριση με εκείνα της Ουάσινγκτον και της Μόσχας.

Στην ατζέντα και ο πόλεμος στο Ιράν

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που αναμένεται να απασχολήσει τους τρεις ηγέτες είναι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τις αμερικανικές και ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η σύγκρουση περιλαμβάνεται στα θέματα που αναμένεται να συζητηθούν στη Σεντζέν, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης παραμένουν σε αδιέξοδο.

Η παρουσία των ηγετών των τριών δυνάμεων στο ίδιο τραπέζι δημιουργεί τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων για την εξέλιξη της σύγκρουσης, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί κάποια συγκεκριμένη διπλωματική πρωτοβουλία.

Εκτός συζήτησης η Ουκρανία – Η θέση του Σι για τη συμμετοχή της Ευρώπης

Παρά τη σημασία του πολέμου στην Ουκρανία για τις διεθνείς σχέσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αναμένεται να θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα στην τριμερή σύνοδο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.

Η στάση αυτή συνδέεται και με τις επιφυλάξεις που έχει εκφράσει το Πεκίνο σχετικά με την προοπτική διεξαγωγής συνομιλιών για την Ουκρανία αποκλειστικά μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Κίνας.

Ο πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησής του με τον Σι Τζινπίνγκ, ο Κινέζος πρόεδρος αντέδρασε με εμφανή εκνευρισμό όταν τέθηκε η ιδέα μιας τριμερούς διαπραγμάτευσης για τον πόλεμο.

Μιλώντας στη γερμανική δημόσια τηλεόραση ARD, ο Σταϊνμάιερ ανέφερε ότι ο Σι «τόνισε ρητώς ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό πόλεμο».

Ο Κινέζος πρόεδρος, σύμφωνα με τον Γερμανό ομόλογό του, υπογράμμισε επίσης ότι «οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι επίσης παρόντες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Η τοποθέτηση αυτή αποτυπώνει την επιμονή του Πεκίνου να μην αποτελέσει η τριμερής συνάντηση στη Σεντζέν πεδίο διαπραγμάτευσης για το ουκρανικό χωρίς τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών κρατών.

Η σύνοδος της Πέμπτης θα αποτελέσει την πρώτη κοινή συνάντηση των Τραμπ, Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ σε τριμερές σχήμα, με τα ζητήματα του πυρηνικού αφοπλισμού και της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή να αναδεικνύονται ως τα βασικά θέματα της συζήτησης.

protothema.gr