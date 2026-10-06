Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Ρωσία ενδιαφέρεται για μια τριμερή συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της, Βλαντίμιρ Πούτιν, του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της προσεχούς συνόδου κορυφής του Oργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ειρηνικού (APEC) που θα πραγματοποιηθεί στην Κίνα.

Τη σχετική δήλωση έκανε την Τρίτη (06/10), ο σύμβουλος του Κρεμλίνου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, ο οποίος διευκρίνισε ότι η ιδέα βρίσκεται σε αρχική φάση της και ότι δεν έχουν καθοριστεί πρακτικές λεπτομέρειες.

Επισήμανε δε, ότι καθώς η Κίνα φιλοξενεί τη σύνοδο κορυφής του APEC, θα διανείμει την ημερήσια διάταξη και πιθανότατα θα υπάρξουν ευκαιρίες για μια τριμερή συνάντηση.

Η σύνοδος κορυφής προγραμματίζεται να διεξαχθεί στις 18-19 Νοεμβρίου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ