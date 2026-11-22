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Με καυστικό τρόπο σχολίασε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Κένεντι το σκάνδαλο γύρω από τον ιδρυτή της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και τη σχέση του με γυναίκα που φέρεται να είναι κατάσκοπος της Κίνας. Ο Κένεντι δεν έκρυψε την ειρωνεία του, λέγοντας πως ελπίζει ο δισεκατομμυριούχος να πέρασε καλά, αφού, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, επρόκειτο για «το πιο ακριβό σεξ από την εποχή της Ελένης της Τροίας».

Ο γερουσιαστής από τη Λουιζιάνα έκανε αυτή τη δήλωση κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC με την Κρίστεν Γουέλκερ την Κυριακή, όταν ρωτήθηκε αν το σκάνδαλο είχε θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

«Ναι. Και δεν με ενδιαφέρει και πολύ να μιλήσω με τον κ. Χουάνγκ. Ξέρετε, έκανε ό,τι έκανε. Ελπίζω να πέρασε καλά. Ήταν το πιο ακριβό σεξ από την εποχή της Ελένης της Τροίας», είπε ο Κένεντι, σύμφωνα με τη DailyMail.

Senator hopes Jensen Huang enjoyed affair with suspected Chinese spy because 'it's the most expensive sex since Helen of Troy' https://t.co/43gLeObNrC — Daily Mail (@DailyMail) November 22, 2026

Στην ελληνική μυθολογία, η σχέση της ωραίας Ελένης με τον Τρώα πρίγκιπα Πάρη πυροδότησε τον αιματηρό 10ετή Τρωικό Πόλεμο, μια ιστορία που έχει αναπαραχθεί στα μέσα ενημέρωσης ως… προειδοποίηση ανά τους αιώνες.

Ο Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia στις 12 Νοεμβρίου, αφού παραδέχτηκε μια εξωσυζυγική σχέση, εν μέσω αναφορών ότι η ερωμένη του, η Κινέζα επιχειρηματίας Άλις Χουάνγκ, ήταν ύποπτη από αξιωματούχους των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών για κατασκοπεία υπέρ του Πεκίνου.

Η Άλις Χουάνγκ, η οποία δεν έχει καμία συγγένεια με τον ιδρυτή της Nvidia, ήταν ανώτατο στέλεχος της Megaspeed International με έδρα τη Σιγκαπούρη, ενός σημαντικού πελάτη του αμερικανικού κατασκευαστή μικροεπεξεργαστών.

Η εταιρεία αγόρασε μικροεπεξεργαστές της Nvidia αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και τέθηκε υπό έρευνα λόγω καταγγελιών ότι βοήθησε Κινέζους πελάτες να αποκτήσουν προηγμένη τεχνολογία που υπόκειται σε περιορισμούς στο πλαίσιο των αμερικανικών ελέγχων εξαγωγών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αξιωματούχοι των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών πίστευαν ότι το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας είχε στρατολογήσει την Άλις Χουάνγκ για να στοχεύσει τον επικεφαλής της Nvidia και να συλλέξει πληροφορίες. Το σκάνδαλο ώθησε το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia να ξεκινήσει έρευνα, ενώ ο Χουάνγκ ζήτησε συγγνώμη από τους υπαλλήλους για την απιστία του προς τη σύζυγό του.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει έκτοτε ζητήσει να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στον Χουάνγκ, περιγράφοντάς τον ως έναν λαμπρό επιχειρηματία που πήρε λάθος αποφάσεις.

Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia δεν προτίθεται να επαναφέρει τον απομακρυνθέντα, «ερωτύλο» διευθύνοντα σύμβουλο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος και οι σύμμαχοί του στον τομέα της τεχνολογίας αγωνίζονται για την επιστροφή του στον γίγαντα των μικροτσίπ.

Η τηλεδιάσκεψη της εταιρείας, την οποία συντόνισε ο πρόεδρος Χάρβεϊ Τζόουνς την Τρίτη το βράδυ, κατέστησε σαφές ότι ο Χουάνγκ δεν πρόκειται να επιστρέψει στο τιμόνι μετά τη σχέση του με μια ύποπτη Κινέζα κατάσκοπο και μια άλλη υπάλληλο.

Αυτό έρχεται αφότου η Nvidia δημοσίευσε την πρώτη της έκθεση αποτελεσμάτων από τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο με τον Χουάνγκ, με τα κέρδη και τα έσοδα να ξεπερνούν άνετα τις προσδοκίες των αναλυτών, παρά τη σάλο που προκάλεσε η υπόθεση στην εταιρεία της Σίλικον Βάλεϊ.

Η SEC ανακοίνωσε επίσης την έναρξη έρευνας για την Nvidia μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τρίτη.

Στο τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2027 της εταιρείας, τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 2,68 δολάρια, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των 2,48 δολαρίων. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 115,8 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι των αναμενόμενων 109,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο σημαντικότερος επιχειρηματικός τομέας της εταιρείας, τα έσοδα από τα κέντρα δεδομένων, παρουσίασε πολύ θετική πορεία, φτάνοντας τα 107,6 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι προβλέψεις για το τέταρτο τρίμηνο της εταιρείας ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξες.

Η Nvidia όρισε την εκτελεστική αντιπρόεδρο και οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες να αναλάβει καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου, ενώ αναζητά τον αντικαταστάτη του Huang.

Ήταν γνωστό ότι ο Τζένσεν και η Κρες είχαν εντάσεις στο εργασιακό περιβάλλον, με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο να την αποκαλεί «ελάφι μπροστά στα φώτα» κατά πρόσωπο, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με τα ανώτατα οικονομικά στελέχη της Nvidia τον Αύγουστο.

Η Κρες διατηρούσε από καιρό επιφυλάξεις ως προς την πρωτοβουλία του Τζένσεν Χουάνγκ να χρηματοδοτήσει η εταιρεία του άλλες νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης και να συμβάλει στην επέκταση του κλάδου.

Υπό την ηγεσία του Χουάνγκ, η Nvidia θα αξιοποιούσε το εκτεταμένο κεφάλαιό της και την κυριαρχία της στον κλάδο για να υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με μερικούς από τους μεγαλύτερους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων της Wall Street, αναζητώντας επενδυτές και ιδιωτικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση μιας σειράς υποδομών πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων κέντρων δεδομένων και άλλων εργοστασίων παραγωγής τσιπ.

Η χρηματοδότηση θα περιλαμβάνει εξειδικευμένα χρηματοδοτικά μέσα, με τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia να χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση.

Εν τω μεταξύ, ο Κένεντι δήλωσε ότι ενδιαφερόταν περισσότερο να ανακρίνει τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ και τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ παρά τον διασυρμένο στέλεχος του τεχνολογικού κλάδου, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συμφωνήσει να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

«Μου φαίνεται, και τονίζω, “μου φαίνεται”, ότι το υπουργείο Εμπορίου επέτρεψε στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας να παρακάμψει τους ελέγχους εξαγωγών μας για προηγμένα τσιπ, είτε αυτό είτε δεν ήξεραν τι έκαναν», δήλωσε ο Κένεντι.

«Είναι τόσο ανίκανοι, που δεν θα τους εμπιστευόσουν ούτε να αναλάβουν τη διαχείριση ενός τροχόσπιτου με φαγητό».

Ο Κένεντι υπαινίχθηκε ότι οι αξιωματούχοι ενδέχεται να επέτρεψαν εν γνώσει τους στην Κίνα να παρακάμψει τους περιορισμούς και απαίτησε από τους Λούτνικ και Μπέσεντ να καταθέσουν υπό όρκο.

Επίσης, αστειεύτηκε λέγοντας ότι θα πρέπει να ζητηθεί από τους δύο υπουργούς να μην μαχαιρώσουν ο ένας τον άλλον, καθώς προφανώς δεν συμπαθούν ο ένας τον άλλον.

«Και αν ο υπουργός Λούτνικ χαρίζει τα τσιπ μας, πρέπει να σταματήσει, κατά τη γνώμη μου», είπε ο Κένεντι.

protothema.gr