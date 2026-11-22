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Πότε ήταν η τελευταία φορά που αλλάξατε τα ελαστικά του αυτοκινήτου σας; Αν δεν θυμάστε ακριβώς, δεν είστε οι μόνοι. Πολλοί οδηγοί φροντίζουν να ελέγχουν τα λάδια, να προσέχουν τις προειδοποιητικές ενδείξεις στο ταμπλό και να τηρούν το πρόγραμμα συντήρησης του οχήματός τους. Ωστόσο, συχνά παραμελούν έναν εξίσου σημαντικό έλεγχο: την κατάσταση των ελαστικών τους.

Και όμως, τα λάστιχα είναι το μοναδικό σημείο επαφής του αυτοκινήτου με τον δρόμο.

Από αυτά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό η πρόσφυση, το φρενάρισμα και η συμπεριφορά του οχήματος, ιδιαίτερα όταν βρέχει.

Πώς μπορούμε, λοιπόν, να καταλάβουμε ότι έχουν φθαρεί υπερβολικά; Η απάντηση βρίσκεται σε μια μικροσκοπική λεπτομέρεια που οι περισσότεροι δεν έχουμε προσέξει ποτέ.

Τα σύγχρονα ελαστικά διαθέτουν ενσωματωμένους δείκτες φθοράς. Και όταν το πέλμα φτάσει στο ύψος τους, έχει έρθει η ώρα της αντικατάστασης.

Το μικρό σημάδι που κρύβεται μέσα στις αυλακώσεις

Αν παρατηρήσετε προσεκτικά την επιφάνεια ενός ελαστικού, θα δείτε ότι δεν είναι λεία.

Διαθέτει αυλακώσεις και ανάγλυφα τμήματα, τα οποία σχηματίζουν το λεγόμενο πέλμα.

Οι αυλακώσεις έχουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, καθώς βοηθούν στην απομάκρυνση του νερού από την περιοχή επαφής του ελαστικού με τον δρόμο.

Ανάμεσα σε αυτές τις αυλακώσεις υπάρχουν μικρές υπερυψωμένες λωρίδες από καουτσούκ.

Δεν είναι ελαττώματα της κατασκευής. Ονομάζονται Tread Wear Indicators (TWI), δηλαδή δείκτες φθοράς πέλματος.

Πρόκειται για μικρές εγκάρσιες προεξοχές, τοποθετημένες σε συγκεκριμένα σημεία των κύριων αυλακώσεων. Όταν το λάστιχο είναι καινούργιο, οι δείκτες βρίσκονται χαμηλότερα από την εξωτερική επιφάνεια του πέλματος.

Καθώς όμως το ελαστικό φθείρεται και το πέλμα χάνει ύψος, η διαφορά μικραίνει. Μέχρι που έρχεται η στιγμή που η επιφάνεια του ελαστικού βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τις μικρές αυτές λωρίδες.

Αυτό είναι το προειδοποιητικό σημάδι.

Πώς θα βρείτε τον δείκτη στο δικό σας αυτοκίνητο

Η διαδικασία είναι πιο απλή από όσο ακούγεται.

Πρώτα σταθμεύστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές, επίπεδο σημείο, σβήστε τον κινητήρα και βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλιστεί. Στη συνέχεια, κοιτάξτε το πέλμα ενός ελαστικού, δηλαδή την επιφάνεια που κυλά πάνω στον δρόμο.

Αναζητήστε τις βαθύτερες αυλακώσεις που διατρέχουν περιμετρικά το λάστιχο.Μέσα σε αυτές θα διακρίνετε, σε ορισμένα σημεία, μικρές λωρίδες από καουτσούκ που ενώνουν τις δύο πλευρές μιας αυλάκωσης.

Αυτοί είναι οι δείκτες φθοράς. Υπάρχει όμως και ένα ακόμη μικρό μυστικό.

Στο πλαϊνό μέρος πολλών ελαστικών υπάρχουν τα γράμματα TWI ή ένα μικρό τριγωνικό σύμβολο που σας βοηθά να εντοπίσετε τη θέση τους.

Σε ορισμένα ελαστικά Michelin, για παράδειγμα, η θέση των δεικτών επισημαίνεται με το χαρακτηριστικό ανθρωπάκι της εταιρείας.

Μόλις βρείτε την ένδειξη στο πλαϊνό μέρος, ακολουθήστε νοητά την ίδια θέση προς το πέλμα.

Εκεί θα εντοπίσετε τις μικρές προεξοχές μέσα στις αυλακώσεις. Δεν χρειάζεται να αγγίξετε το ελαστικό ενώ το όχημα κινείται ή να επιχειρήσετε έλεγχο σε επικίνδυνο σημείο του δρόμου.

Τι σημαίνει όταν το πέλμα φτάσει στο ύψος του δείκτη;

Εδώ βρίσκεται η ουσία.

Οι βασικοί δείκτες φθοράς στα συνηθισμένα επιβατικά ελαστικά αντιστοιχούν σε βάθος πέλματος 1,6 χιλιοστών. Αυτό είναι το ελάχιστο νόμιμο βάθος για τα ελαστικά των επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Όταν η εξωτερική επιφάνεια του πέλματος φτάσει στο ίδιο ύψος με τον δείκτη, το ελαστικό έχει φτάσει σε αυτό το όριο. Και πρέπει να αντικατασταθεί.

Αν το πέλμα έχει φθαρεί ακόμη περισσότερο, η χρήση του ελαστικού δεν πληροί πλέον την ελάχιστη απαίτηση βάθους.

Προσοχή όμως σε μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια: Το 1,6 χιλιοστό είναι το κατώτατο νόμιμο όριο. Δεν αποτελεί εγγύηση ότι το ελαστικό διατηρεί μέχρι εκεί όλες τις επιδόσεις ασφαλείας του.

Γιατί ένα λάστιχο μπορεί να είναι επικίνδυνο πριν φτάσει στο όριο

Ας υποθέσουμε ότι οδηγείτε σε στεγνό δρόμο.

Ένα ελαστικό με φθαρμένο πέλμα μπορεί να μη σας δώσει αμέσως την εντύπωση ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Το αυτοκίνητο κινείται κανονικά και η συμπεριφορά του μπορεί να φαίνεται απολύτως συνηθισμένη.

Όταν όμως αρχίσει να βρέχει, οι συνθήκες αλλάζουν. Οι αυλακώσεις του ελαστικού πρέπει να απομακρύνουν το νερό από την επιφάνεια επαφής με την άσφαλτο.

Όσο μικρότερο είναι το βάθος τους, τόσο περιορίζεται η δυνατότητα διαχείρισης μεγάλων ποσοτήτων νερού.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη πρόσφυση, μεγαλύτερες αποστάσεις φρεναρίσματος και αυξημένο κίνδυνο υδρολίσθησης.

Η υδρολίσθηση συμβαίνει όταν παρεμβάλλεται ένα στρώμα νερού ανάμεσα στο ελαστικό και στον δρόμο, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η επαφή και ο έλεγχος του οχήματος.

Ο κίνδυνος εξαρτάται επίσης από την ταχύτητα, την ποσότητα νερού, την κατάσταση του οδοστρώματος και τον σχεδιασμό του ελαστικού.

Γι’ αυτό και η φθορά του πέλματος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως ζήτημα συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.

Πρέπει να περιμένουμε μέχρι τα 1,6 χιλιοστά;

Όχι απαραίτητα. Ορισμένοι κατασκευαστές και ειδικοί συστήνουν την εξέταση αντικατάστασης των θερινών ελαστικών όταν το βάθος του πέλματος πλησιάζει τα 3 χιλιοστά, ιδιαίτερα για οδήγηση σε βρεγμένο οδόστρωμα.

Για τα χειμερινά ελαστικά, συναντάται συχνά η σύσταση των 4 χιλιοστών, καθώς η απόδοσή τους στο χιόνι μπορεί να υποβαθμιστεί σημαντικά όσο μειώνεται το βάθος.

Πρόκειται για προληπτικές συστάσεις, όχι για ένα ενιαίο νόμιμο όριο που ισχύει σε κάθε περίπτωση.

Η πραγματική ανάγκη αντικατάστασης εξαρτάται από το είδος του ελαστικού, την κατάστασή του, τις συνθήκες οδήγησης και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Επομένως, το σωστό δεν είναι να περιμένουμε υποχρεωτικά μέχρι να φτάσουμε στο τελευταίο επιτρεπόμενο χιλιοστό.

Είναι να ελέγχουμε τα ελαστικά εγκαίρως. Πώς μπορείτε να μετρήσετε το βάθος με μεγαλύτερη ακρίβεια

Οι δείκτες φθοράς προσφέρουν έναν γρήγορο οπτικό έλεγχο.

Δεν μας λένε όμως με ακρίβεια πόσα χιλιοστά πέλματος απομένουν πριν φτάσουμε στο όριο.

Για αυτό υπάρχει ένα απλό εργαλείο: ο μετρητής βάθους πέλματος.

Πρόκειται για μια μικρή συσκευή, μηχανική ή ψηφιακή, που τοποθετείται μέσα στην αυλάκωση του ελαστικού και δείχνει το διαθέσιμο βάθος σε χιλιοστά.

Η μέτρηση πρέπει να γίνεται σε περισσότερα από ένα σημεία του πέλματος και σε διαφορετικές θέσεις γύρω από την περιφέρεια του ελαστικού.

Έτσι μπορούμε να διαπιστώσουμε όχι μόνο πόσο έχει φθαρεί συνολικά, αλλά και αν η φθορά είναι ομοιόμορφη.

Αν δεν διαθέτετε μετρητή, ένα βουλκανιζατέρ μπορεί να πραγματοποιήσει τον έλεγχο γρήγορα.

Τι σημαίνει αν το λάστιχο έχει φθαρεί περισσότερο από τη μία πλευρά;

Αυτό είναι ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που συχνά παραβλέπουμε. Τα ελαστικά δεν φθείρονται πάντοτε ομοιόμορφα.

Μπορεί να παρατηρήσετε ότι το πέλμα έχει φθαρεί περισσότερο στο κέντρο, στα δύο άκρα ή μόνο στη μία πλευρά.

Η ανομοιόμορφη φθορά μπορεί να σχετίζεται με λανθασμένη πίεση, προβλήματα ευθυγράμμισης, φθορές στην ανάρτηση ή άλλους μηχανικούς παράγοντες.

Για παράδειγμα, η υπερβολική πίεση μπορεί να ευνοήσει τη φθορά στο κεντρικό τμήμα του πέλματος, ενώ η ανεπαρκής πίεση μπορεί να επιβαρύνει περισσότερο τους ώμους του ελαστικού.

Αυτό δεν αποτελεί απόλυτο διαγνωστικό κανόνα, καθώς διαφορετικά προβλήματα μπορούν να προκαλέσουν παρόμοια σημάδια.

Εάν παρατηρήσετε έντονη ανομοιομορφία, χρειάζεται έλεγχος από επαγγελματία.

Δεν αρκεί να αλλάξουμε το λάστιχο αν δεν εντοπίσουμε και την αιτία που προκάλεσε την πρόωρη φθορά του.

Προσοχή: Δεν είναι μόνο το πέλμα που μετράει

Ένα ελαστικό μπορεί να έχει αρκετό βάθος πέλματος και παρ’ όλα αυτά να χρειάζεται αντικατάσταση.

Αυτό μπορεί να συμβεί εάν παρουσιάζει ρωγμές, εξογκώματα, κοψίματα, παραμορφώσεις ή άλλες φθορές.

Ιδιαίτερα τα εξογκώματα στο πλαϊνό μέρος μπορεί να υποδηλώνουν εσωτερική βλάβη στη δομή του ελαστικού και απαιτούν άμεση επαγγελματική αξιολόγηση.

Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η ηλικία του. Στο πλαϊνό μέρος του ελαστικού υπάρχει κωδικός ημερομηνίας παραγωγής, συνήθως με τέσσερα ψηφία.

Τα δύο πρώτα δείχνουν την εβδομάδα και τα δύο τελευταία το έτος κατασκευής.

Για παράδειγμα, η ένδειξη 2424 σημαίνει ότι το ελαστικό κατασκευάστηκε την 24η εβδομάδα του 2024.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε ελαστικό πρέπει να αντικαθίσταται αυτομάτως μόλις συμπληρώσει συγκεκριμένο αριθμό ετών. Οι οδηγίες του κατασκευαστή και η πραγματική κατάσταση του ελαστικού παραμένουν καθοριστικές.

Ο έλεγχος των δύο λεπτών που αξίζει να κάνετε

Την επόμενη φορά που θα πλησιάσετε το αυτοκίνητό σας, αφιερώστε λίγο χρόνο στα ελαστικά.

Κοιτάξτε τις κύριες αυλακώσεις του πέλματος και αναζητήστε τις μικρές λωρίδες που λειτουργούν ως δείκτες φθοράς.

Ελέγξτε αν η επιφάνεια του πέλματος έχει πλησιάσει το ύψος τους.

Παρατηρήστε αν υπάρχουν εμφανείς φθορές ή αν κάποιο σημείο του λάστιχου φαίνεται περισσότερο φαγωμένο από τα υπόλοιπα.

Ο οπτικός αυτός έλεγχος δεν αντικαθιστά τη σωστή μέτρηση και την επαγγελματική επιθεώρηση, αλλά μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε εγκαίρως ένα πρόβλημα.

Γιατί το πιο ενδιαφέρον είναι ότι οι κατασκευαστές έχουν ήδη ενσωματώσει στα ελαστικά έναν απλό τρόπο προειδοποίησης.

Δεν χρειάζεται κάποια ηλεκτρονική οθόνη ούτε μια φωτεινή ένδειξη στο ταμπλό.

Το ίδιο το λάστιχο μάς δείχνει πότε έχει φτάσει στο όριο της φθοράς του. Αρκεί να γνωρίζουμε πού να κοιτάξουμε.

naftemporiki.gr