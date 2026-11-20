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Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ενημερώνει ότι, σύμφωνα με πληροφόρηση που έχει λάβει από την εταιρεία Dickran Ouzounian Co. LTD, ο κατασκευαστής Toyota και Lexus έχει προβεί στην ανάκληση διακόσιων σαράντα εννέα (249) οχήματων λόγω ελαττωματικού αερόσακου TAKATA, με προθεσμία λήψης διορθωτικού μέτρου εντός 8 μηνών.
Η ύπαρξη ελαττωματικού αερόσακου στο όχημα δύναται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών συστήνει τη μη χρήση των επηρεαζόμενων οχημάτων μέχρι την αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος.
Βάσει όσων αναφέρονται πιο πάνω, καλούνται οι ιδιοκτήτες των οχημάτων όπως επικοινωνήσουν με τον διανομέα του κατασκευαστή, που στην Κύπρο είναι η εταιρεία Dickran Ouzounian Co.LTD, για περαιτέρω οδηγίες.
|Αρ. Εγγραφής Οχήματος
|Αριθμός Πλαισίου
|Κατασκευστής
|1
|KMK471
|JTHBK262602004158
|LEXUS
|2
|KMT157
|JTHBB262802003948
|LEXUS
|3
|KMU970
|JTHBK262605000271
|LEXUS
|4
|KNB528
|JTHBB262402005762
|LEXUS
|5
|KNB721
|JTHBB262202005758
|LEXUS
|6
|KNC182
|JTHBK262305015102
|LEXUS
|7
|KND569
|JTHBB262502005656
|LEXUS
|8
|KNJ465
|JTHBB262702000314
|LEXUS
|9
|KNV921
|JTHBB262702002189
|LEXUS
|10
|KNW348
|JTHBB262202009812
|LEXUS
|11
|KNY287
|JTHBK262605000755
|LEXUS
|12
|KPD628
|JTHBK262705032193
|LEXUS
|13
|KPS429
|JTHBB262802015596
|LEXUS
|14
|KPW816
|JTHBB262002017066
|LEXUS
|15
|KQF544
|JTHBB262702018148
|LEXUS
|16
|KQS958
|JTHBK262202049520
|LEXUS
|17
|KQX410
|JTHBB262102015228
|LEXUS
|18
|KRB440
|JTHBB262X02021576
|LEXUS
|19
|KRJ820
|JTHBK262605047347
|LEXUS
|20
|KRT917
|JTHBB262702021356
|LEXUS
|21
|KRZ598
|JTHBB262602019145
|LEXUS
|22
|KSH557
|JTHBB262802025223
|LEXUS
|23
|KSQ662
|JTHBB262302028353
|LEXUS
|24
|KTM785
|JTHBB262502030606
|LEXUS
|25
|KTP705
|JTHBK262602053022
|LEXUS
|26
|KUB565
|JTHBB262602030534
|LEXUS
|27
|KWE838
|JTHBB262502034915
|LEXUS
|28
|KWL027
|JTHBB262202032751
|LEXUS
|29
|KXH479
|JTHBB262902015011
|LEXUS
|30
|KXS123
|JTHBB262702018716
|LEXUS
|31
|KXX602
|JTHBB262202037786
|LEXUS
|32
|KXY906
|JTHBB262302020995
|LEXUS
|33
|KYL583
|JTHBB262002007847
|LEXUS
|34
|KZC302
|JTHBB262902018586
|LEXUS
|35
|KZE715
|JTHBB262202011933
|LEXUS
|36
|KZK208
|JTHBB262502006046
|LEXUS
|37
|KZT244
|JTHBB262802038442
|LEXUS
|38
|LAC346
|JTHBB262702012852
|LEXUS
|39
|LAG979
|JTHBB262002036510
|LEXUS
|40
|LAM988
|JTHBB262002034966
|LEXUS
|41
|LBD162
|JTHBB262302021581
|LEXUS
|42
|MAE889
|JTHBB262002013471
|LEXUS
|43
|MZN905
|JTHBK262505015828
|LEXUS
|44
|MZT757
|JTHBB262002038161
|LEXUS
|45
|NAB786
|JTHBK262902027479
|LEXUS
|46
|NAT862
|JTHBB262702033801
|LEXUS
|47
|NBE694
|JTHBB262102036290
|LEXUS
|48
|NBY714
|JTHBB262002036989
|LEXUS
|49
|NEB548
|JTHBB262002000820
|LEXUS
|50
|NEK411
|JTHBB262102029694
|LEXUS
|51
|NET967
|JTHBX262102039644
|LEXUS
|52
|NEZ184
|JTHBB262602023356
|LEXUS
|53
|NHK892
|JTHBK262205142911
|LEXUS
|54
|NKA753
|JTHBB262402037630
|LEXUS
|55
|NNH931
|JTHBB262X02020556
|LEXUS
|56
|NNK353
|JTHBB262X02029886
|LEXUS
|57
|NPP889
|JTHBB262802034486
|LEXUS
|58
|NPT977
|JTHBB262602037127
|LEXUS
|59
|NTY027
|JTHBK262X05035430
|LEXUS
|60
|PNX835
|JTHBB262802037453
|LEXUS
|61
|TKB224
|JTHBB262602030257
|LEXUS
|62
|KHR005
|SB1BZ55L30E011273
|TOYOTA
|63
|KJA706
|SB1BZ55L10E015578
|TOYOTA
|64
|KJH938
|SB1KM20E30E093141
|TOYOTA
|65
|KJJ074
|SB1KZ20E80E089703
|TOYOTA
|66
|KJL365
|SB1KZ20E60E089957
|TOYOTA
|67
|KJM704
|SB1KM20E80E093765
|TOYOTA
|68
|KJQ125
|SB1KM20E10E094790
|TOYOTA
|69
|KJQ338
|SB1KZ20E50E092316
|TOYOTA
|70
|KJV826
|SB1KC28E70E001536
|TOYOTA
|71
|KJX241
|SB1KZ20E30E095358
|TOYOTA
|72
|KJX402
|SB1KM20E00E096210
|TOYOTA
|73
|KJX685
|SB1JC28E50E001451
|TOYOTA
|74
|KKD891
|SB1KZ20E80E096473
|TOYOTA
|75
|KKE474
|SB1KM20E30E098324
|TOYOTA
|76
|KKF895
|SB1KC28E90E004356
|TOYOTA
|77
|KKH344
|SB1KM20E30E098498
|TOYOTA
|78
|KKJ510
|SB1KM20E10E098922
|TOYOTA
|79
|KKJ585
|SB1KC28E80E005059
|TOYOTA
|80
|KKL313
|SB1KZ20E00E099500
|TOYOTA
|81
|KKS728
|SB1KC28E20E006739
|TOYOTA
|82
|KKV161
|SB1KC28E20E007292
|TOYOTA
|83
|KKW868
|SB1JC28E00E007898
|TOYOTA
|84
|KKZ083
|SB1JC28E60E008473
|TOYOTA
|85
|KLA614
|JTDBM28E400088270
|TOYOTA
|86
|KLA996
|SB1BR56L70E099985
|TOYOTA
|87
|KLB674
|SB1KZ20E80E101865
|TOYOTA
|88
|KLD677
|SB1KM20E00E104239
|TOYOTA
|89
|KLD846
|SB1BZ55L90E030748
|TOYOTA
|90
|KLJ914
|SB1KM20E10E100992
|TOYOTA
|91
|KLK436
|SB1KM20E20F000006
|TOYOTA
|92
|KLK921
|SB1KZ20E00E102931
|TOYOTA
|93
|KLK943
|SB1KM20E30E100914
|TOYOTA
|94
|KLL060
|SB1KM20E80F002455
|TOYOTA
|95
|KLL220
|SB1KM20E60F001269
|TOYOTA
|96
|KLL503
|SB1KZ20E50F001426
|TOYOTA
|97
|KLP061
|SB1KC28E40F002346
|TOYOTA
|98
|KLW664
|SB1KM20E40F006017
|TOYOTA
|99
|KLW790
|SB1BZ56L10E038907
|TOYOTA
|100
|KLY136
|SB1BR56L60E134287
|TOYOTA
|101
|KLY911
|SB1KM20E00F005978
|TOYOTA
|102
|KMA060
|SB1KM20E00F012171
|TOYOTA
|103
|KMB169
|SB1KC28E80F016525
|TOYOTA
|104
|KMB847
|SB1KC28E00F016549
|TOYOTA
|105
|KMD489
|SB1JM20E00F007161
|TOYOTA
|106
|KMH526
|SB1BZ56L40E042336
|TOYOTA
|107
|KMN162
|SB1BZ56L60E039096
|TOYOTA
|108
|KMP989
|JTDBM28E300095761
|TOYOTA
|109
|KMV105
|JTDBM28E200095959
|TOYOTA
|110
|KMW071
|SB1JC28E10F034263
|TOYOTA
|111
|KMW496
|SB1BZ56L50E045598
|TOYOTA
|112
|KMY997
|SB1KM20E60F029847
|TOYOTA
|113
|KMZ994
|SB1BZ56L30E048063
|TOYOTA
|114
|KND637
|SB1BZ56L70E050043
|TOYOTA
|115
|KND655
|SB1JC28E20F039861
|TOYOTA
|116
|KND848
|SB1KM20E90F034105
|TOYOTA
|117
|KNE663
|SB1KM20E90F032550
|TOYOTA
|118
|KNG604
|SB1BZ56L50E050087
|TOYOTA
|119
|KNJ172
|SB1KM20E80F037156
|TOYOTA
|120
|KNK267
|SB1BZ56L80E051721
|TOYOTA
|121
|KNK307
|JTDBM28E700096945
|TOYOTA
|122
|KNL861
|SB1BZ56L80E051766
|TOYOTA
|123
|KNN495
|SB1BZ56L30E052131
|TOYOTA
|124
|KNT150
|SB1BZ56L40E051991
|TOYOTA
|125
|KNT245
|SB1KM20E90F040695
|TOYOTA
|126
|KNT589
|SB1BZ56LX0E052546
|TOYOTA
|127
|KNV561
|SB1KM20E80F040395
|TOYOTA
|128
|KNX340
|SB1BZ56L30E051030
|TOYOTA
|129
|KNX407
|SB1BZ56LX0E053695
|TOYOTA
|130
|KNZ623
|SB1KZ20E60F046522
|TOYOTA
|131
|KPA051
|SB1KM20EX0F012159
|TOYOTA
|132
|KPD520
|SB1BZ56L10E052760
|TOYOTA
|133
|KPE470
|SB1JC28E90F059542
|TOYOTA
|134
|KPE891
|SB1BZ56L00E054628
|TOYOTA
|135
|KPF018
|SB1KM20E50F049989
|TOYOTA
|136
|KPF322
|SB1BZ56L60E055301
|TOYOTA
|137
|KPF435
|SB1KZ20E70F060753
|TOYOTA
|138
|KPF830
|SB1BZ56L30E055336
|TOYOTA
|139
|KPG342
|SB1KZ20E80F063080
|TOYOTA
|140
|KPG787
|SB1BZ56L00E056007
|TOYOTA
|141
|KPH118
|SB1BZ56L30E055370
|TOYOTA
|142
|KPJ313
|SB1BZ56L40E056852
|TOYOTA
|143
|KPJ509
|SB1BZ56L90E056667
|TOYOTA
|144
|KPJ956
|SB1BZ56LX0E056466
|TOYOTA
|145
|KPK188
|SB1BZ56L50E056567
|TOYOTA
|146
|KPK581
|SB1KZ20E10F069738
|TOYOTA
|147
|KPL474
|SB1BZ56L70E055971
|TOYOTA
|148
|KPM291
|SB1BZ56L90E055146
|TOYOTA
|149
|KPM736
|SB1BZ56L10E050359
|TOYOTA
|150
|KPM986
|SB1KM20E80F054636
|TOYOTA
|151
|KPN705
|SB1BZ56L30E056437
|TOYOTA
|152
|KPN777
|SB1BZ56L20E056817
|TOYOTA
|153
|KPQ365
|SB1KM20E70F052134
|TOYOTA
|154
|KPR256
|SB1BZ56L40E057273
|TOYOTA
|155
|KPT474
|SB1BZ56L40E058309
|TOYOTA
|156
|KPX105
|SB1BR56L60E192528
|TOYOTA
|157
|KQA997
|SB1BZ56L50E059565
|TOYOTA
|158
|KQB113
|SB1JC28E60F071003
|TOYOTA
|159
|KQB929
|SB1BZ56L30E059483
|TOYOTA
|160
|KQF697
|SB1BZ56LX0E060906
|TOYOTA
|161
|KQJ621
|SB1JC28E50F070649
|TOYOTA
|162
|KQK008
|SB1BZ56L70E060362
|TOYOTA
|163
|KQK072
|SB1BZ56L80E061214
|TOYOTA
|164
|KQS908
|SB1BZ56L10E062415
|TOYOTA
|165
|KQU323
|SB1BZ56L20E061175
|TOYOTA
|166
|KRC540
|SB1BZ56L50E063275
|TOYOTA
|167
|KRF565
|SB1BZ56L50E062451
|TOYOTA
|168
|KRG869
|SB1BZ56L60E063303
|TOYOTA
|169
|KRK534
|SB1BR56L10E198186
|TOYOTA
|170
|KRK703
|SB1BR56L70E195731
|TOYOTA
|171
|KRN795
|SB1BZ56L00E060400
|TOYOTA
|172
|KRR244
|SB1BZ56L50E063650
|TOYOTA
|173
|KRT967
|SB1BZ56L80E061472
|TOYOTA
|174
|KRU756
|SB1BZ56L20E060382
|TOYOTA
|175
|KRX488
|SB1BZ56L20E060575
|TOYOTA
|176
|KRX932
|SB1BZ56L10E062804
|TOYOTA
|177
|KRX975
|SB1BZ56L90E060962
|TOYOTA
|178
|KSB094
|SB1BZ56L20E063489
|TOYOTA
|179
|KSJ895
|SB1BZ56L90E067068
|TOYOTA
|180
|KSK791
|SB1BZ56L80E066817
|TOYOTA
|181
|KSM200
|SB1BD56L70E073269
|TOYOTA
|182
|KSN228
|SB1BZ56L50E065138
|TOYOTA
|183
|KSN644
|SB1BZ56L20E065033
|TOYOTA
|184
|KSN768
|SB1BJ56L80E110709
|TOYOTA
|185
|KSS320
|SB1BZ56L90E065269
|TOYOTA
|186
|KTJ604
|SB1BZ56LX0E064020
|TOYOTA
|187
|KTP374
|SB1BZ56L90E071069
|TOYOTA
|188
|KUC422
|SB1BZ56L30E071858
|TOYOTA
|189
|KUC687
|SB1BZ56L00E071767
|TOYOTA
|190
|KUD590
|SB1BZ56L40E071870
|TOYOTA
|191
|KUD970
|SB1BZ56L80E071516
|TOYOTA
|192
|KUQ321
|SB1BR56L40E220746
|TOYOTA
|193
|KUW015
|SB1BZ56L40E072064
|TOYOTA
|194
|KVK677
|SB1BZ56L80E069281
|TOYOTA
|195
|KVP056
|SB1BZ56L10E071678
|TOYOTA
|196
|KVV681
|SB1BZ56L70E072494
|TOYOTA
|197
|KVW680
|SB1BZ56L20E072435
|TOYOTA
|198
|KWK920
|SB1KW20E80E053857
|TOYOTA
|199
|KZL209
|SB1KC20E80F006394
|TOYOTA
|200
|LAY355
|SB1BR56L10E174020
|TOYOTA
|201
|LBM511
|JTDKZ20E300067567
|TOYOTA
|202
|LBR093
|SB1KC20E00F003019
|TOYOTA
|203
|MAM220
|SB1KZ20E40F018511
|TOYOTA
|204
|MAP079
|SB1KW20E10F014487
|TOYOTA
|205
|MAZ164
|SB1KM20E50F010786
|TOYOTA
|206
|MBN692
|SB1KC20E70E001399
|TOYOTA
|207
|MMB163
|SB1KW20EX0F000801
|TOYOTA
|208
|MYA959
|SB1KC20E70F001879
|TOYOTA
|209
|MZT902
|SB1KZ20E50F008702
|TOYOTA
|210
|NAX419
|JTDKM20E000080484
|TOYOTA
|211
|NBA824
|SB1DD56L00E076054
|TOYOTA
|212
|NBH530
|SB1KC20E00F005529
|TOYOTA
|213
|NBT552
|SB1DD56L90E091765
|TOYOTA
|214
|NBZ131
|SB1KZ20E50F029517
|TOYOTA
|215
|NEA687
|SB1KC20E80F003026
|TOYOTA
|216
|NEB598
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