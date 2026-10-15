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Με εισήγηση για ποινικές διώξεις για αριθμό φυσικών και νομικών προσώπων, διαβιβάστηκε εκ νέου ο ογκωδέστατος φάκελος της Αστυνομίας σε σχέση με τους ελαττωματικούς αερόσακους Takata, τους δύο θανάτους και τον έναν τραυματισμό οδηγού και το μετέπειτα χειρισμό του θέματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», η ανακριτική ομάδα του ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας έχει συμπληρώσει τις έρευνές της που κράτησαν 15 περίπου μήνες και στο τελικό της πόρισμα προβαίνει σε διαπιστώσεις για το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων. Ο σχετικός φάκελος διαβιβάστηκε ξανά στη Νομική Υπηρεσία μόλις πρόσφατα, αφού έγιναν οι περαιτέρω εξετάσεις στη βάση οδηγιών. Τώρα ο φάκελος θα δοθεί σε ομάδα νομικών λειτουργών του ποινικού τομέα της Νομικής Υπηρεσίας για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων προς τους επικεφαλής.

Ο φάκελος της διερεύνησης καλύπτει τους δύο θανάτους νεαρών οδηγών από ελαττωματικούς αερόσακους, καθώς και τον τραυματισμό τρίτου, ενώ παράλληλα ερευνήθηκαν και τα όσα διαπίστωνε στο πόρισμά της η Ερευνητική Επιτροπή όσον αφορά το χειρισμό του θέματος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και λειτουργούς για μια 10ετία. Η Ερευνητική επέρριπτε ευθύνες σε δύο πρώην διευθυντές του ΤΟΜ και σε σειρά άλλων λειτουργών για πειθαρχικά.

Σημειώνεται ότι για τους δύο θανάτους οδηγών από αερόσακο είχε διενεργήσει αρχικά έρευνα η Τροχαία, όπως και για τον τραυματισμό άλλου και τα πορίσματά της δόθηκαν στους ανακριτές του ΤΑΕ Αρχηγείου. Οι έρευνες επεκτάθηκαν σε κάποιο στάδιο και στο εξωτερικό όπου ζητήθηκαν στοιχεία από οργανισμούς για το ποιος είχε την ευθύνη ενημέρωσης των ιδιοκτητών για τους ελαττωματικούς αερόσακους Takata. Το βασικό ερώτημα που απασχόλησε την έρευνα αφορούσε στο κατά πόσον οι ιδιοκτήτες των εμπλεκομένων οχημάτων ενημερώθηκαν για την ανάκλησή τους.

Η έρευνα της Αστυνομίας κάλυψε πολλούς και πολλά ζητήματα και λήφθηκαν καταθέσεις από μεγάλο αριθμό προσώπων, ενώ στο τέλος κλήθηκαν άτομα σε ανακριτικές καταθέσεις.

Σημειώνεται ότι πρώτο θύμα ελαττωματικού αερόσακου ήταν ο 24χρονος Κυριάκος Όξινος, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στις 24 Ιανουαρίου 2023. Εννέα μήνες αργότερα, το αστυνομικό πόρισμα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός του προκλήθηκε από τον ελαττωματικό αερόσακο Takata που έφερε το όχημά του. Το δεύτερο μοιραίο συνέβη 21 μήνες μετά. Η 19χρονη Στυλιανή Γιωργαλλή έχασε τη ζωή της στις 21 Οκτωβρίου 2024, σε τροχαίο δυστύχημα.Είχε προηγηθεί η περίπτωση του Αλέξανδρου Λούνγκου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη αερόσακου και χρειάστηκε αρκετές επεμβάσεις για αποκατάσταση της βλάβης που υπέστη.