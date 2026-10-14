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Στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες μεταβιβάστηκε ο φάκελος για την υπόθεση των αερόσακων ΤΑΚΑΤΑ, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Όπως ανέφερε ο Εκπρόσωπος του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, ο φάκελος έχει συμπληρωθεί από την Αστυνομία και πρόσβατα μεταβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία.

Ερωτηθείς αν μέσα από τη διερεύνηση της Αστυνομίας προκύπτουν ποινικά αδικήματα, ανέφερε ότι αυτό θα μελετηθεί από τη Νομική Υπηρεσία.

ΚΥΠΕ