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Με τη δουλειά τους να έχει μειωθεί μέχρι και 40% και την ταλαιπωρία να συνεχίζεται, οι καταστηματάρχες της οδού Νάξου στη Λευκωσία βρίσκονται στα όριά τους. Σχεδόν πέντε μήνες μετά την έναρξη των έργων, ο δρόμος παραμένει κλειστός, η πρόσβαση στις επιχειρήσεις είναι δύσκολη και οι οικονομικές απώλειες μεγαλώνουν. Την ίδια ώρα, οι επηρεαζόμενοι καταγγέλλουν ότι εδώ και εβδομάδες δεν γίνεται ουσιαστικά καμία εργασία, ενώ κατά την αυτοψία μας δεν συναντήσαμε ούτε έναν εργάτη.

Πεζοδρόμια σκαμμένα, ανοιχτοί λάκκοι, σωλήνες, καλώδια και οικοδομικά υλικά κατά μήκος του δρόμου. Αυτά κατέγραψε το philenews χθες Τρίτη. Σε αρκετά σημεία έχει τοποθετηθεί άσφαλτος, ωστόσο, απομένουν ακόμη αρκετές παρεμβάσεις. Όπως μας ανέφεραν οι επαγγελματίες της περιοχής, οι τελευταίες ουσιαστικές εργασίες έγιναν πριν από τις διακοπές του Αυγούστου, χωρίς έκτοτε να παρατηρείται σημαντική πρόοδος.

Αφορμή για το όλο θέμα αποτέλεσε γραπτή καταγγελία ιδιοκτήτη καταστήματος προϊόντων υγείας και ομορφιάς, ο οποίος αναφέρει ότι τα έσοδά του έχουν περιοριστεί δραματικά, σε σημείο που αναγκάστηκε να απολύσει έναν υπάλληλο.

Για τον ίδιο, μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα. Παλαιότερα διατηρούσε επιχείρηση στη λεωφόρο Καλλιπόλεως, όπου, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, εργασίες που προγραμματίστηκαν για έξι μήνες διήρκεσαν τελικά 18. Τότε, όπως ισχυρίζεται, χρειάστηκε να πουλήσει προσωπική ακίνητη περιουσία για να αποφύγει τη χρεοκοπία. Μεταφέρθηκε στη Νάξου, αλλά σήμερα βρίσκεται ξανά αντιμέτωπος με τις συνέπειες ενός παρατεταμένου εργοταξίου.

«Ήσασταν τυχεροί που με βρήκατε με πελάτη»

Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση και του κ. Ανδρέα, ιδιοκτήτη κουρείου, ο οποίος μας ανέφερε ότι υπάρχουν ημέρες που δεν ανοίγει καν την επιχείρησή του λόγω της περιορισμένης πελατείας.

«Η κατάσταση είναι τραγική», μας είπε, εξηγώντας ότι ιδιαίτερη δυσκολία αντιμετωπίζουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία πελάτες του, οι οποίοι δυσκολεύονται να φτάσουν στο κουρείο.

Όταν φτάσαμε, ο κ. Ανδρέας εξυπηρετούσε έναν πελάτη. Του επισημάναμε χαριτολογώντας ότι τον πετύχαμε με δουλειά και εκείνος απάντησε, επίσης με χιούμορ, ότι ήμασταν τυχεροί

Πέραν από την περιορισμένη προσέλευση, μεγάλο πρόβλημα αποτελεί και η στάθμευση. Όπως μας ανέφερε άλλος επαγγελματίας, αρκετοί πελάτες τηλεφωνούν προηγουμένως για να ρωτήσουν εάν έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν και επιχειρήσεις που συνεργάζονται με πλατφόρμες διανομής. Οι διανομείς δυσκολεύονται να τις προσεγγίσουν, με αποτέλεσμα να καθυστερούν οι παραδόσεις και οι ιδιοκτήτες να δέχονται, όπως μας είπαν, αρνητικές αξιολογήσεις από πελάτες.

Παράλληλα, οι επηρεαζόμενοι παραπονούνται ότι δεν τους έχουν δοθεί αντισταθμιστικά μέτρα, ενώ εκφράζουν ανησυχίες και για την ασφάλεια των πεζών. Ιδιοκτήτρια κομμωτηρίου μάς κατήγγειλε ότι πελάτης έπεσε σε λάκκο προσπαθώντας να φτάσει στο υποστατικό της.

Υπενθυμίζεται ότι τα έργα άρχισαν στις 27 Μαΐου, ενώ σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Λευκωσίας είχε θέσει την 11η Αυγούστου ως αναμενόμενη ημερομηνία επαναλειτουργίας των οδών Ορφέως και Νάξου (Β΄ Μέρος).

Η απάντηση του Δήμου Λευκωσίας

Από πλευράς του, ο Δήμος Λευκωσίας, απαντώντας στα ερωτήματα του philenews διευκρινίζει ότι η οδός Νάξου (Β΄ Μέρος) είχε δοθεί κανονικά στην κυκλοφορία, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινωθεί στις 23 Ιουνίου. Ωστόσο, όπως εξηγεί, εκκρεμούσαν εργασίες που αφορούσαν αρχές κοινής ωφελείας, γεγονός που κατέστησε αναγκαίο το εκ νέου κλείσιμο του δρόμου.

Σύμφωνα με τον Δήμο, οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον εργολάβο, ο οποίος διαβεβαιώνει ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν «πολύ σύντομα» και η οδός θα δοθεί ξανά στην κυκλοφορία, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ο Δήμος επισημαίνει ακόμη ότι, με την ολοκλήρωση του έργου, η περιοχή θα διαθέτει προσβάσιμα πεζοδρόμια, πλήρη αντιπλημμυρική προστασία, σύγχρονες υποδομές και οριοθετημένες θέσεις παρόδιας στάθμευσης.