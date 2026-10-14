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Μπροστά στα μάτια τους ήταν τελικά η σορός Βρετανού, η οποία αναζητείται τις τελευταίες δύο ημέρες, για μεταφορά στη χώρα του χωρίς αποτέλεσμα.

Όπως αποκάλυψε σήμερα ο «Φ», όταν γραφείο κηδειών από την Πάφο μετέβη προχθές στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για να παραλάβει τη σορό, αυτή δεν ανευρισκόταν. Έγιναν έρευνες χωρίς αποτέλεσμα, αφού στον χώρο φύλαξης των σορών δεν υπήρχε άτομο με το όνομα του Βρετανού.

Τελικά, σήμερα μετά από πιο ενδελεχή έρευνα εντοπίστηκε η σορός, η οποία δεν είχε μετακινηθεί ποτέ από το νεκροτομείο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, έγινε πιο ενδελεχής έλεγχος των σορών που βρίσκονται φυλαγμένες στο νεκροτομείο Λευκωσίας και διαπιστώθηκε με βάση τη φωτογραφία του θύματος, ότι η σορός βρισκόταν εκεί αλλά έφερε καρτέλα με άλλο όνομα.

Επίσης, από την εξέταση των αρχείων, διαφάνηκε πως η σορός δεν ήταν καταγεγραμμένη, όπως προβλέπεται με βάση τη διαδικασία. Στο πλαίσιο των εξετάσεων διεξήχθη έρευνα, από την οποία διαπιστώθηκε ότι έγινε λάθος από νεκροτόμο. Για την υπόθεση είχε διαταχθεί έρευνα από την Αστυνομία και σήμερα θα αναλάμβανε τη διερεύνηση το ΤΑΕ Λευκωσίας.

O άτυχος Βρετανός είχε αποβιώσει αιφνίδια στην Πάφο, όπου διέμενε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για να διενεργηθεί η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του, αφού το νεκροτομείο της πόλης δεν λειτουργεί. Τελικά, φαίνεται να έγινε μπέρδεμα με τις καρτέλες έξω από τον θάλαμο που βρισκόταν η σορός με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.