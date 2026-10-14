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Ενημερωτική ημερίδα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Όρασης

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Όρασης, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύκκου, ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος και το Ιατρικό Κέντρο «Απόστολος Λουκάς» διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με θέμα:

«Διαβήτης και Όραση: Πρόληψη, Έγκαιρη Διάγνωση και Θεραπεία»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με ώρα προσέλευσης στις 9:30 π.μ. και ώρα έναρξης στις 10:00 π.μ.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις επιπτώσεις του διαβήτη στην όραση, καθώς και η παρουσίαση των σύγχρονων μεθόδων πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας.

Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιπλοκές του διαβήτη που μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την όραση. Η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της όρασης και στη διατήρηση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, διακεκριμένοι επαγγελματίες υγείας θα παρουσιάσουν σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις και θα ενημερώσουν το κοινό για τις εξελίξεις στον τομέα της πρόληψης, της διάγνωσης και της θεραπείας.

Ομιλητές

Δρ Γκοτζαρίδης Ευστράτιος

Δρ Ασλανίδης Ιωάννης

Δρ Αγάθη Κουρή

Δρ Θεόδωρος Κοινωνά

Δρ Ζαχαρίας Ντρουέ

Συντονίστρια / Επιστημονική Υπεύθυνη:

Δρ Ντινιώτη Τρισεύγενη

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν και ανοικτή στο κοινό.