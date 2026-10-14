Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Του Jonathan Levin

Κάνουν οι αγορές ομολόγων και παραγώγων τη δύσκολη δουλειά για λογαριασμό των κεντρικών τραπεζιτών; Τα swaps τιμολογούν έναν παγκόσμιο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων μακράς λήξης φτάνουν σε υψηλά πολλών δεκαετιών σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ιαπωνία. Αυτό, με τη σειρά του, ώθησε τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Κέβιν Γουόρς, καθώς και ορισμένους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής από την Τράπεζα της Αγγλίας και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να αφήσουν να εννοηθεί ότι ίσως να μην χρειαστεί να αυξήσουν τα επιτόκια όσο αναμενόταν, καθώς οι αγορές χρέους καθιστούν ακριβότερο τον δανεισμό, κάτι που αναμένεται να συγκρατήσει την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Ακούγεται λογικό, αλλά τα επιτόκια της αγοράς αποτελούν ανεπαρκές υποκατάστατο μιας αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής, και οι κεντρικοί τραπεζίτες θέτουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία τους αν τα χρησιμοποιήσουν ως δικαιολογία για αδράνεια.

Ο Γουόρς παρατήρησε τον Ιούλιο ότι οι αγορές είχαν “κάνει αρκετά” ακόμη και πριν η Fed προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο. Στη συνέχεια, τον περασμένο μήνα, η Τράπεζα της Αγγλίας χρησιμοποίησε εν μέρει την άνοδο των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων της αγοράς για να δικαιολογήσει την απόφασή της, με ψήφους 6 προς 3, να διατηρήσει σταθερό το βασικό επιτόκιο πολιτικής της, παρά τον πληθωρισμό που περέμενε πάνω από τον στόχο. “Τα περισσότερα μέλη” της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας δήλωσαν ότι τα επιτόκια της αγοράς επέφεραν “έναν γενικά επαρκή βαθμό συγκράτησης της νομισματικής πολιτικής”, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης του Σεπτεμβρίου. Η ΕΚΤ συμμερίστηκε αυτή την άποψη, αναφέροντας στα πρακτικά που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη ότι οι αγορές θα μπορούσαν να επηρεάσουν την μελλοντική πορεία της πολιτικής.

Ωστόσο, το να βασιζόμαστε αποκλειστικά στις αγορές θα αποτελούσε μια αποτυχημένη στρατηγική.

Ο νομπελίστας οικονομολόγος Πολ Σάμιουελσον είχε περιγράψει τις αντιδράσεις του πρώην προέδρου της Fed Άλαν Γκρίνσπαν απέναντι στις αγορές ως ένα ζώο που βλέπει το είδωλό του. “Μου θυμίζει μια μαϊμού που βλέπει για πρώτη φορά έναν καθρέφτη”, είχε πει. “Βλέπει την εικόνα της στον καθρέφτη και νομίζει ότι κοιτάζοντας τις αντιδράσεις αυτής της μαϊμούς – συμπεριλαμβανομένων των εκπλήξεών της – λαμβάνει νέες πληροφορίες”. Οι οικονομολόγοι Στίβεν Μόρις και Χιούν Σονγκ Σιν έχουν ονομάσει αυτό το φαινόμενο “το πρόβλημα της αντανάκλασης” (reflection problem), αναφερόμενοι στη δήλωση του Σάμιουελσον το 1994.

Στην πράξη, είναι πιθανό η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων να αντιστραφεί γρήγορα αν οι κεντρικές τράπεζες δεν προχωρήσουν σε αυξήσεις επιτοκίων, οπότε δεν θα υπάρξει καμία περαιτέρω πρόοδος στη συγκράτηση του πληθωρισμού. Για να αποδώσει η αυστηρότερη νομισματική πολιτική, τα επιτόκια πρέπει να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ενώ το πρόσφατο sell-off στα ομόλογα ξεκίνησε πριν από λιγότερο από δύο μήνες.

Ο παγκόσμιος πληθωρισμός παραμένει υψηλός εδώ και έξι χρόνια πλέον, και οι λαϊκιστές ηγέτες – με επικεφαλής τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι – θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών. Στο μεταξύ, ο κόσμος συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις συνέπειες μιας σειράς πληθωριστικών σοκ, όπως η πανδημία της Covid-19, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι δασμοί του Τραμπ, ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και το ενεργειακό σοκ. Σε ένα τόσο τεταμένο περιβάλλον, η φήμη και η εικόνα είναι εξίσου σημαντικές με τα οικονομικά μεγέθη, και οι κεντρικοί τραπεζίτες δεν μπορούν να φαίνονται ότι μένουν με τα χέρια σταυρωμένα, ελπίζοντας ότι οι αγορές θα κάνουν όλη τη δύσκολη δουλειά γι’ αυτούς, την ώρα που οι ίδιοι χάνουν τους στόχους για τον πληθωρισμό για ακόμη μια χρονιά.

Η αύξηση των επιτοκίων της αγοράς οφείλεται εν μέρει στην ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας, σε συνδυασμό με τα ασυνήθιστα υψηλά ελλείμματα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού και την υπερβολική ζήτηση δανεισμού από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, παράγοντες που ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι αποδόσεις των 10ετών ιαπωνικών ομολόγων βρέθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 1996, των 10ετών αμερικανικών ομολόγων στο υψηλότερο από το 2002, των βρετανικών στο υψηλότερο από το 2007 και των γερμανικών στο υψηλότερο από το 2009.

Ωστόσο, αυτές οι υψηλές αποδόσεις, οι οποίες επηρεάζουν το κόστος δανεισμού σε όλες τις αντίστοιχες οικονομίες, δεν θα αρκούν από μόνες τους για να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό. Ο λόγος είναι ότι μέρος των αυξήσεων οφείλεται στην άνοδο των λεγόμενων “term premium”, δηλαδή της επιπλέον απόδοσης που απαιτούν οι επενδυτές για να κατέχουν ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας αντί για βραχυπρόθεσμους τίτλους. Με βάση την εκτίμηση του κινδύνου από την αγορά, τα πριμ αυτά είναι γνωστά για τη μεταβλητότητά τους και υπόκεινται σε μεταβολές του επενδυτικού κλίματος. Ένα μοντέλο του Bloomberg Economics υπολογίζει το term premium των 10ετών αμερικανικών ομολόγων στο 1,03% περίπου, ενώ τον Ιούνιο ήταν μόλις 0,52%, πριν από δύο χρόνια ήταν αρνητικό και κατά μέσο όρο την τελευταία πενταετία ήταν στο 0,06%.

Όλα αυτά αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης ενός επικείμενου “reflection problem”. Αρκεί να εξετάσουμε την εμπειρία της Fed στα τέλη του 2023, όταν αύξησε τα επιτόκια για τελευταία φορά σε εκείνο τον κύκλο τον Σεπτέμβριο, ενώ οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων συνέχισαν να ανεβαίνουν για περίπου έναν μήνα ακόμα. Η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν, δήλωσε ότι τα υψηλότερα term premiums “θα μπορούσαν να κάνουν μέρος της δουλειάς για εμάς, καθιστώντας λιγότερο αναγκαία τη πρόσθετη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής”. Πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα; Αντί να συνεχίσει μια αυστηρότερη πολιτική, η Fed διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα και η απόδοση των 10ετών ομολόγων έπεσε κατακόρυφα κατά 1,20 ποσοστιαίες μονάδες σε λιγότερο από δύο μήνες. Όσο για τον πληθωρισμό, δεν κατάφερε να επιστρέψει στον στόχο του 2%. Ουπς. Θα χρειαστεί και άλλες κεντρικές τράπεζες να μάθουν αυτό το μάθημα ξανά με τον δύσκολο τρόπο;

Οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να συνεργάζονται με τις αγορές, αλλά δεν μπορούν να βασίζονται στις αγορές για να κάνουν τη δουλειά γι’ αυτές. Για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, η πρόσφατη αύξηση των επιτοκίων της αγοράς αποτελεί μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη που δείχνει ότι οι προσπάθειές τους αποδίδουν καρπούς. Δεν αποτελεί, ωστόσο, σημάδι ότι η δουλειά τους τελείωσε.

BloombergOpinion