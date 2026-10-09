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Στο 6% για πρώτη φορά από το 2000 ενδέχεται να φτάσει η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου, σύμφωνα με τον επικεφαλής επενδύσεων της PIMCO, Dan Ivascyn. Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου, οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και το αυξανόμενο δημόσιο χρέος των ΗΠΑ διατηρούν τις πιέσεις στην αγορά ομολόγων, με πιθανές επιπτώσεις στο παγκόσμιο κόστος χρηματοδότησης.

Μιλώντας στους Financial Times, ο Ivascyn χαρακτήρισε εφικτή μια απότομη άνοδο από το επίπεδο του 5,29%, ακόμη και βραχυπρόθεσμα. Όπως εξήγησε, οι αναγκαστικές ρευστοποιήσεις ζημιογόνων θέσεων από hedge funds και άλλους επενδυτές που χρησιμοποιούν μόχλευση μπορούν να ενισχύσουν την ανοδική κίνηση των αποδόσεων.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 120 μονάδες βάσης μέσα στο 2026. Διαμορφώνεται ελαφρώς χαμηλότερα από το 5,34% που καταγράφηκε την περασμένη εβδομάδα, το υψηλότερο επίπεδο από το 2002.

Οι αμερικανικοί κρατικοί τίτλοι αποτελούν σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού διεθνώς και την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων. Επομένως, μια περαιτέρω αύξηση των αποδόσεών τους μπορεί να επηρεάσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές πολύ πέρα από τις ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής επενδύσεων της PIMCO προειδοποίησε ότι μια άνοδος στο 5,5% ή υψηλότερα πιθανότατα θα προκαλούσε σημαντικές πιέσεις στις αγορές περιουσιακών στοιχείων υψηλότερου κινδύνου, όπως οι μετοχές και τα εταιρικά ομόλογα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέρος της αναταραχής των τελευταίων εβδομάδων συνδέεται με τεχνικούς παράγοντες και εντολές αυτόματου κλεισίματος επενδυτικών θέσεων. Αυτές οι κινήσεις μπορούν να επιταχύνουν τις πωλήσεις ομολόγων, οδηγώντας τις τιμές χαμηλότερα και τις αποδόσεις υψηλότερα.

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων στις διεθνείς αγορές ομολόγων. Το αυξημένο ενεργειακό κόστος ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα. Οι επενδυτές προσαρμόζονται έτσι στην προοπτική υψηλών επιτοκίων για μεγαλύτερο διάστημα.

Ενδεικτικό της έντασης των μεταβολών είναι ότι η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κατέγραψε, στο τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο, τη μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδο του τρέχοντος αιώνα.

Πηγή: Reuters