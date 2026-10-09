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Σε εξέλιξη βρίσκονται προσπάθειες σε υψηλό επίπεδο για την εξεύρεση λύσης που θα διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας της Σχολής και του Μουσείου Χαρακτικής Χαμπή στα Πλατανίστεια, μετά τη δημόσια αντιπαράθεση του χαράκτη με την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και την ανακοίνωσή του ότι προτίθεται να κατεδαφίσει τα κτήρια, για να τα παραδώσει όπως τα παρέλαβε το 1994.

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν στη Λευκωσία έντονες διαβουλεύσεις, στις οποίες συμμετείχαν ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Παπαγεωργίου, υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και ο Γιώργος Τσαγγάρης, πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Σχολή – Μουσείον Χαρακτικής Χαμπή».

Αισιόδοξος, αλλά χωρίς να θεωρεί ότι η υπόθεση έχει κλείσει, εμφανίζεται ο ίδιος ο Χαμπής Τσαγγάρης, ο οποίος σε μήνυμά του προς τους φίλους και υποστηρικτές του στην Κύπρο και το εξωτερικό αναφέρει ότι οι τελευταίες εξελίξεις αφήνουν περιθώρια για θετική κατάληξη. Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι θα αναμένει για εύλογο χρονικό διάστημα, προτού αποφασίσει αν θα προχωρήσει με την αποδόμηση των εγκαταστάσεων.

«Η διάθεση ήταν θετική και άρχισε να δρομολογείται λύση», σημειώνει, προσθέτοντας ότι ελπίζει οι προθέσεις να είναι ειλικρινείς και να τερματιστεί η πολύχρονη περιπέτεια.

Η συμπαράσταση επιτάχυνε τις εξελίξεις

Ο Χαμπής αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανταπόκριση που είχε η δημόσια έκκλησή του, μετά την ανακοίνωσή του στις 5 Οκτωβρίου ότι δεν επιθυμεί πλέον να συνεχίσει να διεκδικεί τη μεταβίβαση της μίσθωσης των κτηρίων στη μη κερδοσκοπική εταιρεία και ότι προτίθεται να επιστρέψει τα υποστατικά στην κατάσταση στην οποία τα παρέλαβε.

Στο νέο μήνυμά του ευχαριστεί όσους επικοινώνησαν μαζί του, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους και τη στήριξή τους στην προσπάθεια διάσωσης της Σχολής και του Μουσείου. «Αυτή η αυθόρμητη δυναμική σας συμπαράσταση βοήθησε να κυλήσουν γρήγορα οι εξελίξεις για να μπουν τα πράγματα στη σωστή θέση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εξηγεί ότι η πληθώρα των μηνυμάτων από την Κύπρο και το εξωτερικό δεν του επιτρέπει να απαντήσει προσωπικά στον καθένα, γι’ αυτό και επέλεξε να απευθύνει ένα κοινό ευχαριστήριο.

Θα περιμένει, αλλά όχι επ’ αόριστον

Παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία που εκφράζει, ο Χαμπής δεν ανακαλεί προς το παρόν την απόφασή του για αποδόμηση των κτηρίων. Αντίθετα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανέλθει στο σχέδιο διαμαρτυρίας του, εάν οι διαβουλεύσεις δεν οδηγήσουν σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

«Θα δούμε. Θα περιμένουμε εύλογο χρονικό διάστημα», αναφέρει, ενημερώνοντας παράλληλα ότι οι φίλοι του που έχουν ήδη επικοινωνήσει μαζί του για να παραλάβουν οικοδομικά υλικά από τα κτήρια θα χρειαστεί να περιμένουν λίγο ακόμη. «Αν κάτι δεν πάει καλά, θα προχωρήσουμε όπως ξεκινήσαμε αυτή τη διαμαρτυρία», προειδοποιεί.

Η εξέλιξη δημιουργεί ένα νέο παράθυρο για τη διάσωση της Σχολής και του Μουσείου, που αποτελούν σημείο αναφοράς για τη χαρακτική και την καλλιτεχνική εκπαίδευση στο νησί, αλλά και έναν από τους σταθερούς πόλους πολιτιστικής αποκέντρωσης στην κυπριακή ύπαιθρο. Το ζητούμενο πλέον είναι οι διαβουλεύσεις να οδηγήσουν σε συγκεκριμένη διευθέτηση, η οποία θα εξασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας τους και θα δίνει οριστική απάντηση στο ζήτημα της μίσθωσης των εγκαταστάσεων.

Για την ώρα, ο Χαμπής δηλώνει πρόθυμος να περιμένει. Το περιθώριο, ωστόσο, που αφήνει δεν είναι απεριόριστο.