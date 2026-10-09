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Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη μέλη να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση και τον πληθωρισμό, υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, προσερχόμενος την Παρασκευή στο ECOFIN στο Λουξεμβούργο.

Ο Υπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ανταποκριθεί στα αιτήματα των κρατών μελών για περιθώρια πρόσθετων δαπανών, επισημαίνοντας ότι «υπάρχει σοβαρότατη ανάγκη να υπάρξουν κινήσεις, λύσεις, στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεών μας».

«Δεν μπορούμε να παραμένουμε σε μια οικονομική διακυβέρνηση η οποία δεν λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό που αυξάνει ραγδαία αυτή την περίοδο», δήλωσε, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η περαιτέρω συζήτηση θα οδηγήσει σε λύση.

Όπως ανέφερε, οι δαπάνες και οι ανάγκες των πολιτών αυξάνονται λόγω του πληθωρισμού, ενώ οι πολεμικές συγκρούσεις κλιμακώνονται. Χαρακτήρισε την ενεργειακή κρίση απειλή για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προσθέτοντας «για να μην πω πλέον και τη δημοκρατία».

Στήριξη στις πρωτοβουλίες Ελλάδας και Ιταλίας

Ο κ. Κεραυνός εξέφρασε τη στήριξη της Κύπρου στο πνεύμα των επιστολών Ελλάδας και Ιταλίας προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Όπως εξήγησε, οι παρεμβάσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και της Ιταλίδας Πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, κινούνται προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης περιθωρίων για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Αναφερόμενος ειδικότερα στο ελληνικό αίτημα που κατατέθηκε τον Αύγουστο για περαιτέρω ευελιξία πέραν της άμυνας, εκτίμησε ότι μπορεί να διευκολύνει άμεσα ορισμένες χώρες. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη πρόταση δεν αρκεί από μόνη της και χρειάζεται ευρύτερη συζήτηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές

Ο Υπουργός αναγνώρισε ότι ορισμένα κράτη μέλη προσεγγίζουν διαφορετικά το ζήτημα της δημοσιονομικής ευελιξίας, επισημαίνοντας τον διαρθρωτικό χαρακτήρα του ενεργειακού προβλήματος, εκτίμηση με την οποία δήλωσε ότι συμφωνεί.

Τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τις ρίζες του προβλήματος και πως, πέρα από την ενίσχυση των εισοδημάτων των νοικοκυριών, απαιτούνται χρηματοδοτήσεις για ενεργειακές υποδομές, ώστε να επιτευχθεί μια μόνιμη αντιμετώπιση του ζητήματος.

Ανοικτό το θέμα της διακυβέρνησης της ESMA

Σε ερώτηση του ΚΥΠΕ για το κατά πόσο μπορεί να διαμορφωθεί αυξημένη πλειοψηφία γύρω από το μελλοντικό μοντέλο διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), στο πλαίσιο της ενιαίας εποπτείας της αγοράς, ο κ. Κεραυνός εξέφρασε στήριξη στην πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας.

Όπως ανέφερε, η πρόταση αξιοποιεί τη δουλειά της Κυπριακής Προεδρίας και αποτελεί αποτέλεσμα συνδιαλλαγής που μπορεί να συμβάλει στην εξεύρεση λύσης.

Χαρακτήρισε θετική τη συζήτηση στο δείπνο που ακολούθησε το Eurogroup της Πέμπτης, αναγνωρίζοντας ότι παραμένουν εκκρεμότητες ως προς τη διακυβέρνηση της ESMA. Εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει κατάληξη στη συνεδρίαση της Παρασκευής.

Για τις εξαιρέσεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας, σημείωσε ότι η πλειοψηφία έχει αποδεχθεί τη σχετική διευθέτηση. «Επομένως το πιο σοβαρό θέμα που παραμένει είναι η διακυβέρνηση της ESMA», κατέληξε.