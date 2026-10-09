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Καταζητείται ο ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, 50 ετών, από τη Λευκωσία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διάπραξης σοβαρών ποινικών αδικημάτων.

Τα αδικήματα διαπράχθηκαν κατά την περίοδο 2024–2026 στην επαρχία Λάρνακας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στους αριθμούς24-804096 ή 24-804060 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.