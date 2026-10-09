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Καταζητείται ο ΝΑΝΤΙΝΟ ΜΠΕΚΟΣ, 20 ετών, από την Ελλάδα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διάπραξης σοβαρών ποινικών αδικημάτων.

Τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου 2026, στην επαρχία Λάρνακας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στους αριθμούς 24-804096 ή 24-804060 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.