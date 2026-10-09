Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του Λιονέλ Μέσι συνοδεύεται από επιτυχίες εντός γηπέδου και αστρονομικά έσοδα εκτός αυτού.

Ο Λιονέλ Μέσι αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Αργεντινής και το «αντίο» ήταν ακριβώς όπως έπρεπε να είναι.

Ιδανικότερο φινάλε δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί. Στο τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του με την Εθνική Αργεντινής, ο αρχηγός της «Aλμπισελέστε» είχε συμμετοχή και στα τρία γκολ, σκοράροντας μία φορά και μοιράζοντας δύο ασίστ στο 3-0 επί του Μπενίν.

Περισσότερα στο GOAL.