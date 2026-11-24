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Αυξήσεις συντάξεων από 5% έως 55%, που θα ωφελήσουν περίπου 123.000 σημερινούς συνταξιούχους, προβλέπει η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνο Μουσιούττα. Οι αυξήσεις θα καταβληθούν σε βάθος τριετίας, με μεγαλύτερη ενίσχυση για τους χαμηλοσυνταξιούχους, χωρίς αύξηση των ποσοστών εισφορών.

Μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας στην Ένωσις Νέων «Τραστ», ο Υπουργός ανέφερε ότι η μεταρρύθμιση ενισχύει ουσιαστικά τη βασική σύνταξη, διατηρώντας παράλληλα τη σύνδεση της συμπληρωματικής σύνταξης με τις εισφορές κάθε ασφαλισμένου.

Σύμφωνα με τον κ. Μουσιούττα, περισσότεροι από 50.000 συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση άνω των 100 ευρώ μηνιαίως, ενώ πέραν των 10.000 θα εξασφαλίσουν αύξηση μεγαλύτερη των 200 ευρώ.

Για όσους λαμβάνουν σύνταξη μέχρι 600 ευρώ, προβλέπεται εγγυημένη άμεση αύξηση τουλάχιστον 30 ευρώ τον μήνα, από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης.

Παραδείγματα αυξήσεων στις συντάξεις

Ο Υπουργός παρουσίασε συγκεκριμένα παραδείγματα για τις αλλαγές που προωθούνται.

Εργαζόμενος με χαμηλές απολαβές και 35 χρόνια ασφάλισης, ο οποίος σήμερα λαμβάνει σύνταξη περίπου 640 ευρώ, θα δει το ποσό να αυξάνεται στα 830 ευρώ μηνιαίως.

Αντίστοιχα, ασφαλισμένος με μεσαίες απολαβές και 35 χρόνια εισφορών θα λαμβάνει περίπου 1.000 ευρώ, έναντι 850 ευρώ σήμερα.

Σε τρίτο παράδειγμα, εργαζόμενος με χαμηλές προς μεσαίες απολαβές και 42 χρόνια εισφορών θα δει τη σύνταξή του να αυξάνεται από 760 σε 980 ευρώ, δηλαδή περίπου 30%.

Μειώνεται η αποκοπή για σύνταξη στα 63

Σημαντική αλλαγή αφορά όσους επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν στα 63 αντί στα 65 έτη.

Συγκεκριμένα, η αναλογιστική μείωση της βασικής σύνταξης περιορίζεται από 12% σε 7,5%, με τη ρύθμιση να καλύπτει και όσους συνταξιοδοτηθούν κατά την επόμενη πενταετία.

Παράλληλα, για πρώτη φορά προβλέπεται η καταβολή εισφορών από το κράτος για πολίτες που βρίσκονται δικαιολογημένα εκτός εργασίας, όπως γονείς που φροντίζουν παιδιά, άτομα που φροντίζουν ηλικιωμένους συγγενείς, φοιτητές και άτομα με αναπηρία.

Δεύτερη σύνταξη μέσω Ταμείων Προνοίας

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στον δεύτερο πυλώνα της μεταρρύθμισης, που αφορά τα Ταμεία Προνοίας.

Σήμερα, μόλις ένας στους τέσσερις εργαζομένους διαθέτει Ταμείο Προνοίας, με τον κοινωνικό διάλογο να εξετάζει την υποχρεωτική συμμετοχή ή την αυτόματη εγγραφή με δικαίωμα αποχώρησης.

Στόχος, όπως εξήγησε, είναι κάθε εργαζόμενος να αποκτήσει δεύτερο συνταξιοδοτικό εισόδημα, επιπλέον της σύνταξης του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Παράλληλα, η μεταρρύθμιση προβλέπει τον τερματισμό του δανεισμού του κράτους από το Ταμείο και τη σταδιακή αποπληρωμή του υφιστάμενου χρέους.

Ο κ. Μουσιούττας υποστήριξε ότι οι αλλαγές εντάσσονται στην ευρύτερη κυβερνητική πολιτική, επικαλούμενος την ανεργία κάτω από 4%, τη συμφωνία για πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ τον Ιούλιο του 2027 και την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού.