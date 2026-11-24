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Σε ποιον βαθμό θα πρέπει οι δικαστές να βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και μπορεί μια απόφαση που διαμορφώνεται με τη συνδρομή της να εξακολουθεί να εμπνέει εμπιστοσύνη στους πολίτες; Τα ερωτήματα αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο του 6ου Ετήσιου Συνεδρίου για τα Δικαστήρια και τη Δικαιοσύνη, με τίτλο «Η αλγοριθμική δικαστική αίθουσα: Εμπιστοσύνη, λογοδοσία και το μέλλον της Δικαιοσύνης» («The Algorithmic Courtroom: Trust, Accountability and the Future of Justice»). Το συνέδριο διοργανώνεται από τη Μονάδα Δικονομικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026, από τις 08:30 έως τις 15:00, στο Αμφιθέατρο UNESCO του Πανεπιστημίου.

Το ετήσιο συνέδριο της Μονάδας Δικονομικού Δικαίου, το οποίο ήταν προηγουμένως γνωστό ως Ετήσιο Συμπόσιο, πραγματοποιείται φέτος για έκτη χρονιά. Φέρνει κοντά φορείς χάραξης πολιτικής, δημόσιους αξιωματούχους, μέλη του δικαστικού και του νομικού κόσμου, καθώς και ακαδημαϊκούς από την Κύπρο και το εξωτερικό, για να συζητήσουν κάθε χρόνο ένα διαφορετικό επίκαιρο ζήτημα που απασχολεί τα δικαστήρια.

Φέτος, το συνέδριο επικεντρώνεται στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη λήψη δικαστικών αποφάσεων, ένα ζήτημα ιδιαίτερα επίκαιρο που προκαλεί έντονη συζήτηση. Τον Οκτώβριο, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο και το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου εξέδωσαν οδηγό για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από δικαστικούς λειτουργούς, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την ενσωμάτωσή της στην απονομή της δικαιοσύνης στην Κύπρο. Παράλληλα, θεσμοί σε ολόκληρη την Ευρώπη διαμορφώνουν κανόνες για το θέμα, μεταξύ αυτών και το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές για την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη στα δικαστήρια τον Δεκέμβριο του 2025.

Το φετινό πρόγραμμα του συνεδρίου φιλοξενεί ως κεντρική ομιλήτρια τη Δρ Dory Reiling, πρώην ανώτερη δικαστής στο Πρωτοδικείο του Άμστερνταμ και επικεφαλής εισηγήτρια των Αρχών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δικαίου για την Ψηφιοποίηση των Συστημάτων Πολιτικής Δικαιοσύνης στην Ευρώπη. Η συζήτηση θα συνεχιστεί σε τρεις θεματικές ενότητες, με ομιλητές από οκτώ χώρες, μεταξύ των οποίων ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες από τα Πανεπιστήμια της Βαρσοβίας, της Βρέμης, της Χάιφα και της Tuscia. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν επίσης ο Μιχάλης Βορκάς, Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, η Σύλβια Ευθυμιάδου, Διευθύντρια του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα, και ο βουλευτής Ανδρέας Πασιουρτίδης, μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, η IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα παρουσιάσει τα ευρήματα της ετήσιας έρευνας κοινής γνώμης για την ποιότητα της Δικαιοσύνης στην Κύπρο. Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2022, προσφέρει συγκριτικά στοιχεία για την εξέλιξη των απόψεων των πολιτών διαχρονικά και φέτος εξετάζει επίσης τις στάσεις τους απέναντι στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από δικαστές.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για τους δικηγόρους, η παρακολούθηση πιστώνεται με 5 μονάδες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΕ) από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Εγγραφές για το κοινό: Φόρμα εγγραφής.

Εγγραφές για δικηγόρους: Σελίδα εγγραφής του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Το συνέδριο θα μεταδίδεται επίσης ζωντανά από το κανάλι της Μονάδας Δικονομικού Δικαίου στο YouTube.