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Την αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από τα 1.000 ευρώ το 2028 και τη διαμόρφωση του μέσου μισθού στα 1.800 ευρώ έως το 2030 έθεσε ως στόχους ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης (Kyriakos Mitsotakis), υπογραμμίζοντας ότι βασική κυβερνητική προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και η αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Μιλώντας στο συνέδριο «Με το βλέμμα στην Ελλάδα του 2030», σε συζήτηση με τον διευθυντή της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος», Γιάννη Τσαπρούνη, ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι σημαντικό μέρος των αυξήσεων στους ονομαστικούς μισθούς απορροφήθηκε από τις ανατιμήσεις της τελευταίας πενταετίας.

Όπως ανέφερε, ζητούμενο είναι η οικονομική ανάπτυξη να μεταφραστεί σε ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των νοικοκυριών.

Οι στόχοι για μισθούς και συντάξεις

Ο Πρωθυπουργός έθεσε ως βασική επιδίωξη την επίτευξη ρυθμού ανάπτυξης άνω του 2%, τουλάχιστον διπλάσιου από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανάπτυξη πρέπει να στηρίζεται κυρίως στις επενδύσεις και στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου προς μια περισσότερο εξωστρεφή οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μέσο μισθό 1.800 ευρώ το 2030, αλλά και για περαιτέρω αυξήσεις στις συντάξεις, λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό και την παραγωγικότητα.

Παράλληλα, συνέδεσε την ενίσχυση των εισοδημάτων με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη μείωση της ανεργίας και τη φορολογική πολιτική.

Γραφειοκρατία και ψηφιακό κράτος

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη περιορισμού της γραφειοκρατίας, η οποία αναδείχθηκε ως το σημαντικότερο εμπόδιο ανάπτυξης από το 32% των συμμετεχόντων σε έρευνα που παρουσιάστηκε στο συνέδριο.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι το επόμενο βήμα του ψηφιακού κράτους είναι η αυτόματη αναζήτηση δικαιολογητικών από τις δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς να απαιτείται η προσκόμισή τους από τους πολίτες.

Παραδέχθηκε επίσης ότι παραμένουν προβλήματα στις επιχειρηματικές αδειοδοτήσεις, ενώ αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση επενδύσεων και στην ανάγκη περιορισμού της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας.

Τεχνητή νοημοσύνη και αγορά εργασίας

Αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα του Δημοσίου και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Επισήμανε, ωστόσο, ότι η τεχνολογία δεν πρέπει να υποκαθιστά την ανθρώπινη κρίση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ρυθμιστικό πλαίσιο και αποτελεσματικό έλεγχο.

Στις προκλήσεις συμπεριέλαβε επίσης το δημογραφικό πρόβλημα, τις ανάγκες στελέχωσης των επιχειρήσεων και την προσαρμογή της εκπαίδευσης στις μεταβολές της αγοράς εργασίας.

Τι είπε για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις κινητοποιήσεις των αγροτών, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες έχουν πολιτικά κίνητρα.

Σημείωσε ότι, κατά την πρόσφατη συνάντησή του με εκπροσώπους αγροτών στη Λάρισα, τέθηκαν ζητήματα επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, καταβολής επιδοτήσεων και χρεώσεων ηλεκτρικού ρεύματος.

Κατά τον ίδιο, τα περισσότερα από αυτά έχουν ήδη αντιμετωπιστεί, ενώ προανήγγειλε συζήτηση για τη χρηματοδότηση του πρωτογενούς τομέα στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Capital.gr