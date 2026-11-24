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Έντεκα ερωτήματα προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης απέστειλε με επιστολή η Ειρήνη Χαραλαμπίδου αναφορικά με την υπόθεση αποφυλάκισης του Σιμόν Αϊκούτ στο Ισραήλ.

Η βουλεύτρια του κινήματος ΑΛΜΑ αναφέρει σε ανακοίνωση της ότι «μετά τη μεταφορά, στις 17 Απριλίου 2026, του Σιμόν Αϊκούτ στο Ισραήλ, ο οποίος καταδικάστηκε από το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας σε πενταετή φυλάκιση, κατόπιν παραδοχής 40 κατηγοριών για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, όπως δείχνουν τα γεγονότα, αποφυλακίστηκε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού εξέτισε λιγότερο από το μισό της ποινής του».

Ως εκ τούτου, σημειώνει, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, απέστειλε στον Υπουργό Δικαιοσύνης τα ακόλουθα ερωτήματα:

Ποια διαβήματα γίνονται προκειμένου να τερματιστούν οι παράνομες κατασκευές των εταιρειών του ομίλου Afik στο Τρίκωμο, τον Άγιο Αμβρόσιο και την Ακανθού; Έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για άλλα μέλη ή στελέχη του ομίλου η της οικογένειας Αϊκούτ; Υπάρχει γραπτή γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας ή άλλης αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν υποχρεωμένη να αποδεχθεί το αίτημα μεταφοράς του Σιμόν Αϊκούτ στο Ισραήλ; Αν ναι, ποιος τη συνέταξε, και να κατατεθεί αυτούσια στη Βουλή. Αν δεν υπάρχει γραπτή γνωμάτευση, σε ποια νομική βάση στηρίχθηκε η δημόσια δήλωση του Υπουργού, στις 9 Φεβρουαρίου 2026, ότι «έχουμε υποχρέωση να τηρήσουμε αυτή τη συμφωνία»; Ποια ακριβώς σύμβαση ή διμερής συμφωνία εφαρμόστηκε για τη μεταφορά, και με ποιον κυρωτικό νόμο έχει ενσωματωθεί στο κυπριακό δίκαιο; Αν εφαρμόστηκε η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Μεταφορά Καταδίκων (ETS 112), πώς συμβιβάζεται η επικαλούμενη υποχρέωση με τα άρθρα 2 και 3 της Σύμβασης, που προϋποθέτουν τη συμφωνία και των δύο κρατών και δεν επιβάλλουν τη μεταφορά; Πώς σταθμίστηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση το δημόσιο συμφέρον και ο αποτρεπτικός χαρακτήρας της ποινής για τα αδικήματα σφετερισμού; Ποιες διαβεβαιώσεις εξασφαλίστηκαν από το Ισραήλ για την έκτιση της ποινής; Αν δόθηκαν αυτές ήταν γραπτές η προφορικές; να κατατεθεί το κείμενό τους στη Βουλή. Ζητήθηκε ρητή δέσμευση ότι δεν θα δοθεί χάρη ή ότι θα προηγηθεί διαβούλευση με την Κυπριακή Δημοκρατία σε μια τέτοια περίπτωση; Από δηλώσεις φαίνεται ότι η Κυβέρνηση δεν ενημερώθηκε για την αποφυλάκιση, επιβεβαιώνετε ότι δεν υπήρξε θεσμική ενημέρωση και η πληροφορία έγινε γνωστή από τον Τουρκοκυπριακό τύπο; Έχει λάβει η Κυπριακή Δημοκρατία επίσημη ενημέρωση ή επίσημη συγγνώμη από το Ισραήλ, πέραν των δηλώσεων ανώνυμης πηγής προς το ΚΥΠΕ; Ποιο διάβημα έγινε ή θα γίνει προς τις ισραηλινές αρχές; Το Υπουργείο δηλώνει ότι ο Σιμόν Αϊκούτ «θα αποφυλακιζόταν εντός του 2026, ακόμη και αν παρέμενε στις Κεντρικές Φυλακές». Σε ποια συγκεκριμένη διάταξη ή διοικητική πρακτική στηρίζεται ο ισχυρισμός αυτός;

Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Βουλευτής, ΑΛΜΑ

Λευκωσία, 24 Νοεμβρίου 2026