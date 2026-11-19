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«Δυστυχώς είχα υπερεκτιμήσει τις δυνατότητες μου, τα έβαλα με την βρογχίτιδα και πίστευα ότι θα επιστρέψω και θα είναι όλα καλά», είπε κατά τη διάρκεια της εκπομπής Μέρα Μεσημέρι, ο παρουσιαστής Νικήτας Κυριάκου, ο οποίος παρέδωσε τη σκυτάλη στον Θησέα Ιωάννου.

«Δυστυχώς, δεν μπορώ να συνεχίσω την εκπομπή ζητώ συγνώμη, απολογούμαι δεν χρειάζεται να σας ταλαιπωρώ άλλο», είπε ο κ. Κυριάκου, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να επιστρέψει τη Δευτέρα και να είναι όλα καλά.

«Απολογούμαι για την ταλαιπωρία που έχετε υποστεί, λόγω της φωνής μου, αυτά τα 42 λεπτά», είπε ο παρουσιαστής πριν παραδώσει την εκπομπή στον Θησέα Ιωάννου.

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