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Σημαντικά οικονομικά οφέλη για την Κύπρο, νέες επενδυτικές ευκαιρίες και ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο μπορεί να προκύψουν από την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Αφροδίτη», σύμφωνα με τη Chevron. Η εταιρεία εκτιμά ότι το έργο μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία μιας περισσότερο ενοποιημένης περιφερειακής ενεργειακής αγοράς, ενώ παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο λήψης της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης (FID) εντός του 2027.

Μιλώντας στο Ετήσιο Συνέδριο του Economist, ο επικεφαλής της Chevron στην Κύπρο, Μπάζιλ Αλάμ (Basil Allam), υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση του κοιτάσματος μπορεί να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα έσοδα για την κυπριακή οικονομία, να στηρίξει την επιχειρηματική δραστηριότητα και να δημιουργήσει προοπτικές για περαιτέρω επενδύσεις.

Όπως ανέφερε, η Κύπρος διαθέτει ήδη έναν ανεπτυγμένο τομέα υπηρεσιών, ο οποίος μπορεί να επωφεληθεί από την ανάπτυξη ενεργειακών δραστηριοτήτων.

«Η ενέργεια αφορά τους ανθρώπους. Εάν αξιοποιήσουμε σωστά το ‘Αφροδίτη’ προς όφελος της Κύπρου, μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά έσοδα, να στηρίξει την επιχειρηματική ανάπτυξη και να ανοίξει νέες οικονομικές προοπτικές, αξιοποιώντας παράλληλα τον ήδη ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τομέα των υπηρεσιών», σημείωσε, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Στόχος η ενοποίηση της ενεργειακής αγοράς στη Μεσόγειο

Ο επικεφαλής της Chevron εξήγησε ότι η σημασία του «Αφροδίτη» δεν περιορίζεται στην παραγωγή και εμπορική αξιοποίηση φυσικού αερίου.

Αντίθετα, η ανάπτυξή του μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη δημιουργία ενός περισσότερο διασυνδεδεμένου ενεργειακού συστήματος στην Ανατολική Μεσόγειο, στο οποίο οι διαθέσιμοι ενεργειακοί πόροι και οι υποδομές διαφορετικών χωρών θα αξιοποιούνται συμπληρωματικά.

Μια τέτοια εξέλιξη, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσε να ενισχύσει την αξιοπιστία του ενεργειακού εφοδιασμού, να διευρύνει τις εμπορικές δυνατότητες και να καταστήσει την περιοχή ελκυστικότερη για διεθνείς επενδυτές.

«Δεν πρόκειται απλώς για την ανάπτυξη ενός κοιτάσματος φυσικού αερίου. Πρόκειται για τη δυνατότητα της Κύπρου να αποτελέσει μέρος ενός πιο διασυνδεδεμένου ενεργειακού συστήματος στη Μεσόγειο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι βασική επιδίωξη της Chevron είναι η παροχή οικονομικά προσιτής, αξιόπιστης και ολοένα καθαρότερης ενέργειας.

Οι προκλήσεις και η επενδυτική απόφαση

Αναφερόμενος στην πορεία ανάπτυξης του κοιτάσματος, ο Μπάζιλ Αλάμ αναγνώρισε ότι το έργο αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες τα προηγούμενα χρόνια.

Όπως εξήγησε, η απουσία σαφούς διαδρομής διάθεσης του φυσικού αερίου στις αγορές αποτέλεσε ένα από τα βασικότερα εμπόδια, όχι μόνο για το «Αφροδίτη», αλλά και για την ευρύτερη αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων.

Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαίτησε μακροχρόνιο σχεδιασμό και συνεχή προσπάθεια, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την προώθηση του έργου.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Chevron, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί επιτρέπει πλέον να εξετάζεται η λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης ενδεχομένως μέσα στο επόμενο έτος.

Ο ρόλος της Αιγύπτου και η παρουσία της Chevron

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Αλάμ στην Αίγυπτο, η οποία αναδεικνύεται σε ελκυστική αγορά για το φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου.

Όπως σημείωσε, οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας ευνοϊκότερες προοπτικές για την εμπορική αξιοποίηση των κοιτασμάτων της περιοχής.

Η Chevron αντιμετωπίζει την Ανατολική Μεσόγειο ως περιοχή στρατηγικής σημασίας, διαθέτοντας ήδη σημαντική δραστηριότητα στο Ισραήλ και εξετάζοντας περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το συνολικό χαρτοφυλάκιο αποθεμάτων φυσικού αερίου που ελέγχει στην περιοχή ανέρχεται σε περίπου 44 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (tcf).

Η Chevron επισημαίνει ότι πρόκειται για ποσότητα ικανή να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες 75 εκατομμυρίων αμερικανικών νοικοκυριών για διάστημα δέκα ετών.

Παρότι το «Αφροδίτη» είναι μικρότερο σε μέγεθος από άλλα κοιτάσματα της περιοχής, η εταιρεία θεωρεί ότι η ανάπτυξή του μπορεί να συμβάλει στη διασύνδεση παραγωγικών εγκαταστάσεων, υποδομών μεταφοράς και αγορών κατανάλωσης.

Η ενίσχυση αυτών των διασυνδέσεων εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει πρόσθετες ευκαιρίες τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές φυσικού αερίου.

Οφέλη και για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια

Ο επικεφαλής της Chevron υποστήριξε ότι η ανάπτυξη νέων κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις και για την Ευρώπη, ακόμη και εάν οι παραγόμενες ποσότητες δεν διοχετεύονται απευθείας στις ευρωπαϊκές αγορές.

Όπως εξήγησε, η αύξηση της διαθέσιμης ενεργειακής παραγωγής στην περιοχή μπορεί να περιορίσει τη ζήτηση για προμήθειες από άλλες χώρες, απελευθερώνοντας ποσότητες φυσικού αερίου που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν προς την ευρωπαϊκή αγορά.

«Σε τελική ανάλυση, η δυνατότητα παραγωγής ενέργειας από την Κύπρο, ανεξάρτητα από τον τελικό προορισμό της, απελευθερώνει ενεργειακούς πόρους από άλλες περιοχές του κόσμου, οι οποίοι μπορούν να κατευθυνθούν προς την Ευρώπη», ανέφερε.

Σύμφωνα με τη Chevron, η αξιοποίηση του «Αφροδίτη» μπορεί επομένως να αποτελέσει σημαντικό βήμα όχι μόνο για την κυπριακή οικονομία, αλλά και για τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή συνεργασία και ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

ΚΥΠΕ