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Κλειστός μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα είναι από την προσεχή Δευτέρα ο δασικός δρόμος «Λουτρά της Αφροδίτης – Φοντάνα Αμορόζα» στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών λόγω διεξαγωγής έργων συντήρησης του οδοστρώματος, ο δασικός δρόμος «Λουτρά Αφροδίτης – Φοντάνα Αμορόζα», στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα θα είναι κλειστός για το κοινό από την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, μέχρι και την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Το Τμήμα Δασών απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία του κοινού, σημειώνοντας ωστόσο ότι «οι εργασίες κρίνονται άκρως απαραίτητες».

Στην περίπτωση που οι δασικές εργασίες ολοκληρωθούν ή θα παραταθούν, το Τμήμα Δασών θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ