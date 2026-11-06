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Στη σοκαριστική καταγγελία που είχε διατυπώσει για τον ιδρυτή του Playboy, Χιου Χέφνερ, επανήλθε η πρώην Playmate Καρίσα Σάνον, επιβεβαιώνοντας ότι ο ίδιος είχε ζητήσει από την ίδια και την αδελφή της, που είναι δίδυμες, να κάνουν σεξ μεταξύ τους.

«Προσπαθούσε να μας αναγκάσει, εμένα και την αδελφή μου, να κάνουμε σεξ μεταξύ μας», δήλωσε η 37χρονη σήμερα πρώην Playmate στην Page Six την Τετάρτη.

Η δήλωσή της έρχεται μετά την αντίστοιχη καταγγελία της χήρας του Χέφνερ, Κρίσταλ Χάρις, η οποία είχε υποστηρίξει ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

Playboy’s Karissa Shannon lifts lid on Hugh Hefner’s alleged demands for incestuous sex with twin sister: ‘It was horrible’ https://t.co/b0QrgAvE5h pic.twitter.com/E63I1QTzre — New York Post (@nypost) November 4, 2026

Η Καρίσα και η Κριστίνα Σάνον διέμεναν στην έπαυλη του Playboy από τα 18 έως τα τα 20 χρόνια.

Η Καρίσα Σάνον δήλωσε, μάλιστα, έκπληκτη από τις αντιδράσεις που προκάλεσαν όσα είπε για τον Χέφνερ η χήρα του λέγοντας «πίστευα ότι ο κόσμος θα το είχε ήδη υποθέσει».

Αναφερόμενη στην επιμονή του Χέφνερ να συνευρεθεί σεξουαλικά με την ίδια και την δίδυμη αδελφή της στα 19α γενέθλιά τους, τον Οκτώβριο του 2008, η Καρίσα Σάνον δήλωσε ότι θεωρούσε αυτές τις επαφές μορφές σεξουαλικής «κακοποίησης» και «βιασμού».

Όπως υποστήριξε στη συνέντευξή της, εκείνη και η αδελφή της προσποιούνταν ότι επιδίδονταν σε σεξουαλικές πράξεις, προκειμένου να ικανοποιούν τον Χέφνερ: «Εγώ και η αδελφή μου δεν το κάναμε ποτέ πραγματικά μεταξύ μας, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Δηλαδή, πραγματικά, δεν κάναμε ποτέ, μα ποτέ σεξ μεταξύ μας που να περιλαμβάνει αιμομιξία. Δεν το κάναμε ποτέ αυτό. Προσποιούμασταν. Κάθε φορά προσποιούμασταν. Και ήταν φρικτό. Προσποιούμασταν τα πάντα».

Η Σάνον πρόσθεσε ότι η χήρα του Χιου Χέφνερ είχε αντιληφθεί το θέατρο που έπαιζαν, ενώ αντίθετα ο Mr Playboy που πέθανε σε ηλικία 91 ετών τον Σεπτέμβριο του 2017, «δεν είχε ιδέα» και «πίστευε ότι ήταν αληθινό».

Το να μιμούμαστε την αιμομιξία «τον έκανε τόσο ευτυχισμένο» και μας έλεγε ότι ήταν «όμορφο», υποστήριξε, ακόμα, η Καρίσα Σάνον. «Ήθελε να το βλέπει και ήθελε να κάνουμε πράγματα η μία με την άλλη. Μας έλεγε ότι, αν αγαπούσαμε πραγματικά η μία την άλλη, θα το κάναμε μαζί» συμπλήρωσε, αποκαλύπτοντας ότι η ίδια το είχε συζητήσει με την αδελφή της και είχαν συμφωνήσει «ας προσποιηθούμε απλώς».

protothema.gr