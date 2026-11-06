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Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα μεταβεί και πάλι, στο τέλος Νοεμβρίου, κυπριακή αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, με επιδίωξη την προσέλκυση νέων εταιρειών και επενδύσεων στην Κύπρο, αλλά και τον επαναπατρισμό Κυπρίων επαγγελματιών με εξειδίκευση στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Στο πλαίσιο της νέας αποστολής εντάσσεται και η διοργάνωση ημερίδας στη Νέα Υόρκη στις 30 Νοεμβρίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, από την Προεδρία και τον Invest Cyprus. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την ομπρέλα της πρωτοβουλίας «Minds in Cyprus – The Brain Gain Initiative», επιδιώκοντας να φέρει σε άμεση επαφή Κύπριους επαγγελματίες που εργάζονται στις ΗΠΑ με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό.

Η νέα προσπάθεια έρχεται ως συνέχεια των επαφών που πραγματοποίησε ο Πρόεδρος στις ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2025, οι οποίες απέφεραν συγκεκριμένα αποτελέσματα, καθώς δύο μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας εγκαταστάθηκαν ήδη στην Κύπρο, ενώ παράλληλα προέκυψε και μια σημαντική συνεργασία για τη δημιουργία υπολογιστικών υποδομών στην Κύπρο.

Οι επαφές στη Silicon Valley

Κατά την προηγούμενη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, ο Νίκος Χριστοδουλίδης πραγματοποίησε συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι Nvidia, Amazon, Google, OpenAI, Tenstorrent και Plug and Play. Οι επαφές αυτές συνδέθηκαν με την εγκατάσταση της Plug and Play και της Tenstorrent στην Κύπρο, με τις δύο εταιρείες να έχουν ήδη ανοίξει γραφεία στο νησί.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συνεργασία με τη Nvidia, η οποία, αν και δεν έχει εγκαταστήσει γραφεία στην Κύπρο, εντούτοις συνέβαλε στην ανάπτυξη υποδομών και στην εγκατάσταση και λειτουργία του πρώτου πραγματικού υπερυπολογιστή της Κύπρου.

Στο ίδιο πλαίσιο, μετά τις συναντήσεις του Απριλίου του 2025 να σημειωθεί πως είχαν συνεχιστεί και οι επαφές με άλλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως οι Amazon, Google, OpenAI, Oracle και Microsoft.

Πάντως, το ενδιαφέρον αμερικανικών επιχειρήσεων για την Κύπρο φαίνεται να διατηρείται. Ο πρόεδρος του Invest Cyprus είχε αποκαλύψει πρόσφατα ότι δύο ακόμη αμερικανικές εταιρείες προσέγγισαν τον οργανισμό, ζητώντας πληροφορίες για τις δυνατότητες εγκατάστασης και δραστηριοποίησής τους στην Κύπρο.

Το νέο ταξίδι

Η Κυβέρνηση επιχειρεί να αξιοποιήσει τη δυναμική που δημιουργήθηκε από την προηγούμενη επίσκεψη, επιδιώκοντας να μετατρέψει τις επαφές με το αμερικανικό επιχειρηματικό και τεχνολογικό οικοσύστημα σε νέες συνεργασίες και επενδύσεις.

Την πρόθεσή του να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες στο τέλος Νοεμβρίου ανακοίνωσε τις προηγούμενες ημέρες ο ίδιος ο Πρόεδρος. Όπως εξήγησε, μέσα από τις συναντήσεις με Κύπριους επιστήμονες και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας γεννήθηκε η πρωτοβουλία Cyprus Catalyst. Ουσιαστικά, πρόκειται για δίκτυο Κυπρίων επαγγελματιών της τεχνολογίας, της επιστήμης και της καινοτομίας στις ΗΠΑ, το οποίο επιδιώκει να συνδέσει την κυπριακή επιχειρηματικότητα με το αμερικανικό τεχνολογικό οικοσύστημα, δημιουργώντας διαύλους συνεργασίας, επενδυτικές ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης.

Ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε πως στόχος είναι οι διεθνείς επαφές να μετατρέπονται σε απτές συνεργασίες, επενδύσεις και ευκαιρίες για την κυπριακή οικονομία, τοποθετώντας τη νέα επίσκεψη στην ίδια κατεύθυνση.

Επενδύσεις και Minds in Cyprus

Η προσέλκυση ξένων εταιρειών αποτελεί μόνο τη μία πλευρά της κυβερνητικής στρατηγικής. Η άλλη αφορά την επιστροφή Κυπρίων επιστημόνων και επαγγελματιών από το εξωτερικό, ώστε οι επενδύσεις να συνοδεύονται από την ενίσχυση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού.

Σε αυτή τη λογική, οι επαφές με διεθνείς τεχνολογικούς ομίλους και η πρωτοβουλία Minds in Cyprus λειτουργούν συμπληρωματικά, καθώς η εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων δημιουργεί ανάγκες για εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ ο επαναπατρισμός επαγγελματιών μπορεί να συμβάλει στην κάλυψή τους. Εξάλλου, εκτός από τον επαναπατρισμό Κυπρίων λύνεται και ένα ιδιαίτερο πρόβλημα για την Κύπρο, καθώς αν και υπάρχουν πρόθυμες εταιρείες τεχνολογίας να δραστηριοποιηθούν στο νησί, εντούτοις, κάνουν δεύτερες σκέψεις λόγω του περιορισμένου εξειδικεύμενου προσωπικού που διαθέτει η χώρα μας.

Βασικά, μέσω της νέας αποστολής, η Κυβέρνηση επιδιώκει να συνδέσει την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων με τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και την επιστροφή ανθρώπινου δυναμικού που έχει αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό, η Προεδρία και ο Invest Cyprus διοργανώνουν στις 30 Νοεμβρίου 2026, στη Νέα Υόρκη, εκδήλωση με τίτλο «Minds in Cyprus – The Brain Gain Initiative», παρουσία του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη.

Η διοργάνωση απευθύνεται σε Κύπριους επαγγελματίες που εργάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιχειρηματίες, στελέχη εταιρειών και εκπροσώπους της κυπριακής επιχειρηματικής κοινότητας, με στόχο την παρουσίαση των επαγγελματικών προοπτικών που διαμορφώνονται στην Κύπρο.

Το πρόγραμμα

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσιοποιήθηκε, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα:

◆ Να ενημερωθούν για υφιστάμενες και μελλοντικές θέσεις εργασίας στην Κύπρο και να συναντήσουν εκπροσώπους επιχειρήσεων.

◆ Να συμμετάσχουν σε εξατομικευμένες συναντήσεις επαγγελματικής διασύνδεσης (one-to-one matchmaking) με εταιρείες που αναζητούν προσωπικό με συγκεκριμένες δεξιότητες και εμπειρία.

◆ Να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία, τους βασικούς αναπτυξιακούς τομείς, τις επενδυτικές ευκαιρίες και το επιχειρηματικό περιβάλλον.

◆ Να γνωρίσουν το κυβερνητικό Σχέδιο Δράσης για τον Επαναπατρισμό Ταλέντων, καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρονται σε όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο επιστροφής στην Κύπρο.

◆ Να αναπτύξουν επαγγελματικές επαφές με άλλους Κύπριους επιστήμονες, επιχειρηματίες και μέλη της ευρύτερης επιχειρηματικής κοινότητας ΗΠΑ–Κύπρου.