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Το θέμα της απασχόλησης ξένων εργατών από τρίτες χώρες επανέρχεται για ακόμη μια φορά στο προσκήνιο. Ο υπουργός Εργασίας έχει συγκαλέσει σύσκεψη των κοινωνικών εταίρων για τις 17 Νοεμβρίου, ώστε να συζητηθεί εκ νέου η πολιτική απασχόλησης της συγκεκριμένης ομάδας εργαζομένων. Η συνεδρία, η οποία δεν εμπίπτει στα πλαίσια του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, κρίθηκε αναγκαία μετά τις έντονες αντιδράσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων για παραβιάσεις της Στρατηγικής από πλευράς μερίδας εργοδοτών.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τις καταγγελίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων, έχει πάρει διαστάσεις κυρίως στους τομείς της ξενοδοχειακής και της οικοδομικής βιομηχανίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα:

(α) Να καταπατούνται πρόνοιες των συλλογικών συμβάσεων.

(β) Να προκύπτει αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν στα πλαίσια της νομιμότητας και σε αυτές, οι οποίες επιλέγουν, διά της πλαγίας οδού να μειώσουν το κόστος τους.

(γ) Να καταγράφονται εργασιακές συνθήκες, οι οποίες σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι συντεχνίες, προσομοιάζουν με «σκλαβοπάζαρο».

Σε άρθρο του με τίτλο «Στρατηγική απορρύθμισης της αγοράς εργασίας», ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι μία από τις βασικές αιτίες που οδηγούν στην απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, αφορά στην μονομερώς, όπως τη χαρακτηρίζει, αναθεωρημένη Στρατηγική απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες. Σύμφωνα με τον ΓΓ της ΣΕΚ, οι πρόνοιες που διέπουν τη συγκεκριμένη Στρατηγική, και παρά τις προειδοποιήσεις των συντεχνιών για τις στρεβλώσεις που θα επέφεραν στην αγορά εργασίας, έχουν οδηγήσει σε μία επικίνδυνα απορρυθμιστική κατάσταση. «Χωρίς κανένα ίχνος υπερβολής, τα δεδομένα σε πολλές περιπτώσεις στον κατασκευαστικό τομέα περιγράφουν μία ‘τραγική κατάσταση’, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις στον ξενοδοχειακό τομέα, καταγράφονται συνθήκες που προσομοιάζουν με ‘σκλαβοπάζαρο’», τονίζει με έμφαση ο κ. Μάτσας.

Με αφορμή το συγκεκριμένο άρθρο, ο ΓΓ της ΣΕΚ ανέφερε σε δηλώσεις του στον «Φ» ότι στη συνάντηση της 17ης Νοεμβρίου, η συντεχνία θα καταθέσει εκ νέου τις θέσεις της για το σοβαρό αυτό ζήτημα. Ειδικότερα: (1) Καθίσταται αναγκαία η επαναφορά και λειτουργία των τεχνικών επιτροπών αξιολόγησης των δεδομένων και των αναγκών των επιχειρήσεων. (2) Κρίνεται επιβεβλημένη η κατά το δυνατό συντομότερη εφαρμογή της πολιτικής απόφασης για διασύνδεση των δημοσίων συμβάσεων με την προϋπόθεση της εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων.

Ξεκάθαρες οι ανάγκες

Από την άλλη, η εργοδοτική πλευρά, αφού σημειώνει ότι το πρόβλημα με την εξεύρεση εργατικού δυναμικού παραμένει τεράστιο και ως εκ τούτου, καθίσταται αναγκαία η εργοδότηση ξένων εργαζομένων, τονίζει πως εάν προκύπτουν στοιχεία παραβιάσεων, αυτά να κατατεθούν στις αρμόδιες Αρχές και να εξεταστούν. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του 2025, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το «Πλαίσιο Εργοδότησης Αλλοδαπών Εργαζομένων», με το οποίο είχαν αναθεωρηθεί αρκετά σημεία, σε σχέση με την εργοδότηση ξένων εργαζομένων. Το εν λόγω πλαίσιο είχε δυσαρεστήσει τις συντεχνίες, οι οποίες στις τότε τοποθετήσεις τους, είχαν αναφέρει πως ικανοποιήθηκαν βασικά αιτήματα των εργοδοτών. Μεταξύ των αποφάσεων, οι οποίες είχαν προκαλέσει αντιδράσεις ήταν: (α) Η δυνατότητα κινητικότητας των εργαζομένων για τοποθέτηση σε υποστατικά του ίδιου εργοδότη σε επαρχιακό επίπεδο και (β) η αύξηση του ανώτατου ποσοστού αποκοπής από τις ακαθάριστες βασικές απολαβές του εργαζομένου για σκοπούς στέγασης από 10% σε 25%.