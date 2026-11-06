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Έξι εντάλματα σύλληψης σε σχέση με αδικήματα για συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, επίθεση εναντίον αστυνομικών και κακόβουλη ζημιά, εξέδωσε χθες η Αστυνομία. Τα αδικήματα διαπράχθηκαν στις 27 Οκτωβρίου έξω από την εκκλησία Προδρόμου στη Λάρνακα και τα εντάλματα αφορούν έξι ανήλικους ηλικίας 14-17ετων.

Ήδη έχουν συλληφθεί οι δύο και καταζητούνται οι υπόλοιποι τέσσερις. Υπενθυμίζεται ότι το συμβάν αφορούσε επίθεση με πέτρες εναντίον υπηρεσιακού οχήματος της Αστυνομίας.

Μάλιστα, το περιστατικό καταδίκασε η συντεχνία Ισότητα, αναφέροντας ότι «η επίθεση εναντίον αστυνομικών που εκτελούν το καθήκον τους δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα συνηθισμένο περιστατικό φθοράς περιουσίας, αλλά πρόκειται για εξαιρετικά επικίνδυνη και απαράδεκτη ενέργεια, η οποία θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη».

Περιγράφοντας το περιστατικό, ανέφερε ότι τα μέλη της Αστυνομίας ανταποκρίθηκαν σε κλήση για περιστατικό στην περιοχή του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου και κατά τη μετάβασή τους δέχθηκαν επίθεση από άγνωστα πρόσωπα.

Από τις πέτρες θρυμματίστηκε ο μπροστινός ανεμοθώρακας και προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο όχημα, χωρίς να τραυματιστεί κάποιο μέλος της Αστυνομίας.