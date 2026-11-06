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Ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) το ενδεχόμενο κλιμάκωσης του πολέμου με το Ιράν, μετά την ολοκλήρωση των ενδιάμεσων εκλογών. Έπειτα από συνάντηση με τους συμβούλους εθνικής ασφαλείας την Πέμπτη, δήλωσε ότι «σύντομα θα αποφασίσει» εάν θα προχωρήσει σε κλιμάκωση.

Οι εκλογές θεωρήθηκαν σημείο καμπής για τον Τραμπ, όσον αφορά το αν θα εξαπολύσει ένα νέο κύμα βομβαρδισμών, σε μια προσπάθεια να τερματίσει τον πόλεμο, σημειώνει το Axios.

Ο πρόεδρος, τουλάχιστον προς το παρόν, εξετάζει τρεις επιλογές: την εξαπόλυση νέων πληγμάτων, τη συνέχιση της οικονομικής ασφυξίας του ιρανικού καθεστώτος ή την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις προς την ιρανική πλευρά.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ και οι κορυφαίοι σύμβουλοί του σε θέματα εθνικής ασφαλείας συζήτησαν για το Ιράν —για πρώτη φορά μετεκλογικά— στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας ενημέρωσής του από τις υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Τώρα θα λάβουμε μια απόφαση», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Θέλουμε να προχωρήσουμε περισσότερο» με πλήγματα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει εξαλειφθεί και ότι «δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά» πρόσθεσε. «Θα προτιμούσα να μην καταστρέψω και το υπόλοιπο της χώρας, αν είναι δυνατόν, αλλά ίσως αναγκαστώ να το κάνω. Θα μάθετε πολύ σύντομα».

Ενώ ο Τραμπ στάθμιζε την επόμενη κίνησή του, την Πέμπτη σημειώθηκε έντονη διπλωματική κινητικότητα, η οποία περιλάμβανε πολλαπλές τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, και διαμεσολαβητών από την περιοχή —συγκεκριμένα από το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν και την Αίγυπτο.

Οι διαμεσολαβητές από το Κατάρ συνέχισαν τις συνομιλίες τόσο με την ιρανική πλευρά όσο και με τον Λευκό Οίκο, σχετικά με ένα προσχέδιο πρότασης. Το προσχέδιο αυτό προβλέπει μια σειρά βημάτων που θα πρέπει να γίνουν από τις δύο πλευρές εντός δύο ημερών, με στόχο την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης ενόψει μιας ευρύτερης συμφωνίας.

Την πρώτη ημέρα, οι ΗΠΑ θα ήραν τον ναυτικό αποκλεισμό και θα αποδέσμευαν μέρος των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Σε αντάλλαγμα, το Ιράν θα απηύθυνε επίσημη πρόσκληση στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) για την αποστολή επιθεωρητών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις που έχουν πληγεί από τους βομβαρδισμούς —βάσει συμφωνίας που είχε επιτευχθεί στο Κάιρο πριν από έναν χρόνο—, σύμφωνα με πηγές από την περιοχή.

Τη δεύτερη ημέρα, θα άνοιγε ξανά το Στενό του Ορμούζ, ενώ στη συνέχεια θα επαναλαμβάνονταν οι συνομιλίες για το πυρηνικό ζήτημα, με επίκεντρο το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που διαθέτει το Ιράν. Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ —βασικό πρόσωπο στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ— συναντήθηκε την Πέμπτη στο Κρεμλίνο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Πούτιν και του Ρεζαΐ, κατά την οποία ο Ρώσος Πρόεδρος πρότεινε να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ο Ρεζαΐ δήλωσε ότι μετέφερε στον Πούτιν μήνυμα από τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Πρόσθεσε ότι ο Πούτιν τόνισε πως είναι έτοιμος να καταβάλει προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

«Ενημερώσαμε τον κ. Πούτιν ότι θέσαμε επτά όρους προς τους Αμερικανούς όσον αφορά τη διπλωματική οδό, και ότι μέχρι να ικανοποιηθούν αυτοί οι επτά όροι, δεν πρόκειται ούτε τα Στενά του Ορμούζ να ανοίξουν, ούτε να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Ρεζαΐ μετά τη συνάντηση.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ολοκληρώνει τις προετοιμασίες για την πιθανή επανέναρξη εκτεταμένων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, αν και —σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο— δεν έχει λάβει ακόμη νέα εντολή από την Ουάσιγκτον.

Μια ένδειξη ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να σχεδιάζουν νέες επιθέσεις είναι η άφιξη μιας τρίτης ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στη Μέση Ανατολή. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι το αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt και η συνοδευτική ομάδα κρούσης του θα παραμείνουν για λίγες ημέρες στη Σιγκαπούρη, ξεκινώντας από την Παρασκευή, για επίσκεψη σε λιμένα. Το σκάφος δεν αναμένεται να φτάσει στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM πριν από τα μέσα Νοεμβρίου.

Χέγκσεθ για Ιράν: «Όταν λέμε ότι δεν θα έχει πυρηνικό όπλο, το εννοούμε»

«Όταν λέμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, το εννοούμε πραγματικά. Πιστεύω ότι ο πόλεμος αποτελεί μια θαρραλέα και ιστορική προσπάθεια, η οποία θα διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο» διεμήνυσε από πλευράς του, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ.

skai.gr