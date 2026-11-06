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Στο διεθνές προσκήνιο βρέθηκε το τελευταίο διάστημα, μετά από 15 χρόνια… αφάνειας, ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, Τσάρλι Σιν (Charlie Sheen), με την πρόσφατη κυκλοφορία του αυτοβιογραφικού του βιβλίου «The Book of Sheen» και με το ντοκιμαντέρ στο Netflix για την τρικυμιώδη ζωή και καριέρα του. Είναι, ουσιαστικά, η καταγραφή της πορείας του προς την παγκόσμια καταξίωση ως καλλιτέχνης και ως ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, παράλληλα, προς… την αυτοκαταστροφή του, ως χρόνιος χρήστης αλκοόλ και ναρκωτικών – ιδιαίτερα κοκαΐνης.

Σημειώνω χαρακτηριστικά ότι το 2010, ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός στην τηλεόραση, καθώς οι απολαβές του για κάθε επεισόδιο στη βραβευμένη σειρά «Two and a Half Men» ήταν σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια! Κι όμως, έναν χρόνο αργότερα, ήρθε το καλλιτεχνικό του τέλος, αφού απολύθηκε από τη σειρά, μετά τη διάγνωσή του με HIV. Εκείνο τον χρόνο αποσύρθηκε από την κινηματογραφική βιομηχανία και από τότε ζει απομονωμένος στο σπίτι του στο Μαλιμπού της Καλιφόρνιας. Τέσσερα χρόνια αργότερα, τον Νοέμβρη 2015, σε συνέντευξη στον δημοσιογράφο Matt Lauer του τηλεοπτικού σταθμού NBC, έκανε τη δημόσια αποκάλυψη ότι είναι φορέας του ιού HIV από το 2011. Εκείνη τη χρονιά, τραβήχτηκε μια φωτογραφία του όπου στεκόταν ανάμεσα στις «θεές» του, όπως τις αποκαλούσε – την ηθοποιό Bree Olson και τη σχεδιάστρια και μοντέλο Natalie Kenly, που συζούσαν ταυτόχρονα και οι δύο μαζί του, για περίπου έναν χρόνο.

Ο Tσάρλι Σιν είπε στη συνέντευξη του 2015 στο NBC ότι μετά που διαγνώστηκε, ενημέρωνε τις συντρόφους του για την ασθένειά του, πριν κάνει σεξ μαζί τους, ώστε να παίρνουν προφυλάξεις και διαβεβαίωσε ότι ήταν αδύνατο να έχει μεταδώσει τον ιό, σε οποιονδήποτε. Πάντως, καμιά από τις δύο δεν έχει τον ιό, όπως ανακοίνωσαν οι ίδιες. Αξέχαστη είναι η δήλωση του πατέρα του, επίσης, διεθνώς γνωστού ηθοποιού, Μάρτιν Σιν (Martin Sheen), για τη δημόσια εξομολόγηση του γιου του, ότι είναι οροθετικός: «Ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έχει κάνει στη ζωή του. Το σκεφτόταν εδώ και μήνες και όλοι τον ενθαρρύναμε. Θαύμασα το θάρρος του να αποκαλύψει το πιο βαθύ, σκοτεινό μυστικό του. Αυτή η μέρα, είναι η πρώτη μέρα της ζωής του Τσάρλι ως ελεύθερου ανθρώπου». Προεκτείνοντας τη σκέψη του Μάρτιν Σιν, θα έλεγα ότι αυτή η μέρα σημάδεψε την απόφαση του Τσάρλι ν’ απελευθερωθεί όχι μόνο από το βαθύ και σκοτεινό μυστικό του HIV, αλλά και από την εξάρτηση του αλκοόλ, των ναρκωτικών και της ανάγκης του να… «παίζει ρόλους», χωρίς έλεγχο της ζωής του – την απόφαση του δηλαδή να είναι ο εαυτός του και όχι κάποιος άλλος.