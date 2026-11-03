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Άρχισε στις 26 Οκτωβρίου και τέλειωσε χθες Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, η φετινή εκστρατεία Let’s Do It! Cyprus 2026 για καθαρισμό κοινών χώρων από εθελοντές, μεταξύ των οποίων παιδιά διαφόρων σχολείων. Στο θέμα αναφέρθηκε σε άρθρο της στον «Φ» την περασμένη Πέμπτη (29/10) η Ιλεάνα Νίκολσον εκτελεστική διευθύντρια της μη κυβερνητικής οργάνωσης Together Cyprus, σημειώνοντας ότι «ο μακροπρόθεσμος στόχος μας δεν είναι να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στη συλλογή απορριμμάτων, αλλά να διαμορφώσουμε μια γενιά που δεν θα τα πετάει εξ αρχής».

Η δήλωσή της με… μεταφέρει στις αυλές των σχολείων και στην ιστορία που κουβαλά η καθεμιά από αυτές – τη μικρή ιστορία του καθενός από τα παιδιά που σε κάθε διάλειμμα δίνουν ζωή στη σχολική αυλή και… αφήνουν ή δεν αφήνουν πίσω, τα σκουπίδια τους, μπαίνοντας στην τάξη για μάθημα. Τα σκουπίδια που τα παιδιά μαζεύουν, ή που κάποια παιδιά αφήνουν πίσω τους στη σχολική αυλή, λένε κάτι για την προσωπική – και προφανώς την οικογενειακή τους ιστορία. Με αυτά σημαδεύουν το πέρασμα τους, τις ώρες και τις μέρες της παρουσίας τους. Με κάποιο τρόπο, τα σκουπίδια μας είμαστε εμείς.

Δείξε μου τα σκουπίδια σου, να σου πω ποιος/α είσαι. Μου έλεγε χθες ένας φίλος καθηγητής Γυμνασίου για τα σκουπίδια που κάποια παιδιά αφήνουν πίσω τους στη σχολική αυλή, παρά τις επανειλημμένες παρατηρήσεις και υποδείξεις της διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών. Χαρτιά, άδειες ή μισογεμάτες μπουκάλες νερού ή αναψυκτικών, υπολείμματα τροφής από μισοφαγωμένα σάντουιτς, όλα πεταμένα όπου τύχει – συνήθως πάνω και γύρω στα παγκάκια και τα σκαλοπάτια όπου κάθονται. Μου είπε ο φίλος εκπαιδευτικός ότι ακόμα και παιδιά με αγωγή κοσμιοτάτη, συμπεριφέρονται στην αυλή με ένα τρόπο που… τα κάνει αγνώριστα, αφήνοντας πίσω τους, σωρούς από άχρηστα αντικείμενα που θα έπρεπε να άφηναν στα σκυβαλοδοχεία. Σκέφτομαι ότι μαζί με τα σκουπίδια τους, πετούν όπου να ’ναι και την κοσμιοτάτη αγωγή τους.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η κοσμιοτάτη αγωγή του παιδιού, που αποδίδεται στα 15 του στο σχολείο, αρχίζει να διαμορφώνεται από τα 3 του χρόνια στο σπίτι. Και περιλαμβάνει βέβαια την ικανότητα του να… μαζεύει τα σκουπίδια του. Αν έχει, βέβαια, κοσμιοτάτη αγωγή ο… γονιός για να τη μεταφέρει στο παιδί του. Αν δεν έχει, ναι το «βάρος» πέφτει στον δάσκαλο του στο σχολείο. Ας μειώσει ο εκπαιδευτικός την ώρα που διδάσκει στο παιδί μαθηματικά, ελληνικά, βιολογία ή φυσική… και ας αφιερώσει χρόνο, μαθαίνοντας του κάτι σημαντικότερο: Πώς να μαζεύει τα σκουπίδια του και πώς να μην αφήνει να τα μαζεύουν άλλοι.