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Για κάθε 1 ευρώ που χρωστούν σε δάνεια οι Κύπριοι (ο μέσος όρος των κατοίκων, όχι όλοι), έχουν στην άκρη σχεδόν 1,7 ευρώ σε μετρητά και καταθέσεις, γεγονός που είναι ένα πανίσχυρο ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια και τα ψηλά επιτόκια.

Αν και οι επιχειρήσεις διαθέτουν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία (€75,8 δισ.), αυτά βρίσκονται κυρίως σε μετοχές και συμμετοχές (€28 δισ.) και όχι σε άμεση ρευστότητα, γεγονός που τις καθιστά ευάλωτες σε περιπτώσεις οικονομικής στενότητας.

Αυτό το χρηματοοικονομικό παράδοξο αποκαλύπτει η ακτινογραφία των εθνικών λογαριασμών για το 2025 που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία (CYSTAT). Η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κοινωνία που αποταμιεύει «ζεστό χρήμα» (τουλάχιστον όσα νοικοκυριά έχουν τη δυνατότητα) και, από την άλλη, ο επιχειρηματικός κόσμος είναι σε ένα ποσοστό εγκλωβισμένος σε μη άμεσα ρευστοποιήσιμα κεφάλαια.

Το μεγάλο στοίχημα για το επόμενο διάστημα επικεντρώνεται στον εταιρικό τομέα. Η βιώσιμη ανάπτυξη θα εξαρτηθεί από την ικανότητα των επιχειρήσεων να διαχειριστούν το υψηλό χρέος τους και να μετατρέψουν τα δεσμευμένα χαρτοφυλάκιά τους σε ρευστό, προτού οι συνθήκες στενότητας στην αγορά προκαλέσουν κραδασμούς.

Να δούμε αναλυτικά τους αριθμούς που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία: