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Ο ΔΗΣΥ προσπαθεί να αναδείξει την κόντρα με το ΑΚΕΛ, προκειμένου να στρέψει την προσοχή και έξω από την Πινδάρου και τα εσωκομματικά προβλήματα. Από την άλλη, Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργος Παμπορίδης βρίσκονται σε πλήρη προεκλογική εκστρατεία για την εσωκομματική μάχη για το χρίσμα του υποψηφίου.

Δύο παράλληλες προεκλογικές εκστρατείες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τον καθένα εκ των δύο διεκδικητών να αναζητεί κανάλια επικοινωνίας με τη βάση του κόμματος.

Ο Γιώργος Παμπορίδης έστειλε χθες αρκετά πολιτικά μηνύματα προς τη βάση του κόμματος, αναλύοντας το πολιτικό του όραμα και αναδεικνύοντας τις πολιτικές διαφορές του με τον ανθυποψήφιό του, Αβέρωφ Νεοφύτου.

Μιλώντας στο πολιτικό vidcast του Philenews, τόνισε το ιδεολογικοπολιτικό στίγμα της δικής του πρότασης διακυβέρνησης, εξηγώντας τη σημασία μιας ριζοσπαστικής κεντροδεξιάς κατεύθυνσης, την οποία προτείνει προς την κοινωνία.

Εστίασε ουσιαστικά σε δύο βασικά σημεία:

Πρώτον: Στη σύγχρονη πολιτική πρόταση που πρεσβεύει ο ίδιος, σε αντιδιαστολή με τον Αβέρωφ Νεοφύτου.

Δεύτερον: Στην προοπτική νίκης της δικής του υποψηφιότητας έναντι του αντιπάλου του.

Ο Γιώργος Παμπορίδης τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία του να μπορέσει ο ΔΗΣΥ να γυρίσει σελίδα, ταυτίζοντας αυτό το στοίχημα με τη δική του υποψηφιότητα. Όπως λέει χαρακτηριστικά, επιλέγοντας τον ίδιο ως υποψήφιο, το κόμμα αφήνει πίσω του όσα και όσους το πλήγωσαν το 2023.

Η μπηχτή προς Αβέρωφ

Ο Γιώργος Παμπορίδης, θέλοντας να τονίσει τη διαφορά του με τον Αβέρωφ Νεοφύτου, δήλωσε ότι ο ανθυποψήφιός του εκπροσωπεί τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκαν η Κύπρος και ο ΔΗΣΥ τα τελευταία χρόνια.

«Είναι σάρκα από τη σάρκα του συστήματος και ενήργησε στην πολιτική του καριέρα ως ο προστάτης των κατεστημένων συμφερόντων», ανέφερε.

«Οι διαφωνίες που είχαμε ήταν θεμελιώδεις», πρόσθεσε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του. «Η δική μου προσέγγιση είναι να μπαίνεις στην πολιτική και να δρας προς όφελος της κοινωνίας, όχι προς όφελος κάποιων συμφερόντων».

Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι «κάποιος που βρέθηκε σε όλες τις θέσεις εξουσίας για 35 χρόνια έχει δώσει σαφή πολιτικά στίγματα για το ποιος είναι και ποια είναι η κατεύθυνσή του. Θεωρώ ότι σε 35 χρόνια πρέπει να μπορείς να πράξεις αυτά που ήθελες να πράξεις».

Επεσήμανε ακόμα ότι ένας υποψήφιος του ΔΗΣΥ που διατηρεί ουσιώδεις διαφωνίες με τις θέσεις του κόμματος ενδέχεται να υπονομεύσει την ενότητά του.

Παρ’ όλα αυτά, τόνισε πως θα σεβαστεί την ετυμηγορία των μελών του Δημοκρατικού Συναγερμού, σημειώνοντας πως όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία, πρέπει να δέχεσαι το αποτέλεσμα.

Τα τρία διακυβεύματα

Ο Γιώργος Παμπορίδης έθεσε τρία διακυβεύματα για τον συναγερμικό κόσμο και την ευρύτερη κοινωνία, θεωρώντας ότι η δική του επικράτηση στην εσωκομματική διαδικασία δίνει απάντηση και στα τρία.

Πρώτον: Να μπορεί ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ να ενώσει τις φυγόκεντρες δυνάμεις του κόμματος.

Δεύτερον: Να μπορεί να εξασφαλίσει την πρόκριση στον δεύτερο γύρο, αποφεύγοντας ένα νέο déjà vu του 2023.

Τρίτον: Να μπορεί να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές.

Τι ψήφισε το 2023

Ο Γιώργος Παμπορίδης ρωτήθηκε για το τι ψήφισε το 2023, από τη στιγμή που δηλώνει πως δεν στήριξε, λόγω διαφωνίας, τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Όπως είπε, ποτέ δεν υπέσκαψε την υποψηφιότητα Αβέρωφ και δεν παραίνεσε ούτε τα στενά μέλη της οικογένειάς του να μην τον ψηφίσουν. Ο ίδιος λειτούργησε ως ιδιώτης, όπως κάθε πολίτης.

Αβέρωφ σε περιοδεία

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, από την άλλη, πήρε σβάρνα τις ορεινές κοινότητες το Σαββατοκύριακο, συνομιλώντας με κατοίκους των περιοχών, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής εκστρατείας του με στόχο την επαφή με τα μέλη του κόμματος. Άλλωστε, όπως ανέφερε και στη γραπτή του δήλωση την προηγούμενη βδομάδα, θα επικεντρωθεί στην επικοινωνία του με τα μέλη του κόμματος.

«Στα χωριά του Τροόδους μας, μια Κυριακή γεμάτη όμορφες στιγμές.

Εκκλησιασμός στην Κυπερούντα, κουβέντα και καφές με φίλους στο καφενείο του χωριού και στη συνέχεια στην Πλατανιστάσα το κρασοχώρι, τα Σπήλια για το Φεστιβάλ Παλουζέ και μετά στο όμορφο Φοινί.

Με την αγάπη και τη φιλοξενία των ανθρώπων μας. Σας ευχαριστώ για τη ζεστή υποδοχή!», έγραψε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς την με αρκετές φωτογραφίες και στιγμιότυπα από την περιοδεία του.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ανοικτές συναντήσεις με μέλη του κόμματος σε τοπικές επιτροπές. Σήμερα το απόγευμα στους Αγίους Ομολογητές και το Καϊμακλί και αύριο στην Αγλαντζιά.