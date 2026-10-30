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Ξεκάθαρο προβάδισμα υπέρ του Αβέρωφ Νεοφύτου έναντι του του Γιώργου Παμπορίδη στην εσωκομματική διαδικασία, για το χρίσμα του υποψηφίου του ΔΗΣΥ για τις προεδρικές εκλογές, καταγράφει η έρευνα που πραγματοποίησε μεταξύ ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ η ελληνική εταιρεία EXPLORER για λογαριασμό του «Φιλελεύθερου».

Παρά το σαφές προβάδισμα Αβέρωφ, ο Παμπορίδης καταγράφει ένα αξιόλογο ποσοστό, το οποίο τον διατηρεί ζωντανό στη μάχη της εσωκομματικής κάλπης, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η προεκλογική κούρσα τώρα έχει ξεκινήσει. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι είναι αναμενόμενο σε ένα μεγάλο βαθμό ο Αβέρωφ να ξεκινά με προβάδισμα αφού ήταν για δέκα χρόνια πρόεδρος του ΔΗΣΥ και γνωρίζει καλά τον μηχανισμό του κόμματος. Ο Γιώργος Παμπορίδης από την άλλη, έχει ακόμα δρόμο να διανύσει.

Το δείγμα είναι στοχευμένο, αφορά καθαρά ψηφοφόρους του Δημοκρατικού Συναγερμού και πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 26 Οκτωβρίου μέχρι 29 Οκτωβρίου. Ολοκληρώθηκε δηλαδή χθες και αφορά δείγμα 560 ατόμων με συμμετέχοντες, όπως εξηγείται στην έρευνα, μόνο όσους δήλωσαν ότι ψήφισαν ΔΗΣΥ στις βουλευτικές εκλογές του 2026 ή θα ψήφιζαν ΔΗΣΥ εάν είχαμε βουλευτικές εκλογές σήμερα. Συνολικά έγιναν 9.506 κλήσεις εκ των οποίων απαντήθηκαν οι 1.959, από τις οποίες έγινε η επιλογή των 560 που είναι ψηφοφόροι του ΔΗΣΥ.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα, που αφορά την πρόθεση ψήφου στην εσωκομματική διαδικασία για επιλογή υποψηφίου του ΔΗΣΥ σύνολο ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ, ο Αβέρωφ Νεοφύτου λαμβάνει ποσοστό 51%, ο Γιώργος Παμπορίδης 28% ενώ ποσοστό 11% δήλωσε ότι δεν θα ψήφιζε κανένα από τους δύο. Ποσοστό 9% δήλωσε ότι δεν αποφάσισε και 1% δεν απάντησε.

Παρόμοια ήταν και τα ποσοστά σε ό,τι αφορά τα μέλη του κόμματος, δηλαδή, όσους έχουν δικαίωμα ψήφου στην εσωκομματική διαδικασία. Συγκεκριμένα, ο Αβέρωφ Νεοφύτου συγκεντρώνει το 50% των ψήφων, έναντι του 27% του Γιώργου Παμπορίδη. Ένα ποσοστό 12% δήλωσε κανένα και ένα 10% ότι δεν αποφάσισε. Ποσοστό 1% δεν απάντησε.

Συναγερμικοί που ψήφισαν Χριστοδουλίδη

Αξιοσημείωτο πάντως, είναι το αποτέλεσμα που αφορά τους συναγερμικούς που ψήφισαν Νίκο Χριστοδουλίδη το 2023 από τον πρώτο γύρο. Οι «χριστοδουλιδικοί» συναγερμικοί στην εσωκομματική διαδικασία του ΔΗΣΥ για την επιλογή υποψηφίου, φαίνεται ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία επιλέγουν τον Γιώργο Παμπορίδη, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό δηλώνει κανέναν εκ των δύο. Τα άτομα αυτά, τα οποία δήλωσαν ότι ψήφισαν ΔΗΣΥ στις βουλευτικές εκλογές του 2026 ή θα ψήφιζαν ΔΗΣΥ εάν είχαμε σήμερα βουλευτικές εκλογές, μπορεί στις προεδρικές εκλογές να ψηφίσουν και πάλι τον Νίκο Χριστοδουλίδη από τον πρώτο γύρο. Παρόλα αυτά, έχουν άποψη για την εσωκομματική διαδικασία και πολλοί εξ αυτών, είναι και μέλη του κόμματος, άρα έχουν και δικαίωμα ψήφου στις εσωκομματικές εκλογές.

Σύμφωνα με τα αποτέλεσμα της έρευνας, οι «χριστοδουλιδικοί» σε ποσοστό 47% επιλέγουν Γιώργο Παμπορίδη, ενώ ποσοστό 18% επιλέγει τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Ποσοστό 24%, δηλαδή, περίπου ένας στους τέσσερις, δήλωσε ότι δεν επιλέγει κανένα, ενώ 9% δήλωσε ότι δεν αποφάσισε και ποσοστό 2% δεν απάντησε.

Όσοι ψήφισαν Αβέρωφ

Σε ό,τι αφορά τους ψηφοφόρους του ΔΗΣΥ που ψήφισαν Αβέρωφ Νεοφύτου το 2023 τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, σε ποσοστό 58% δήλωσαν ότι επιλέγουν τον Αβέρωφ Νεοφύτου στην εσωκομματική διαδικασία και 19% τον Γιώργο Παμπορίδη. Ποσοστό 10% τον κανένα, ποσοστό 11% δεν αποφάσισα, ενώ 2% δεν απάντησε.

Τα ποσοστά αυτά, δηλαδή όσων ψήφισαν Αβέρωφ Νεοφύτου από τον πρώτο γύρο το 2023, όπως και των ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ που το 2023 ψήφισαν Νίκο Χριστοδουλίδη από τον πρώτο γύρο, μπορούν να τύχουν διαφορών αναγνώσεων. Σε ο,τι αφορά αυτούς που ψήφισαν Αβέρωφ, είναι προφανές ότι η συντριπτική πλειοψηφία τον επιλέγει και στην εσωκομματική διαδικασία σήμερα, αλλά την ίδια ώρα, ένα σημαντικό ποσοστό, περίπου ένας στους πέντε, δηλώνει ότι επιλέγει Παμπορίδη.

Όσον αφορά τους «χριστοδουλιδικούς», είναι προφανές ότι η πλειοψηφία επιλέγει Γιώργο Παμπορίδη, δεν είναι όμως ξεκάθαροι οι λόγοι που το κάνει. Εάν είναι δηλαδή για λόγους στρατηγικής ή επειδή αντιπαθούν τον Αβέρωφ Νεοφύτου.

Προβάδισμα σε όλες τις επαρχίες

Μέσα από την έρευνα διαπιστώνεται ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου έχει ξεκάθαρο προβάδιμα σε όλες τις επαρχίες, με το μεγαλύτερο να αφορά την επαρχία καταγωγής του, την Πάφο. Ο Γιώργος Παμπορίδης καταγράφει το μεγαλύτερο ποσοστό του στην επαρχία Λευκωσίας, η οποία είναι και η επαρχία του.

Αναλυτικά:

Λευκωσία: Αβέρωφ Νεοφύτου 48%, Γιώργος Παμπορίδης 33%. Ποσοστό 11% δεν επιλέγει κανένα, 7% δεν αποφάσισε και 1% δεν απάντησε.

Λεμεσό: Αβέρωφ Νεοφύτου 45%, Γιώργος Παμπορίδης 29%, 15% κανένα, 9% δεν αποφάσισε και 2% δεν απάντησε.

Λάρνακα: Αβέρωφ Νεοφύτου 48%, Γιώργος Παμπορίδης 26%, 11% κανένα, 10% δεν αποφάσισε και 5% δεν απάντησε.

Πάφος: Αβέρωφ Νεοφύτου 67%, Γιώργος Παμπορίδης 10%, 11% κανένα, 12% δεν απάντησε.

Αμμόχωστος: 63% Αβέρωφ Νεοφύτου, 11 Γιώργος Παμπορίδης, 10% κανένα και 16% δεν αποφάσισε.

Θετική εικόνα για Χριστοδουλίδη

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ήταν τα αποτελέσματα της έρευνας σε σχέση με την εικόνα που παρουσιάζει ο Νίκος Χριστοδουλίδης εντός του συναγερμικού ακροατηρίου. Οι μισοί συναγερμικοί δηλώνουν ότι έχουν θετική γνώμη για τον Πρόεδρο.

Συγκεκριμένα, στο ερώτημα ποια είναι η γνώμη σας για τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, το 14% απάντησε πολύ θετική και το 35% θετική. Δηλαδή, συνολικά το 49% έχει θετική ή πολύ θετική γνώμη. Ποσοστό 11% δήλωσε ότι έχει πολύ αρνητική γνώμη και 29% ότι έχει αρνητική. Δηλαδή ποσοστό 40%.

Σημαντικό ποσοστό μεν, μικρότερο όμως από το ποσοστό της θετικής γνώμης, για ένα κόμμα που βρίσκεται στην αντιπολίτευση και έχει ανοίξει την εσωκομματική διαδικασία για επιλογή υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Ποσοστό 11% δεν απάντησε στο ερώτημα.