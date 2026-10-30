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Στόχος επίθεσης με εκρηκτικούς μηχανισμούς έγινε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ, το βράδυ της Πέμπτης (29/10), με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο και το πλοίο να ακινητοποιηθεί προσωρινά.

Οι εκρηκτικοί μηχανισμοί είχαν τοποθετηθεί απευθείας στο κύτος του δεξαμενόπλοιου, με το περιστατικό να αναδεικνύει τους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η εμπορική ναυσιπλοΐα από την προσέγγιση μικρών σκαφών σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του κόσμου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της βρετανικής υπηρεσίας θαλάσσιας ασφάλειας UK Maritime Trade Operations (UKMTO), την οποία παραθέτει το Seatrade Maritime News, το περιστατικό σημειώθηκε στις 22:12 UTC, περίπου 25 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Κασάμπ, στο Ομάν. Μικρό σκάφος πλησίασε την αριστερή πλευρά του δεξαμενόπλοιου και τοποθέτησε δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς στο κύτος, πάνω από την ίσαλο γραμμή. Ακολούθησαν εκρήξεις και φωτιά στο μηχανοστάσιο.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε και το δεξαμενόπλοιο συνέχισε προς το επόμενο λιμάνι του. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και δεν αναφέρθηκε περιβαλλοντική ρύπανση, σύμφωνα με την UKMTO, όπως μεταδίδει το Reuters. Δεν έχει διευκρινιστεί ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

Το ιδιαίτερο στοιχείο του περιστατικού είναι ο τρόπος προσβολής του πλοίου. Η περιγραφή της επίθεσης δείχνει ότι οι δράστες έφτασαν σε απόσταση άμεσης επαφής με το δεξαμενόπλοιο. Το Seatrade Maritime News επισημαίνει τη διαφοροποίηση αυτής της τακτικής από τις επιθέσεις με πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή πυρά από μικρά σκάφη που έχουν καταγραφεί στην περιοχή.

Σε επίπεδο αξιολόγησης κινδύνου, η επίθεση επαναφέρει το ζήτημα της έγκαιρης ανίχνευσης υπόπτων προσεγγίσεων και της προστασίας των πληρωμάτων κατά τη διέλευση από το Ορμούζ. Η δυνατότητα τοποθέτησης εκρηκτικών πάνω στο ίδιο το πλοίο προσθέτει μία ακόμη παράμετρο στον σχεδιασμό ασφαλείας των ναυτιλιακών εταιρειών.

Παραμένει, ωστόσο, πρόωρο να εξαχθούν συμπεράσματα για συστηματική υιοθέτηση της συγκεκριμένης τακτικής ή για τις οικονομικές συνέπειες του περιστατικού. Οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν τεκμηριώνουν αυξήσεις ασφαλίστρων που να συνδέονται ειδικά με αυτή την επίθεση.

protothema.gr