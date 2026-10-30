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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 3:30 το απόγευμα της Πέμπτης (29/10), στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο αλλοδαπές γυναίκες – η μια 50 ετών και η άλλη αγνώστων στοιχείων, ποδηλατούσαν στον δρόμο Πόλης Χρυσοχούς- Αντρολύκου.

Αυτοκίνητο που ακολουθούσε με οδηγό 80χρονο, στην προσπάθεια του να προσπεράσει, συγκρούστηκε με το ποδήλατο της μιας και παρέσυρε τις δυο γυναίκες.

Η 50χρονη τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πάφου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση καθώς φέρει κάταγμα οφθαλμικού κόγχου και θλαστικά τραύματα στα γόνατα και στο πρόσωπο.

Η δεύτερη γυναίκα, η οποία δεν τραυματίστηκε, εγκατέλειψε τη σκηνή πριν την άφιξη της Αστυνομίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα φαίνεται να διαμένει παράνομα στη χώρα, με τις Αρχές να διεξάγουν έρευνα για εντοπισμό της.