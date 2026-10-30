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Το ενδεχόμενο μιας επιστροφής με ιδιαίτερο συμβολισμό εξετάζεται για τον Λιονέλ Μέσι, καθώς η Νιούελς Ολντ Μπόις βρίσκεται σε επαφές με την Ίντερ Μαϊάμι για τον «δανεισμό» του 39χρονου σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου.

Πρόκειται για την ομάδα στις ακαδημίες της οποίας έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα, προτού ξεκινήσει τη σπουδαία διεθνή καριέρα του, με μια πιθανή συμφωνία να του δίνει την ευκαιρία να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ανδρική της ομάδα.

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