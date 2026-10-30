Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Με χιούμορ και μια ασυνήθιστη τουριστική καμπάνια επέλεξε να απαντήσει η Νορβηγία στους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ. Μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι είναι «χώρα απόπατος», με αφορμή τη μη απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στον ίδιο, ο νορβηγικός οργανισμός τουρισμού επιστράτευσε εικόνες από τις πιο εντυπωσιακές δημόσιες τουαλέτες της, παραφράζοντας μάλιστα το γνωστό προεκλογικό σύνθημα του Τραμπ.

Αντί να εμπλακεί σε μια αντιπαράθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο νορβηγικός οργανισμός τουρισμού Visit Norway επέλεξε να αξιοποιήσει την προσβλητική αναφορά του για να παρουσιάσει μερικές από τις πιο εντυπωσιακές δημόσιες τουαλέτες στον κόσμο, οι οποίες βρίσκονται σε τοποθεσίες μοναδικής φυσικής ομορφιάς.

«Είναι αυτοί οι καλύτεροι απόπατοι του κόσμου;» αναρωτήθηκε ο Visit Norway στην ιστοσελίδα του, λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις Τραμπ, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες από αρχιτεκτονικά εντυπωσιακές δημόσιες εγκαταστάσεις.

«Η Νορβηγία κάνει ξανά σπουδαίους τους απόπατους!» ήταν το μήνυμα του οργανισμού, σε μια σαφή παραλλαγή του γνωστού συνθήματος του Τραμπ «Make America Great Again». «Αυτές οι τουαλέτες αξίζουν μια επίσκεψη, τόσο όταν έχετε πραγματικά ανάγκη να τις χρησιμοποιήσετε όσο και όταν δεν έχετε», πρόσθεσε ο οργανισμός, μετατρέποντας την προσβολή σε μια πρωτότυπη τουριστική καμπάνια.

Left: President Trump insults Norway calling it a sh*thouse country



Right: Visit Norway, the tourism board, trolls President Trump, displaying some of their best toilets on their Instagram 😅



My view:



Trump chose to insult Norway. Visit Norway answered with humour, confidence… pic.twitter.com/C64eXOexx1 October 26, 2026

Η επίθεση Τραμπ στη Νορβηγία για το Νόμπελ Ειρήνης

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε την περασμένη Κυριακή, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μίσιγκαν, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, εξαπέλυσε επίθεση στη Νορβηγία επειδή δεν του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης. «Ειλικρινά, η Νορβηγία είναι χάλια. Η Νορβηγία έχει γίνει στην πραγματικότητα μια χώρα απόπατος», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πρόκειται για έναν προσβλητικό χαρακτηρισμό που έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν, αναφερόμενος σε χώρες όπως η Αϊτή, η Λιβύη, η Σομαλία και η Υεμένη. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι θα δεχόταν μετανάστες από ορισμένες χώρες, αλλά όχι από τη Νορβηγία, εξηγώντας χαρακτηριστικά ότι αυτό συμβαίνει «επειδή δεν πήρα το Νόμπελ».

Νωρίτερα μέσα στον Οκτώβριο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε καταδικάσει την απόφαση να απονεμηθεί το φετινό Νόμπελ Ειρήνης στη Νάβι Πιλάι, πρώην δικαστή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και πρώην Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. «Αυτό αποτελεί ανεξίτηλο στίγμα για τη Νορβηγία και για τους ανθρώπους που πήραν μια τόσο ντροπιαστική και εξευτελιστική απόφαση», είχε δηλώσει. «Δεν έχω ακούσει ποτέ γι’ αυτό το πρόσωπο. Το Νόμπελ Ειρήνης έχει απαξιωθεί για πάντα. Και δεν πρόκειται να ξεχάσουμε τη Νορβηγία», είχε προσθέσει.

Δίνοντας τη δική του απάντηση στον Τραμπ, ο οργανισμός Visit Norway παρουσίασε μια σειρά από δημόσιες τουαλέτες που έχουν σχεδιαστεί από γνωστούς αρχιτέκτονες και αποτελούν πλέον αυτοτελή τουριστικά αξιοθέατα. Κατά μήκος 18 ειδικά επιλεγμένων διαδρομών εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς στη Νορβηγία, αρχιτέκτονες έχουν αναλάβει να μετατρέψουν τις συνηθισμένες δημόσιες τουαλέτες σε εντυπωσιακές εγκαταστάσεις, πολλές από τις οποίες έχουν αποσπάσει διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής. Οι εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονται σε σημεία με θέα σε φιόρδ, ορμητικά ποτάμια, καταρράκτες και ορεινά τοπία.

Σύμφωνα με τον οργανισμό τουρισμού, οι συγκεκριμένες τουαλέτες «προσκαλούν τους επισκέπτες να αφιερώσουν χρόνο για να απολαύσουν το τοπίο, ακόμη κι αν δεν έχουν κάποια ανάγκη να εξυπηρετήσουν». Ανάμεσα στα παραδείγματα που προβάλλει είναι οι τουαλέτες στο σημείο θέας Stegastein, στην περιοχή Sognefjord της δυτικής Νορβηγίας. Πρόκειται για μια εγκατάσταση που έχει συμπεριληφθεί από το διαδικτυακό περιοδικό αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού DesignCurial στις δέκα καλύτερες δημόσιες τουαλέτες του κόσμου.

Ο σχεδιασμός της συνδυάζει μινιμαλιστικές γραμμές με το άγριο ορεινό τοπίο του φιόρδ. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι τα μεγάλα παράθυρα από μαύρο, φιμέ γυαλί, που επιτρέπουν στους επισκέπτες να απολαμβάνουν πανοραμική θέα ενώ βρίσκονται μέσα στην τουαλέτα, χωρίς να είναι ορατοί από το εξωτερικό.

Ξεχωριστή θέση στην καμπάνια έχει και η δημόσια τουαλέτα Ureddplassen, στις άγριες ακτές του Helgeland, στο νοτιότερο τμήμα της βόρειας Νορβηγίας. Η εγκατάσταση διαθέτει χαρακτηριστική κυματοειδή οροφή και έχει χαρακτηριστεί από διεθνή μέσα ενημέρωσης ως μία από τις δημόσιες τουαλέτες με την ωραιότερη θέα στον κόσμο.

Στην ίδια παρουσίαση περιλαμβάνεται η μοντέρνα τουαλέτα στο σημείο θέας Utsikten, η οποία λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια, καθώς και η εγκατάσταση Tungeneset, που ο οργανισμός χαρακτηρίζει ιδανική για φωτογραφίες στο Instagram. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, η συγκεκριμένη εγκατάσταση «δείχνει ιδιαίτερα όμορφη κάτω από το βόρειο σέλας».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη διάσημη «χρυσή τουαλέτα» του νησιού Senja, μια τριγωνική κατασκευή που έχει αποκτήσει διεθνή φήμη χάρη στον ιδιαίτερο σχεδιασμό της και τη θέση της μέσα στο φυσικό τοπίο.

«Αν πάρεις στα σοβαρά τον νταή, έχει ήδη κερδίσει»

Η επιλογή της Νορβηγίας να απαντήσει με χιούμορ αντί να κλιμακώσει την αντιπαράθεση με τον Τραμπ σχολιάστηκε θετικά από ειδικούς στην επικοινωνία. Σύμφωνα με τον Guardian, o Γενς Κιέλντσεν, καθηγητής ρητορικής στο Πανεπιστήμιο του Μπέργκεν, δήλωσε στη νορβηγική δημόσια τηλεόραση NRK ότι η απάντηση του Visit Norway ήταν ιδιαίτερα εύστοχη. «Είναι όπως με τον νταή στο νηπιαγωγείο. Αν τον πάρεις πολύ στα σοβαρά, ο νταής κερδίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Εβγκένια Εγκόροβα, ανώτερη σύμβουλος του Visit Norway, δήλωσε ότι η ανταπόκριση στην καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν τεράστια. «Ο κόσμος χρειάζεται λίγο γέλιο», είπε στο NRK, εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από την καμπάνια. «Σκεφτήκαμε να απαντήσουμε με καλοσύνη και λίγο χιούμορ», πρόσθεσε.

Ο νορβηγικός οργανισμός τουρισμού αποκάλυψε μάλιστα ότι βρίσκονται στα σχέδιά του και νέες εντυπωσιακές εγκαταστάσεις, ανάμεσά τους μια τουαλέτα εμπνευσμένη από το δάσος, για την κατασκευή της οποίας θα χρησιμοποιηθεί αποξηραμένο ξύλο από περισσότερα από 60 δέντρα. «Ετοιμαστείτε για τη στάση της ζωής σας», ανέφερε ο οργανισμός, ολοκληρώνοντας την παρουσίασή του με έναν ακόμη χιουμοριστικό αποχαιρετισμό: «Toodeloo!», ένα αγγλικό λογοπαίγνιο που παραπέμπει και στη λέξη «loo», δηλαδή τουαλέτα.

protothema.gr