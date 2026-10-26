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Νέα επίθεση κατά της Νορβηγίας εξαπέλυσε την Κυριακή ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για τη μη απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στο πρόσωπό του με το μεταναστευτικό. Χαρακτήρισε τη Νορβηγία «άθλια χώρα», δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν επιθυμεί την είσοδο Νορβηγών μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις σε πολιτική συγκέντρωση στο Πορτ Χιούρον του Μίσιγκαν, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της επόμενης εβδομάδας.

Η σύνδεση με το Νόμπελ Ειρήνης

Αναφερόμενος στις πρόσφατες αναταραχές στη Γαλλία, τις οποίες απέδωσε στη μετανάστευση, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα καλωσόριζε μετανάστες από ορισμένες χώρες, αλλά όχι από τη Νορβηγία.

«Επειδή δεν πήρα το βραβείο Νόμπελ… Δεν θέλω κάποιον από τη Νορβηγία», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, χαρακτήρισε τη Νορβηγία «άθλια χώρα», χρησιμοποιώντας έναν όρο που είχε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για την Αϊτή, τη Λιβύη, τη Σομαλία και την Υεμένη.

Δεν έχει ανακοινωθεί αλλαγή στην πολιτική μετανάστευσης

Δεν υπάρχει, πάντως, καμία ένδειξη ότι η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά σε νέα επίσημη πολιτική που θα αφορούσε ειδικά τους Νορβηγούς μετανάστες.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας και εκπρόσωπος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ δεν έχουν απαντήσει άμεσα σε αιτήματα για σχόλια εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών.

Η οικονομική εικόνα της Νορβηγίας

Η Νορβηγία συγκαταλέγεται στις χώρες με το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Παράλληλα, το κρατικό επενδυτικό ταμείο της χώρας κατέγραψε κέρδη-ρεκόρ ύψους 1,75 τρισ. νορβηγικών κορωνών, ποσό που αντιστοιχεί σε 184,3 δισ. δολάρια, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Νωρίτερα τον Οκτώβριο, ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τη μη απονομή του Νόμπελ Ειρήνης σε εκείνον «ανεξίτηλη κηλίδα» για τη Νορβηγία.

ertnews.gr