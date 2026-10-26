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Αποτροπιασμό προκαλεί σε περιβαλλοντικές οργανώσεις στη Φινλανδία και αλλού στον κόσμο η καταστροφική -και μη αναστρέψιμη- παρέμβαση της Google, μέσω θυγατρικής της, σε βόρεια δασική έκταση, για να προετοιμάσει τον χώρο κατασκευής ενός μεγάλου data center, προς στήριξη της λειτουργίας υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Το θέμα απασχολεί έντονα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Φινλανδίας, ενώ πρόσφατα έχει δημοσιοποιηθεί πανευρωπαϊκά, καθώς οι φινλανδικές Αρχές υποχρεώθηκαν να παρέμβουν και να ζητήσουν από τον τεχνολογικό κολοσσό να παγώσει τις εργασίες, μέχρι να εξεταστεί το θέμα από την περιβαλλοντική υπηρεσία της χώρας. Όπως φαίνεται όμως και στη φωτογραφία (του Guardian), ό,τι και αν αποφασίσουν το Τμήμα Περιβάλλοντος ή η Αστυνομία της Φινλανδίας, η ζημιά στο περιβάλλον έγινε και δεν μπορεί να αποκατασταθεί.

Εκτεταμένα ρεπορτάζ δημοσιεύτηκαν σε φινλανδικά ΜΜΕ (με πρωταγωνίστρια τη δημόσια ραδιοτηλεόραση YLE), χωρίς να διαψευστούν επί της ουσίας, ενώ στις 22 Οκτωβρίου ασχολήθηκε με επί τόπου κάλυψη και ο Guardian.

Στις 6 Οκτωβρίου 2026, η φινλανδική Αρχή Αδειοδότησης και Εποπτείας (LVV) ζήτησε από τη θυγατρική εταιρεία της Google, Tuike Finland Oy, να σταματήσει αμέσως όλες τις εργασίες στις περιοχές Muhos και Otanmäki – Kajaani (συνολική έκταση 5,28 τετραγωνικών χιλιομέτρων δάσους).

Η Google ανακοίνωσε ότι οι εργασίες έχουν διακοπεί. Υποστήριξε, δε, ότι είχε ενεργήσει καλόπιστα, βάσει της δασικής νομοθεσίας. Όμως η LVV έκρινε ότι η διαδικασία περιβαλλοντικής αξιολόγησης έπρεπε να προηγηθεί των εργασιών που ανατρέπουν το οικοσύστημα.

Οι προσπάθειες της Google για δημιουργία νέων υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης γνωστοποιήθηκαν από την ίδια στις 9 Σεπτεμβρίου 2026 και αφορούν επενδυτικό πρόγραμμα τουλάχιστον 13 δισ. ευρώ, για την περίοδο 2027–2028. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κέντρα δεδομένων και υποστηρικτικές υποδομές στις περιοχές Hamina, Kajaani, Muhos και Vaala. Η εταιρεία διαθέτει ήδη εγκαταστάσεις στο Hamina από το 2011. Η Google, σύμφωνα με το Euronews, δεσμεύτηκε να φυτέψει δέντρα σε 130 εκτάρια στο Muhos.

Η αστυνομία της Φινλανδίας γνωστοποίησε ότι διατάχθηκε προκαταρκτική διερεύνηση για πιθανές παραβάσεις στην περιοχή. Η Φινλανδή υπουργός Περιβάλλοντος Sari Multala χαρακτήρισε την υπόθεση σοβαρή και αναγνώρισε ότι η νομοθεσία δεν επιτρέπει την άμεση επιβολή προστίμων για παράλειψη της προβλεπόμενης περιβαλλοντικής αξιολόγησης.

Η σπουδή της Tuike Finland Oy να προβεί σε κόψιμο εκατοντάδων χιλιάδων δέντρων (υπολογίζονται από την κρατική τηλεόραση, τον Guardian και άλλα ΜΜΕ σε περίπου 400,000 συνολικά) πριν εξασφαλίσει τις προβλεπόμενες άδειες επιβεβαιώνεται από τα ρεπορτάζ της yle, τα οποία επισημαίνουν πως ακόμα και αν η Αρχή Αδειοδότησης και Εποπτείας δεν απαγορεύσει τη συνέχιση των εργασιών, η Google και η θυγατρική της θα πρέπει να αποταθούν σε αρμόδιες Αρχές για έκδοση επί μέρους αδειών, πριν λάβουν τελική περιβαλλοντική έγκριση. Σύμφωνα με τη φινλανδική νομοθεσία, η μόνιμη απομάκρυνση δασικής βλάστησης σε έκταση τουλάχιστον 200 εκταρίων (στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε συνολικά για 528 εκτάρια) απαιτεί διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κάτι που δεν έγινε.

Η καταστροφική παρέμβαση στο περιβάλλον έγινε γνωστή στις 17 Σεπτεμβρίου, από τη Suomen Luonnonsuojeluliitto (SLL), μία από τις σημαντικότερες οργανώσεις προστασίας της φύσης στη Φινλανδία. Η οργάνωση κατέθεσε και επίσημο αίτημα στις αρχές για διακοπή των εργασιών, το οποίο στις 6 Οκτωβρίου έγινε δεκτό. Η πρόεδρος της οργάνωσης, Hanna Halmeenpää, δήλωσε στον Guardian ότι δυσκολευόταν αρχικά να πιστέψει πως μια τόσο μεγάλη εταιρεία είχε προχωρήσει σε τέτοιες ενέργειες. Χαρακτήρισε τη στάση της Google αλαζονική.

Ο Guardian γράφει ότι η πρωτοβουλία πολιτών Datakeskukset Kuriin μάζεψε ήδη πάνω από 90 χιλιάδες υπογραφές και ζητά αυστηρότερη ρύθμιση της ανέγερσης data centers και επιβολή ειδικού τέλους στις επιχειρήσεις για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Κάτοικοι της περιοχής Muhos, που μίλησαν στον Guardian, εκφράζουν ανησυχία για τη μερική καταστροφή του δάσους, την πιθανή υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων, την καταστροφή βιοτόπων και τον επηρεασμό της άγριας πανίδας.