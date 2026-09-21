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Κοινό σύστημα αξιολόγησης των κέντρων δεδομένων πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο τη διαφάνεια στη χρήση ενέργειας και νερού και τη βιώσιμη ενσωμάτωση των εγκαταστάσεων στο ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα.

Το νέο σύστημα θα αφορά μεμονωμένα κέντρα δεδομένων ισχύος άνω των 500 kW και θα αξιολογεί την πραγματική κατανάλωση πόρων, την ενεργειακή απόδοση και τη συμβολή τους στη λειτουργία του δικτύου.

Η Επιτροπή επιδιώκει να τριπλασιάσει τη δυναμικότητα των κέντρων δεδομένων στην ΕΕ μέσα στα επόμενα πέντε έως επτά χρόνια, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της τεχνολογικής ανεξαρτησίας και της ψηφιακής κυριαρχίας της Ευρώπης.

Η ανάπτυξη του κλάδου δημιουργεί, ωστόσο, πρόσθετες απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια και νερό, αυξάνοντας παράλληλα την πίεση στα δίκτυα και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Αξιολόγηση ενέργειας, νερού και ευελιξίας

Το κοινό σύστημα θα παρέχει διαφανείς πληροφορίες για την πραγματική χρήση ενέργειας και νερού από τα κέντρα δεδομένων.

Θα εξετάζει επίσης την επαναχρησιμοποίηση της απορριπτόμενης θερμότητας, την προσθήκη παραγωγικής δυναμικότητας καθαρής ενέργειας και τη δυνατότητα των εγκαταστάσεων να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους στις συνθήκες του ηλεκτρικού δικτύου.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η επαναχρησιμοποίηση περίπου της μισής απορριπτόμενης θερμότητας από τα ευρωπαϊκά κέντρα δεδομένων θα μπορούσε να καλύψει τη ζήτηση θέρμανσης τεσσάρων εκατομμυρίων νοικοκυριών.

Τα ευέλικτα και ενεργειακά αποδοτικά κέντρα δεδομένων μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κόστους του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, στη σταθερότητα του δικτύου και στην ενσωμάτωση περισσότερων ανανεώσιμων πηγών.

Διαβούλευση για ελάχιστα πρότυπα

Η Επιτροπή δημοσίευσε παράλληλα πρόσκληση υποβολής στοιχείων και δημόσια διαβούλευση για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων απόδοσης για τα κέντρα δεδομένων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη.

Στόχος είναι η δημιουργία πρωτοπόρων αγορών για βιώσιμα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και υπηρεσίες και η περαιτέρω ενσωμάτωση των εγκαταστάσεων στο ενεργειακό σύστημα.

Η διαβούλευση για τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης θα παραμείνει ανοικτή έως τις 14 Δεκεμβρίου 2026.

Τα πρώτα σήματα βιωσιμότητας το 2027

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός για τη θέσπιση του κοινού συστήματος αξιολόγησης εισέρχεται σε δίμηνη περίοδο ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Οι δύο θεσμοί μπορούν να αντιταχθούν στην πράξη, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν αλλαγές στο κείμενο.

Τα πρώτα σήματα βιωσιμότητας για μεμονωμένα κέντρα δεδομένων αναμένεται να παρουσιαστούν το 2027. Η πρώτη επανεξέταση του καθεστώτος προβλέπεται να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του 2028.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες για την επίτευξη τριμερούς συμφωνίας μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης κέντρων δεδομένων, διαχειριστών δικτύων, παρόχων ενέργειας και δημόσιων αρχών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Σχεδόν διπλάσια κατανάλωση έως το 2030

Τα κέντρα δεδομένων συγκαταλέγονται στους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους παγκοσμίως. Το 2024 κατανάλωσαν περίπου 68 TWh ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ.

Λόγω της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, η κατανάλωσή τους αναμένεται να αυξηθεί σε 114 TWh έως το 2030, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 3% της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ένωση, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Η ψηφιακή στρατηγική της ΕΕ προβλέπει ενεργειακά αποδοτικά και βιώσιμα κέντρα δεδομένων, καθώς και μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

«Η ψηφιακή κυριαρχία απαιτεί ενεργειακή ευθύνη»

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Επιτροπής Τερέσα Ριμπέρα δήλωσε ότι ο τριπλασιασμός της δυναμικότητας των κέντρων δεδομένων δεν μπορεί να συνεπάγεται αντίστοιχο τριπλασιασμό της πίεσης στα δίκτυα, στο νερό και στους λογαριασμούς ενέργειας.

Όπως ανέφερε, τα αποδοτικά και ευέλικτα κέντρα δεδομένων, τα οποία τροφοδοτούνται με πρόσθετη καθαρή ενέργεια και επαναχρησιμοποιούν την απορριπτόμενη θερμότητα, μπορούν να αποτελέσουν πλεονέκτημα για την ενεργειακή μετάβαση της ΕΕ.

Ο επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιέρενσεν σημείωσε ότι η κατανόηση της χρήσης ενέργειας και πόρων αποτελεί το πρώτο βήμα για τη βιώσιμη ενσωμάτωση των κέντρων δεδομένων στο ενεργειακό σύστημα.

«Η ψηφιακή κυριαρχία πρέπει να συμβαδίζει με την ενεργειακή ευθύνη», τόνισε.