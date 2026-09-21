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Την επιτάχυνση των αναπτυξιακών και πολεοδομικών έργων στην πόλη και την επαρχία Πάφου έθεσε ως στόχο της Κυβέρνησης ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, κατά τη διάρκεια επαφών του με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Ιωάννου είχε χωριστές συναντήσεις με τον δημαρχεύοντα Πάφου, Άγγελο Ονησιφόρου, την αναπληρώτρια έπαρχο Πάφου, Φρόσω Γεωργίου, και προέδρους κοινοτικών συμβουλίων.

Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο της παρουσίας του υπουργού στην εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Νίκο Καπετανίδη.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ο Δήμος και οι κοινότητες, καθώς και η πορεία των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή αξιολογούνται προς υλοποίηση.

Στόχος η ταχύτερη προώθηση των έργων

Ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι η συνάντηση με τον δημαρχεύοντα Πάφου επικεντρώθηκε στα ζητήματα του Δήμου και στα πολεοδομικά έργα που προγραμματίζονται.

«Στόχος μας ως Κυβέρνηση είναι, ειδικά τα έργα που αφορούν τον Δήμο και την Επαρχία Πάφου, να τα προχωρήσουμε», δήλωσε.

Όπως σημείωσε, έχουν πραγματοποιηθεί συσκέψεις με το ΕΒΕ Πάφου και τον Δήμο Πάφου, ώστε τα προγραμματισμένα έργα να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν.

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις αναμένεται να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών στην πόλη και την επαρχία, υπογραμμίζοντας ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και η Κυβέρνηση βρίσκονται δίπλα στον Δήμο.

Κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν επίσης τα ζητήματα στα οποία ο Δήμος χρειάζεται στήριξη, ώστε να γίνει ο απαιτούμενος προγραμματισμός και να δρομολογηθούν ενέργειες για την επίλυσή τους.

Αξιολόγηση έργων σε τέσσερις κοινότητες

Στις συναντήσεις με την αναπληρώτρια έπαρχο και τους προέδρους κοινοτικών συμβουλίων θα αξιολογηθεί η πορεία έργων σε τέσσερις κοινότητες, σε συνέχεια των περιφερειακών συναντήσεων που πραγματοποιούνται σε τακτική βάση.

«Εξ όσων γνωρίζω, προχωρούν. Σε κάποια μπορεί να υπάρχει κάποια καθυστέρηση, όχι εξ υπαιτιότητας των υπηρεσιών», ανέφερε ο υπουργός.

Πρόσθεσε ότι, σε γενικές γραμμές, υπάρχει ικανοποίηση από την πορεία υλοποίησης, ενώ τυχόν νέα ζητήματα που θα προκύψουν από τις επαφές θα καταγραφούν, ώστε να προωθηθεί η επίλυσή τους.

Ονησιφόρου: Καλύτερες υποδομές για την πόλη

Ο δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, ανέφερε ότι στη συνάντηση θα τεθούν τα προβλήματα της πόλης και τα έργα που προωθούνται.

Στόχος, όπως είπε, είναι να υπάρξει σωστός προγραμματισμός σε συνεργασία με το κράτος, ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση των έργων.

«Στόχος μας είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο, να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν καλύτερες υποδομές για το καλό της πόλης μας και τη σωστή λειτουργία της», δήλωσε.