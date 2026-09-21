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Άρχισαν να φαίνονται οι αλλαγές σε δρόμους της Λάρνακας, λόγω των έργων που εντάσσονται στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), τα οποία θα φέρουν σημαντικές αλλαγές στη διακίνηση. Τα έργα θα επικεντρωθούν σε 11 μεγάλες λεωφόρους της Λάρνακας, 5 δευτερεύοντες δρόμους (οι δύο στην Αραδίππου) και 8 τοπικές οδούς.

Βασικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, της προσβασιμότητας και της κινητικότητας, που θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας λεωφορειολωρίδων, ποδηλατοδρόμων και διαβάσεων πεζών.

Το έργο ξεκίνησε, με πολύμηνη καθυστέρηση, στις 9 Ιουνίου 2026 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2027, με κόστος €18,3 εκατ. (πλέον Φ.Π.Α). Η χρηματοδότησή του θα γίνει από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν κατασκευή της επιφανειακής στρώσης του οδοστρώματος και δημιουργία λεωφορειολωρίδων μήκους περίπου 10,4 χλμ. και υποδομές για στάσεις λεωφορείων. Επιπρόσθετα, θα κατασκευαστούν, μεταξύ άλλων, ποδηλατολωρίδες μήκους 22,3 χλμ. καθώς και ποδηλατικές υποδομές, πεζοδρόμια μήκους 13 χλμ., 182 διαβάσεις για πεζούς και ποδηλάτες τύπου Pelican και Ζebra, καθώς και 174 ράμπες για ΑμεΑ.

Παράλληλα, θα τοποθετηθούν νέα φώτα τροχαίας ή θ’ αναβαθμιστούν τα υφιστάμενα, θα γίνει οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, ενώ θα διενεργηθούν και εργασίες αποχέτευσης, όμβριων υδάτων, ύδρευσης και υποδομών άρδευσης.

Σημειώνεται πως ποδηλατικό δίκτυο θα προστεθεί, μεταξύ άλλων, στις λεωφόρους Ακροπόλεως, Σπύρου Κυπριανού, Γιάννου κρανιδιώτη, Νίκου και Δέσποινας Παττίχη, Αρτέμιδος, Φανερωμένης και Λεμεσού. Σ’ ό,τι φορά στις λωρίδες λεωφορείων θα δημιουργηθούν στην οδό ελευθερίας και στις λεωφόρους Νίκου και Δέσποινας Παττίχη, Αρτέμιδος και Μακαρίου.

Οι σχεδιασμοί περιλαμβάνουν μονοδρομήσεις οδών, μείωση οχηματικών λωρίδων σε κύριες λεωφόρους, αναδιαμόρφωση κύριων συμβολών για βελτίωση των μέτρων ασφάλειας, φύτευση και πλακοστρώσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραχώρησε στον «Φ» το Τμήμα Δημοσίων Έργων, μέχρι στιγμής, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής πεζοδρομίων και ραμπών, καθώς και η κατασκευή ανθώνων και διαβάσεων πεζών στις οδούς Δήμητρας, Σπύρου Κυπριανού, Κίμωνος, Βάνκερ, Μακαρίου III, Κυριάκου Μάτση, Ομήρου και Αρτέμιδος. Σ’ ό,τι αφορά στις εργασίες ασφαλτόστρωσης έχουν ήδη ολοκληρωθεί στην οδό Δήμητρας, ενώ αναμένεται να συνεχιστούν και στις υπόλοιπες οδούς.

Αυτή την περίοδο οι εργασίες συνεχίζονται στις λεωφ. Ελευθερίας, Ακροπόλεως, Αυστραλίας, Μακαρίου III, Κυριάκου Μάτση και στην οδό Einar. Αυτές αφορούν ανακατασκευή και βελτίωση των πεζοδρομίων, κατασκευή ραμπών και διαβάσεων πεζών, καθώς και δημιουργία ανθώνων, όπου αυτό προβλέπεται από τα εγκεκριμένα σχέδια του έργου. Με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων εργασιών θα γίνει ασφαλτόστρωση και διαμόρφωση των λεωφορειολωρίδων και του ποδηλατοδρόμου.

Θα γίνει αγνώριστη η λεωφόρος Φανερωμένης

Τα έργα του ΣΒΑΚ θα φέρουν ριζικές αλλαγές και στην εικόνα κάποιων οδικών αρτηριών. Μία από αυτές είναι η πολυσύχναστη λεωφόρος Φανερωμένης, η οποία παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης τα τελευταία χρόνια, με τις τοπικές Αρχές να δέχονται πολλά παράπονα τόσο για την κατάσταση του δρόμου, όσο και των πεζοδρομίων.

Οι εργασίες υλοποιούνται σε τρεις διαδοχικές φάσεις, με κάθε φάση να περιλαμβάνει δύο επιμέρους τμήματα Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο πρώτο τμήμα, οι οποίες περιλάμβαναν την κατασκευή ραμπών και ανακατασκευή των πεζοδρομίων, τη δημιουργία ανθώνων και κεντρικών νησίδων, καθώς και εργασίες φρεζαρίσματος και τοποθέτησης νέας ασφαλτόστρωσης.

Το αποτέλεσμα από το πρώτο τμήμα του δρόμου που ολοκληρώθηκε είναι πάντως πολύ θετικό σ’ ό,τι αφορά στην εικόνα του δρόμου, που δόθηκε στην κυκλοφορία στις 14 Σεπτεμβρίου (κατεύθυνση από τον κυκλικό κόμβο Cineplex προς τον κυκλικό κόμβο Φανερωμένης).

Αυτή την περίοδο εκτελούνται εργασίες στη δεξιά πλευρά του δρόμου. Θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση από τον κυκλικό κόμβο Φανερωμένης μέχρι την οδό Αιγύπτου και η τρίτη φάση μέχρι τα φώτα τροχαίας της λεωφόρου. Τα έργα αυτά αναμένεται να ολοκληρωθούν το ερχόμενο καλοκαίρι.

Τεράστια είναι η αλλαγή και της εικόνας της οδού Δήμητρας στην περιοχή «Παμπούλας» στο κέντρο της Λάρνακας (κάθετος της λεωφ. Μακαρίου). Πρόκειται για ένα δρόμο που ήταν σε άθλια κατάσταση και διασχίζει την παλιά βιοτεχνική περιοχή.

Κληθείς από τον «Φ» ν’ αναφέρει εάν υπάρχουν αντιδράσεις για τα έργα ο επαρχιακός Μηχανικός του Τμήματος Δημοσίων Έργων στη Λάρνακα, Λάζαρος Λαζάρου, ανέφερε πως αυτές είναι μεμονωμένες. «Οι αντιδράσεις, μέχρι στιγμής, είναι πολύ μεμονωμένες, τις εξετάζουμε και γίνονται προσαρμογές ειδικά για τα επαγγελματικά υποστατικά», σημείωσε.

Σ’ ό,τι αφορά στα περιβόητα διαχωριστικά πασσαλάκια, για τα οποία υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις στη Λεμεσό, αυτά θα τοποθετηθούν το επόμενο διάστημα προκειμένου να διαχωριστούν οι ποδηλατόδρομοι και να μπορούν να τους διασχίζουν με ασφάλεια οι χρήστες τους. Σύμφωνα με τον κ. Λαζάρου η πρόθεση είναι να τοποθετηθεί «περίπου το 50% των μικρών πασσάλων που προνοείται στο σχέδιο, με στόχο να αποτρέπονται τα αυτοκίνητα να παρκάρουν στους ποδηλατοδρόμους».

Για απολύτως απαραίτητα έργα για μια ευρωπαϊκή πόλη έκανε λόγο ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας. «Δεν γίνεται μια πόλη, σήμερα, να μην έχει ποδηλατόδρομους, πρόνοιες για μέσα μαζικής μεταφοράς και περισσότερο πράσινο. Μέσω των έργων θα αυξηθεί και η ασφάλεια στους δρόμους. Η θέση μου είναι πως προκειμένου να σωθούν ζωές, ας ταλαιπωρηθούμε λίγο περισσότερο».

Ο Δήμος Λάρνακας θ’ αναλάβει το πολύ σημαντικό έργο της τοποθέτησης πρασίνου στους χώρους που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση των έργων για το ΣΒΑΚ. Σύμφωνα με τον κ. Βύρα στους χώρους αυτούς θα φυτευτούν μεγάλα δέντρα. «Όπου είναι εφικτό δημιουργούνται νησίδες στις οποίες θα φυτέψουμε. Στη Φανερωμένης θα γίνουν φυτεύσεις μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του έργου», σημείωσε ο δήμαρχος Λάρνακας, προσθέτοντας πως σ’ ένα σημείο στη διαχωριστική νησίδα μπήκε μπετόν, «επειδή από κάτω περνούν οι υπηρεσίες και δεν μπορούν να φυτευτούν εκεί δέντρα».

Σε προχωρημένο στάδιο και τα έργα για το park and ride

Μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να ολοκληρωθούν, εν τω μεταξύ, άλλα δύο έργα που εντάσσονται στο ΣΒΑΚ και αφορούν στη δημιουργία δύο Σταθμών Στάθμευσης και Μετεπιβίβασης για park and ride στην Αραδίππου και στο Καλό Χωριό Λάρνακας.

Το κόστος των έργων θ’ ανέλθει σε €4,4 εκατ. Ο Σταθμός στην Αραδίππου θα βρίσκεται κοντά στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς και θα περιλαμβάνει ισόγειο κτήριο με στέγαστρο, στάση δύο λεωφορείων, καθώς και ακάλυπτους χώρους στάθμευσης 67 θέσεων. Ο Σταθμός στο Καλό Χωριό θα βρίσκεται κοντά στον ομώνυμο κυκλικό κόμβο και θα περιλαμβάνει ισόγειο κτήριο με στέγαστρο, στάση δύο λεωφορείων, καθώς και ακάλυπτους χώρους στάθμευσης 195 θέσεων.

Ένα τρίτο έργο που συνδέεται εμμέσως με το ΣΒΑΚ είναι η δημιουργία νέου Κεντρικού Σταθμού Λεωφορείων στο κέντρο της Λάρνακας. Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει και σύμφωνα με ενημέρωση από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, εάν δεν προκύψουν καθυστερήσεις, το έργο θα ολοκληρωθεί σ’ ένα χρόνο. Το έργο έχει κόστος €6,4 εκατ. και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εκδοτήρια εισιτηρίων, γραφειακούς χώρους, αίθουσα αναμονής και 8 στάσεις λεωφορείων.

Ο Κεντρικός Σταθμός Λεωφορείων θα λειτουργεί ως κόμβος μετεπιβίβασης, που θα εξυπηρετεί ταυτόχρονα αστικές, υπεραστικές και περιφερειακές γραμμές, καθώς και άμεσες συνδέσεις με το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας.